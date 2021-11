Polska 2050 chcą, by Sejm zajął się projektami ws niwelowania skutków wysokiej inflacji

Posłowie Polski 2050 postulują, by Sejm na rozpoczynającym się we wtorek posiedzeniu zajął się dwoma ich projektami, które mają niwelować skutki wysokiej inflacji - projekty zakładają m.in. obniżenie stawki VAT z 23 proc. do 20 proc. i zawieszenie tzw. opłaty emisyjnej.

Wniosek o uzupełnienie porządku obrad Sejmu został złożony u marszałek Sejmu Elżbiety Witek, o czym poinformowali na wtorkowej konferencji prasowej posłowie Paulina Hennig-Kloska i Mirosław Suchoń.

Główny Urząd Statystyczny podał we wtorek w szybkim szacunku, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie wzrosły o 7,7 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,0 proc. Ekonomiści szacują, że szczyt inflacji nastąpi w grudniu i wyniesie 8,5 proc. rdr.

Posłanka Hennig-Kloska poinformowała, że jeden z antyinflacyjnych projektów jej koła zakłada obniżenie stawki VAT z 23 proc. do 20 proc. i powrotu do stawki 7 proc. oraz uchylenie przepisów pozwalających na czasowe podwyższenie VAT. Podstawowa stawka VAT obejmująca większość produktów i usług wynosi obecnie 23 proc. Obniżona 8 proc. stawka stosowana jest m.in. przy niektórych usługach gastronomicznych, remontach, robotach budowlano-montażowych.

Drugi projekt, zmierzający do obniżenia cen paliw i przeciwdziałania rosnącym cenom towarów i usług, zakłada m.in. wstrzymanie pobierania tzw. opłaty emisyjnej do czasu spadku inflacji. Opłatę emisyjną mają obowiązek uiszczać podmioty wprowadzające na rynek krajowy paliwa silnikowe.

Henning-Kloska mówiła, że wynosząca blisko 8 proc. inflacja i postępująca drożyzna powoduje rozpacz w domach wielu Polaków. "Wszyscy ci, którzy w tym roku nie otrzymali podwyżki, np. pracownicy sfery budżetowej, którzy decyzją rządu mieli zamrożone pensje, albo emeryci, którzy waloryzację emerytur otrzymają dopiero po nowym roku - tracą jedną miesięczną pensję lub emeryturę" - stwierdziła. Dodała, że inflacja na poziomie ok. 8 proc. oznacza utratę 1/12 rocznego dochodu.

Według posłanki Polski2050 rząd - zamiast przynieść Polakom pakiet rozwiązań, które pomogą zniwelować skutki inflacji - woli zajmować się projektem ustawy w sprawie aborcji - w porządku obrad Sejmu znajduje się obywatelski projekt zaostrzający przepisy dotyczące przerywania ciąży. "To jest rzecz skandaliczna i niedopuszczalna" - powiedziała Hennig-Kloska. Apelowała także, by rząd pilnie zajął się przeciwdziałaniem skutkom drożyzny oraz opracowaniem strategii walki z inflacją.

"Najbliższe święta będą najdroższe od około dwudziestu lat" - powiedział Suchoń zaznaczając, że tak wysoka inflacja była ostatni raz blisko dwadzieścia lat temu. Przekonywał także, że dzięki złożonym przez Polskę 2050 projektom, Polacy poczują ulgę. "Nie można zwlekać, bo drożyzna drenuje portfele Polakom w sposób zastraszający" - powiedział. "Oczekujemy natychmiastowego działania, żeby Polacy mogli swobodnie usiąść do wigilijnego stołu" - apelowała do rządzących Hennig-Kloska.

Politycy Polski 2050 podkreślili, że dotychczas do Sejmu nie trafiły żadne projekty ustaw zapowiedzianych przez premiera rozwiązań ws. przeciwdziałaniu inflacji.

W minionym tygodniu premier Mateusz Morawiecki ogłosił tzw. pakiet antyinflacyjny. Jego częścią jest projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, który zakłada m.in. czasową obniżkę akcyzy na paliwa silnikowe - oraz wprowadzenie zwolnienia od akcyzy dla sprzedaży energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe i obniżenie stawki akcyzy na energię elektryczną. Projektem tym we wtorek ma zająć się rząd.