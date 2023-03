Polska 2050 i PSL przedstawiły listę wspólnych spraw do załatwienia po wygranych wyborach (aktualizacja)

Odpartyjnienie państwa, przywrócenie praworządności, powrót do kompromisu aborcyjnego i następnie referendum ws. zasad przerywania ciąży, a także podwyżki m.in. dla nauczycieli - to główne postulaty "listy wspólnych spraw" uzgodnionej przez Polskę 2050 i PSL, którą podpisali w środę liderzy tych formacji: Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szymon Hołownia zapowiedział ponadto w środę, że w najbliższym czasie powstaną "zespoły polityczne" Polski 2050 i PSL. Do końca marca mają one "doprowadzić" kierownictwa obu partii do decyzji, czy Polska 2050 i PSL wystartują jako koalicja wyborcza w najbliższych wyborach do Sejmu.

Na początku lutego Hołownia i Kosiniak-Kamysz zapowiedzieli stworzenie wspólnej dla obu ugrupowań "jednej listy spraw do załatwienia" po wygranych wyborach. W środę na konferencji w Warszawie liderzy obu ugrupowań zaprezentowali efekty pracy zespołów eksperckich - wspólną listę spraw do załatwienia w ciągu pierwszych 100 dni pracy przyszłego rządu dni oraz w ciągu całej kadencji.

Lider Polski 2050 zapewnił na konferencji, że dwóm partiom udało się przejść "z fazy gadania i stroszenia piórek - do fazy wspólnej pracy". "W ciągu trzech tygodni zrobiliśmy coś, czego nie udało się zrobić na opozycji przez osiem ostatnich lat. Dwie siły polityczne uzgodniły wspólne postulaty programowe" - podkreślił Hołownia. Według niego to moment dużej nadziei; moment pokazania, że na początku kampanii wyborczej zaczyna się dziać coś dobrego. "To dla nas ważny dzień, bo po ośmiu latach gadania na opozycji, wreszcie zaczynają dziać się rzeczy. I to jest optymistyczny sygnał, z którym jesteśmy w stanie ruszyć w przyszłość" - dodał.

Hołownia przedstawił trzy pierwsze zadania "na pierwsze 100 dni" przyszłego rządu w nowej kadencji parlamentarnej. "W ciągu tych pierwszych trzech miesięcy, weźmiemy się bardzo poważnie za odpartyjnienie państwa, (...) ale też za przywracanie praworządności" - wyliczał.

"Rozdzielimy funkcje prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości" - zapowiedział Hołownia.

Jak mówił, Polska 2050 i PSL chciałyby również, aby przyszły Sejm jak najszybciej przywrócił "stan prawny w sprawie dopuszczalności przerywania ciąży - taki, jaki był przed skandalicznym rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego" (z października 2020 r-PAP). "Następnym krokiem powinno być jak najszybsze, dobrze przygotowane referendum w tej sprawie" - podkreślił polityk.

W wyniku wyroku TK z 2020 roku Polkom zakazano przerwania ciąży w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu, a także nieuleczalnej i zagrażającej jego życiu choroby.

Na liście PSL i Polski 2050 znalazł się również postulat - jak mówił Hołownia - "przywrócenia godnych płac tym, którzy dziś trzymają w swych rękach losy państwa, ale też nasze życie, przyszłość naszych dzieci". Wyjaśnił, że chodzi o pracowników oświaty, nauczycieli, pracowników ochrony zdrowia, a także urzędników służby publicznej. "Oni muszą natychmiast otrzymać podwyżki, które wyrównają inflację, a później, powoli mieć te pensje podwyższane do godnego poziomu" - stwierdził.

Lider Polski 2050 zaznaczył, że zaprezentowana lista postulatów to zwieńczenie pewnego etapu pracy obu ugrupowań. "Z sukcesem zakończyliśmy wstępny etap rozmów merytorycznych. Teraz siadamy do rozmów politycznych. Powstaną zespoły polityczne w najbliższym czasie, których zadaniem będzie do ostatniego dnia marca (...) doprowadzić nasze zarządy, ciała decyzyjne w partiach do decyzji o tym, czy tworzymy koalicję wyborczą na nadchodzące wybory parlamentarne" - poinformował.

Dodał, że teraz między ugrupowaniami będą się toczyć "rozmowy o wspólnej politycznej przyszłości w ramach koalicji opartej o wspólne sprawy do załatwienia".

"Życzeniem moim i Władka jest, żeby w tych rozmowach udało się pokonać przeszkody i stworzyć silny blok na nadchodzące wybory parlamentarne" - podkreślił lider Polski 2050.

Szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył, że "to wielka chwila, gdy dwa środowiska polityczne dochodzą do współpracy, gdy potrafią dojść do wspólnego wniosku i zaproponować projekt rozwiązań dla przyszłego rządu". "To jest myślenie o przyszłości, o kolejnych pokoleniach, to zadbanie o lepszą Polskę" - podkreślał.

Lider PSL przedstawił najważniejsze punkty dotyczące całej kadencji przyszłego rządu. Zaczął od edukacji, która - jak mówił - da uczniom znajomość angielskiego po podstawówce; klasy będą liczyć do 20 osób; a szkoły zapewnią ciepły posiłek wszystkim uczniom, niezależnie od ich statusu materialnego. Kosiniak-Kamysz podkreślił jednocześnie, że szkoła musi być wolna od polityki.

Kolejny postulat, o którym mówił lider ludowców, dotyczy zaopatrzenia kraju w energię. "Trzeba uwolnić energie, po pierwsze tę zieloną - wiatraki, fotowoltaika, biogazownie - żeby to się opłacało, żeby powietrze było czystsze, a Polska była bezpieczniejsza" - mówił.

PSL i Polska 2050 postulują również przywrócenie ryczałtowego modelu pobierania składki zdrowotnej. "Pomimo większych dochodów NFZ nie ma poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków, bo pieniądze zebrane od przedsiębiorców poszły na zakup węgla" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Obie partie postulują też wprowadzenie rozwiązań korzystnych dla polskich przedsiębiorców. "Przedsiębiorcy są grupą upokorzoną przez rządy PiS-u. Męczeni są kolejnymi kontrolami, a rodzinne firmy są dzisiaj niszczone przez zmiany w zasadach pobierania składki zdrowotnej" - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Trzy najważniejsze kwestie, które Polska 2050 i PSL zamieścili na liście wspólnych spraw na pierwsze 100 dni rządu to: odpartyjnienie państwa, oddanie głosu kobietom i referendum ws. aborcji oraz godna płaca. Z kolei wśród trzech punktów na cztery lata kadencji przyszłego rządu znalazły się: płynny angielski po podstawówce, zielona energia oraz proste podatki.