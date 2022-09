Polska 2050: celem PiS nie są reparacje, tylko bieżąca polityka i mobilizacja elektoratu wyborczego

Tu nie chodzi o reparacje, tylko o bieżącą politykę, o mobilizację elektoratu wyborczego i przykrycie tych wszystkich złych rzeczy, które PiS robi w Polsce; to jest cel PiS-u - mówił w środę w Sejmie poseł Polski 2050 Paweł Zalewski.

W środę komisja spraw zagranicznych zajmowała się trzema projektami uchwał ws. reparacji: autorstwa PiS, KO i PSL. Komisja przyjęła sprawozdanie, po południu na posiedzeniu plenarnym Sejmu odbędzie się debata nad tym sprawozdaniem. Projekty uchwał są pokłosiem zaprezentowanego 1 września raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Podano, że ogólna kwota tych strat to ponad 6 bilionów 220 miliardów zł.

Swoje stanowisko w sprawie reparacji wyrazili w środę na konferencji prasowej w Sejmie politycy Polski 2050. Poseł Paweł Zalewski mówił, że reparacje to "sprawa żywotna dla polskiego interesu narodowego" i "otwarta karta polskiej historii". Podkreślał również, że Polska nie zrzekła się skutecznie "tytułów prawnych do reparacji". "Natomiast musimy zadać sobie pytanie, czemu służy uchwała PiS-u, który ten temat wywołał i czemu służy wywołanie tej sprawy w trakcie kampanii wyborczej" - pytał.

Jego zdaniem, PiS doskonale wie, że uzyskanie reparacji w obecnej rzeczywistości politycznej, w ramach zupełnie nowych stosunków międzynarodowych, jest niemożliwe. "Tu nie chodzi o reparacje, to jest łudzenie Polaków możliwością uzyskania reparacji, po to, aby przykryć bieżącą sytuacje - olbrzymią drożyznę, inflacje, obawy Polaków o to, czy będą mieli czym ogrzać mieszkanie" - mówił. "To jest cel PiS-u, tu nie chodzi o reparacje, tu chodzi o bieżącą politykę, o mobilizację swojego elektoratu w kontekście kampanii wyborczej i o przykrycie wszystkich złych rzeczy, które PiS robi w Polsce" - przekonywał.

Przyznał również, że politycy ugrupowania są zdziwieni, iż tę "logikę wewnętrznej walki politycznej" przyjmuje także Platforma Obywatelska, która zgłosiła swój własny projekt uchwały o reparacjach. W jego opinii PO chce "przysłonić" uchwałę PiS-u i "zaszachować PiS". "I mamy do czynienia nie z dbałością o interes narodowy, ale z walką wewnętrzną, która jest bardzo groźna, bo roszczenia zgłaszane międzynarodowo wobec partnerów zagranicznych, które nie znajdują oparcia w rzeczywistości politycznej, (...) mogą obrócić się przeciwko Polsce" - przekonywał. Poinformował również, że koło parlamentarne Polska 2050 nie będzie brało udziału w "tej wewnętrznej grze" i nie poprze zgłoszonych projektów.

Obecny na konferencji Michał Gramatyka przypomniał, że w poprzedniej uchwale - z 2004 r. - Sejm wypowiedział się jednoznacznie ws. reparacji. "Czy chcemy wracać do tamtych absurdalnych dyskusji, do tamtych argumentów tonących w oparach nienawiści i niezaspokojonych ambicji powojennych? Czy chcemy wracać do dyskusji o przebiegu granicy? Czy naprawdę chcemy, żeby w Niemczech odżyły tamte tendencje?" - pytał. Przypomniał, że od kilkudziesięciu lat budujemy relacje między Polską, a Niemcami. "Jesteśmy na najlepszej drodze do tego, aby te relacje były wzorowe" - ocenił. "Czy chcemy zburzyć to, nad czym pracowali biskupi z Polski i Niemiec" - dodał.

Z kolei Mirosław Suchoń pytał, czy wartością w polityce jest uczciwość, czy też partyjny nakaz i wygranie najbliższych wyborów. Mówił, że dzisiaj wyraźnie widać, zwłaszcza w partii rządzącej, że takie wartości jak patriotyzm i odpowiedzialność, przyszłość państwa i obywateli schodzą na dalszy plan, a najważniejszy jest partyjny nakaz i wygranie najbliższych wyborów. "Takie postępowanie, które wielokrotnie widzieliśmy w historii, doprowadziło do upadku Rzeczpospolitej i dzisiaj PiS kroczy dokładnie tą samą drogą prowadząc nasze państwo na manowce" - powiedział. "Wzywamy PiS do zawrócenia z tej szkodliwej dla państwa drogi. Każdy, kto przedkłada interes partyjny nad wartość chronienia interesu państwa zasługuje na potępienie" - dodał.

W projekcie PiS napisano, że "należycie reprezentowane Państwo Polskie nigdy nie zrzekło się roszczeń wobec Państwa Niemieckiego". Rzeczpospolita Polska nigdy nie otrzymała rekompensaty za straty osobowe oraz materialne spowodowane przez Państwo Niemieckie. Nigdy nie otrzymała też zadośćuczynienia za ogrom krzywd wyrządzonych Polskim Obywatelom - głosi projekt uchwały PiS.

Klub KO złożył projekt uchwały, w którym domaga się wystąpienia o reparacje zarówno od Niemiec, jak i od Rosji. Z kolei w uchwale autorstwa PSL napisano, że Sejm wzywa Radę Ministrów "do podjęcia wszelkich działań na arenie międzynarodowej mających na celu uzyskanie od Republiki Federalnej Niemiec zadośćuczynienia za straty poniesione w wyniku II wojny światowej". Uchwała wzywa także rząd do przedstawienia harmonogramu postępowania w tej sprawie.

1 września w Warszawie zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Podano, że ogólna kwota tych strat to ponad 6 bilionów 220 miliardów zł. Dzień później wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk przekazał raport niemieckiemu koordynatorowi do spraw współpracy z Polską Dietmarowi Nietanowi. Jak informowali przedstawiciele rządu w ciągu kilku tygodni ma być też przygotowana i wysłana do Niemiec oficjalna nota dyplomatyczna.