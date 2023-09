Polska 2050 chce uporządkować sprawę imigrantów. "Muszą podzielać polskie wartości"

Uporządkowanie polityki dotyczącej imigrantów, pomoc firmom w rozwoju za granicą, podtrzymanie dobrych relacji z USA czy odbudowanie relacji z Niemcami - to niektóre z propozycji Polski 2050, przedstawionych w piątek przez Michała Kobosko i Pawła Zalewskiego.

W piątek (8 września), w Sejmie odbyła się konferencja prasowa partii Polska 2050 z udziałem wiceprzewodniczącego Michała Kobosko oraz posła Pawła Zalewskiego. Na konferencji przedstawiono propozycje partii dotyczące polityki zagranicznej.

Kobosko zaprezentował stanowisko partii w sprawie imigrantów przyjeżdżających do Polski. "Ci, którzy chcą do nas przyjechać, chcą się tu rozwijać, chcą zakładać rodziny, chcą pracować, powinni w jasny sposób określić, że podzielają to co jest ważne dla Polaków, że podzielają nasze wartości, że chcą z nami żyć i funkcjonować" - powiedział.

Drugim aspektem jest podtrzymanie dobrych relacji z Stanami Zjednoczonymi. "USA są dla nas partnerem sojuszniczym. Jeżeli chodzi o współpracę gospodarczą, ale także współpracę militarną, szczególnie ważne jest dla nas żebyśmy widzieli, że inwestycje dotyczące modernizacji technicznej polskich sił zbrojnych odbywają się z wykorzystaniem i z utrzymaniem rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego" - uważa wiceprzewodniczący Polski 2050.

"Relacje Polsko-Amerykańskie muszą się opierać na równym, lub podobnym traktowaniu spraw dotyczących wartości demokratycznych, wartości dotyczących praworządności" - dodał.

Politycy partii uważają, że Polacy żyjący za granicą nie czują się wystarczająco zaangażowani czy zachęceni przez państwo polskie, by kultywować swoje więzi z ojczyzną. "Trzeba z tymi ludźmi być blisko i z nimi rozmawiać" - powiedział Kobosko.

Jak wskazał, państwo powinno wspomagać polskie przedsiębiorstwa w rozwoju za granicą. "Polska administracja pod rządami PiS-u nie robi praktycznie nic, żeby wspomagać polskie przedsiębiorstwa, żeby budować ich pozycje. Trzeba będzie po wyborach to zmienić" - powiedział Kobosko.

Podczas konferencji zapowiedziano również, że pierwszą rzeczą którą zrobi Polska 2050 po wyborach, będzie przywrócenie możliwości korzystania przez Polskę ze środków z KPO.

Poseł Paweł Zalewski mówił z kolei o konieczności odbudowy dobrych relacji z Niemcami. "Odbudujemy relację z Niemcami na zasadach partnerskich, także tam gdzie trzeba asertywnych, ponieważ partnerstwo wymaga także dbałości o własne interesy" - mówił.

"To jest nasz interes, aby Ukraina w tej ofensywie, w której dziś prowadzi, uzyskała maksimum swojego terytorium, to jest też nasz interes, aby przyszły rozwój relacji między Ukrainą a Rosją uwzględniał w maksymalnym stopniu interesy Ukraińskie" - uważa Zalewski.

"Za wspieraniem materialnym Ukrainy musi iść wsparcie dyplomatyczne. Dzisiaj Polska nie ma odpowiedniej pozycji międzynarodowej aby takiego wsparcia udzielać, po to będziemy odbudowywali pozycję w UE, aby Polska taką zdolność posiadała" - dodał.

"Naprawimy aparat dyplomatyczny, który został zrujnowany przez ministra (spraw zagranicznych Zbigniewa) Raua, dzisiaj w polskiej dyplomacji mamy zalew partyjnych nominatów, których kompetencje są bardzo niskie. Odbudujemy MSZ oraz dyplomację" - podsumował.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.