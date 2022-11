Polska 2050 chce rozszerzenia porządku obrad Sejmu o informację premiera ws. zdarzenia w Przewodowie

Politycy Polski 2050 złożyli wniosek o rozszerzenie porządku obrad Sejmu o informację premiera ws. zdarzenia w Przewodowie. Winę za śmierć dwóch obywateli RP ponosi Rosja, niezależnie od tego, kto tę rakietę wystrzelał - mówił w środę po posiedzeniu RBN lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

O zwołaniu posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego prezydent zdecydował we wtorek późnym wieczorem, po informacji o eksplozji we wsi Przewodów w powiecie hrubieszowskim, w wyniku czego śmierć poniosło dwóch obywateli Polski.

Lider Polski 2050 podkreślał, że w wyniku tragicznych wydarzeń, mamy w Polsce pierwsze dwie cywilne ofiary wojny Władimira Putina. Poinformował, że uczestnicy Rady otrzymali zapewnienie od prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego, że rodziny ofiar otrzymają należytą opiekę.

Hołownia ocenił, że Putin może wygrać wojnę, jeżeli uda mu się zmanipulować nas dezinformacją. "Nie możemy do tego dopuścić. Lekarstwem na dezinformację jest informacja, dlatego poprosiliśmy przedstawicieli rządu, jeśli nie daj Boże taka sytuacja miałby się kiedykolwiek powtórzyć, żeby polityka informacyjna odpowiadała na realne potrzeby i emocje ludzi" - powiedział.

Hołownia przekonywał, że potrzebna jest też informacja rządu na temat tego, co zamierza robić, by wraz z sojusznikami skuteczniej chronić naszego nieba.

Wcześniej na środowym briefingu prasowym w Sejmie, przewodnicząca koła Polska 2050 Hanna Gill-Piątek oraz posłowie: Mirosław Suchoń i Paweł Zalewski w imieniu wszystkich polityków Polski 2050 złożyli kondolencje rodzinom ofiar tragedii w Przewodowie.

Poseł Zalewski poinformował natomiast, że koło Polska 2050 złożyło wniosek o rozszerzenie porządku obrad Sejmu o informację premiera na temat tego, co się wydarzyło we wtorek przy granicy z Ukrainą. Podkreślał, że obrona powietrzna jest obecnie kluczowa. "Oczekujemy, że polski rząd do czasu, kiedy przybędą do Polski, zamówione w Stanach Zjednoczonych baterie wystąpił do sojuszników o wypożyczenie rakiet Patriot" - mówił.

Mirosław Suchoń mówił natomiast, że w takich sytuacjach, jaka miała miejsce we wtorek, najważniejsza jest rzetelna i kompleksowa informacja, której w początkowych godzinach po tragedii zabrakło. "Wczoraj, dwie godziny po incydencie, odbywało się tajne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej i w tym posiedzeniu brał udział wiceminister (Wojciech) Skurkiewicz, prawdopodobnie znający już sytuację i okoliczności tego wydarzenia" - zauważył Suchoń.

Przed posiedzeniem RBN prezydent Andrzej Duda poinformował, że "absolutnie nic nie wskazuje, że zdarzenie w Przewodowie był to intencjonalny atak na Polskę". Jak mówił, najprawdopodobniej był to nieszczęśliwy wypadek. "Nie mamy żadnych dowodów, że rakieta została wystrzelona przez Rosję, jest wysokie prawdopodobieństwo, że była to rakieta ukraińskiej obrony" - powiedział prezydent.

Andrzej Duda poinformował, że posiedzenie RBN było trzygodzinnym konstruktywnym spotkaniem. "Była to dyskusja bardzo otwarta, bardzo szczera i bardzo odpowiedzialna" - powiedział. Podkreślił odpowiedzialne podejście przedstawicieli wszystkich ugrupowań politycznych.