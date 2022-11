Polska 2050 chce informacji w Sejmie ws. stanowiska rządu wobec propozycji Niemiec przekazania Polsce baterii Patriot

Polska2050 wnioskuje, by premier Mateusz Morawiecki przedstawił w tym tygodniu w Sejmie informację o stanowisku rządu ws. propozycji Niemiec rozmieszczenia w Polsce baterii Patriot. Premier powinien odpowiedzieć dlaczego nie chce chronić bezpieczeństwa obywateli - uzasadniali posłowie Polski2050.

"Jeden z naszych sojuszników, państw NATO, zwrócił się do nas z propozycją rozmieszczenia na terytorium Rzeczpospolitej systemu Patriot, który mógłby strzec polskiego nieba i polskiego obszaru. I stała się rzecz niesłychana - polski rząd w pierwszych słowach ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, odmówił przyjęcia tego systemu" - powiedział poseł Polski2050 Mirosław Suchoń na wtorkowej konferencji prasowej.

Posłowie jego koła skierowali więc wniosek o uzupełnienie porządku obrad najbliższego, rozpoczynającego się w środę, posiedzenia Sejmu o informację premiera "na temat negatywnego stanowiska w sprawie rozmieszczenia w Polsce sojuszniczego, działającego w strukturze NATO, systemu Patriot".

"Zwracamy się dzisiaj z prośbą do pani marszałek Sejmu, aby parlament na najbliższym posiedzeniu zajął się tą sprawą, żeby premier Mateusz Morawiecki stanął przed parlamentem i odpowiedział na pytanie dlaczego rząd polski nie chce chronić bezpieczeństwa obywateli" - mówił Suchoń. Dodał, że ma nadzieję, iż marszałek Elżbieta Witek "nie będzie chować głowy w piasek" i na tym posiedzeniu przedstawiona zostanie informacja oraz odbędzie się debata.

Posłanka Paulina Hennig-Kloska zaznaczyła, że jej ugrupowanie od wielu miesięcy zabiega o wzmocnienie ochrony polskiego nieba systemami antyrakietowymi i przeciwlotniczymi. "Działania zbrojne, które dzieją się na terenie Ukrainy pokazują, jak ważna z punktu widzenia zabezpieczenia cywilów, zabezpieczenia bezpieczeństwa narodowego, jest skuteczna obrona przeciwrakietowa" - powiedziała.

Podkreśliła, że wzmocnienie bezpieczeństwa wymaga jedności politycznej. "A wykorzystywanie tematu bezpieczeństwa narodowego w kampanii wyborczej jest niedorzeczne, jest przede wszystkim niebezpieczne dla państwa i jego obywateli" - dodała.

15 listopada, gdy siły rosyjskie prowadziły zakrojony na szeroką skalę atak rakietowy na Ukrainę, we wsi Przewodów (woj. lubelskie) blisko granicy polsko-ukraińskiej spadła rakieta i doszło do eksplozji, w wyniku której zginęło dwóch Polaków. Jak później informowały polskie władze, była to najprawdopodobniej rakieta ukraińskiej obrony powietrznej; podkreślono, że wszystko wskazuje na to, że sytuacja ta była wynikiem nieszczęśliwego wypadku.

20 listopada minister obrony Niemiec Christine Lambrecht zaproponowała wsparcie dla Polski obejmujące systemy obrony przeciwlotniczej Patriot i myśliwce Eurofighter, które strzegłyby polskiej przestrzeni powietrznej. Dzień później szef MON Mariusz Błaszczak poinformował, że z satysfakcją przyjął propozycję niemieckiej minister obrony. Zapowiedział wówczas, że podczas rozmowy telefonicznej ze stroną niemiecką zaproponuje by system stacjonował przy granicy z Ukrainą.

23 listopada Błaszczak poinformował natomiast, że zwrócił się do strony niemieckiej, aby proponowane Polsce baterie Patriot zostały przekazane Ukrainie. Według niego, "to pozwoli uchronić Ukrainę przed kolejnymi ofiarami i blackoutem i zwiększy bezpieczeństwo naszej wschodniej granicy".

Dzień później niemiecka minister obrony stwierdziła, że proponowane Polsce "Patrioty są częścią zintegrowanej obrony powietrznej NATO, co oznacza, że mają zostać rozmieszczone na terytorium NATO". Dodała, że jakiekolwiek użycie ich poza terytorium NATO wymagałoby wcześniejszych rozmów z NATO i sojusznikami.

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska rozważy wariant przyjęcia niemieckich zestawów Patriot, jeśli Niemcy nie przekażą ich Ukrainie, ale "zwracamy uwagę na to, że przecież nikt nie chce pozyskiwać sprzętu po to, by on stał".

We wtorek szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot poinformował w Studiu PAP, że w poniedziałek doszło do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z szefem MON w sprawie niemieckich baterii Patriot. "Prezydent podtrzymuje swoje zdanie, że jeśli przekazanie ich Ukrainie nie będzie możliwe, to Polska powinna przyjąć je na swoim terytorium" - oświadczył Szrot.