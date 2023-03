Polska 2050 chce okrągłego stołu ws. pomocy dla uchodźców na granicy polsko-białoruskiej. Wiceprzewodniczący tego ugrupowania Maciej Żywno mówił o tym w sobotę na konferencji prasowej niedaleko zamkniętego polsko-białoruskiego przejścia granicznego w Kuźnicy (Podlaskie).

"Nawołujemy do okrągłego stołu humanitarnego, do którego strona rządowa powinna zaprosić (...) organizacje pozarządowe, aktywistów, ale również instytucje europejskie po to, żeby usiąść i razem zdecydować jak można skutecznie bronić szczelności polskich granic, ale jednocześnie w sposób humanitarny traktować ludzi, którzy się tutaj znajdują, którzy nie mogą przekroczyć granicy, bo nikt ich na tę granicę nie wpuszcza" - mówił w Kuźnicy Żywno.

Rzeczniczka Polski 2050 Katarzyna Karpa-Świderek poinformowała PAP, że w sprawie okrągłego stołu, ugrupowanie wystąpi w ciągu tygodnia z pismem do premiera Mateusza Morawieckiego.

Karpa-Świderek dodała, że w okrągłym stole mieliby także uczestniczyć samorządowcy, służby mundurowe, wolontariusze działający przy granicy, a także Komisja Europejska, Europejska Agencja Praw Podstawowych oraz Frontex.

"Domagamy się od polskiego rządu przestrzegania prawa - niestosowania push-backów (wypychania migrantów za granicę-PAP) i umożliwienia uruchomienia procedury ochrony międzynarodowej dla osób, które poszukują ochrony prawnej w Polsce. Jest to szczególnie pilne w obliczu dramatycznej sytuacji dzieci i małoletnich" - poinformowała rzeczniczka Polski 2050. Dodała, że powinien się także zakończyć spór pomiędzy służbami mundurowymi a aktywistami przy granicy ws. pomagania uchodźcom.

Karpa-Świderek doprecyzowała także, że podczas okrągłego stołu powinny zostać wypracowane np. procedury ratunkowe, ustalone zasady współpracy służb mundurowych z aktywistami ws. niesienia pomocy.

Potrzebny jest też program psychologicznego wsparcia dla mieszkańców strefy przygranicznej, dla firm, które ucierpiały z powodu ograniczeń i zamknięcia strefy przygranicznej.

"Złożymy wniosek do premiera w tej sprawie. Uważamy, że Polska, jako kraj graniczny UE oraz piąty co do wielkości we wspólnocie ma szansę wypracować rozwiązania, które będą pomocne zarówno w Polsce jak i innych krajach UE zmagających się z kryzysem humanitarnym" - przekazała Karpa-Świderek.

"Czas na to, aby okrągły stół humanitarny strony rządowej, służb mundurowych, aktywistów, wolontariuszy, instytucji unijnych, zastanowił się, jak można tutaj jednak współpracować przy tym, aby ludzi z tego lasu granicznego wyciągać i przeprowadzać przez procedurę, ale żeby też zalegalizować i pozwolić działać wolontariuszom leganie, bo to co robią, jest legalne" - mówił w Kuźnicy Maciej Żywno.

Wiceprzewodniczący Polski 2050 dodał, że wypracowanie rozwiązań zakończyłoby "polsko-polski konflikt" ws. udzielania pomocy migrantom.

Obecna na konferencji w Kuźnicy europosłanka Róża Thun dodała, że działaczom Polski 2050 chodzi także o to, aby Polska była współinicjatorem, aktywnym uczestnikiem prac na forum europejskim w sprawach polityki migracyjnej dla całej UE, zwłaszcza że to jeden z ważniejszych tematów.

"To jest temat europejski (...) Trzeba współtworzyć prawo dla całej UE tak, aby ruchem migracyjnym dobrze regulować" - mówiła Thun. Dodała, że bezpieczną jest granica przy której nikt nie ginie i gdzie wiadomo kogo można przepuścić, a kogo nie.