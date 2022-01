Polska 2050: na Polskim Ładzie stracą też osoby z niepełnosprawnością i organizacje pozarządowe

Na Polskim Ładzie stracą również osoby z niepełnosprawnością i organizacje pozarządowe - uważają przedstawiciele Polski 2050. "Ponieważ rosną koszty pracy w związku z Polskim Ładem, osoby z niepełnosprawnościami są w tej chwili masowo zwalniane" - stwierdziła posłanka Hanna Gill-Piątek.

Podczas środowej konferencji prasowej przedstawiciele Polski 2050 ocenili, że zmiany, które wprowadza Polski Ład są niekorzystne dla organizacji pożytku publicznego i dla osób z niepełnosprawnością.

Posłanka Gill-Piątek, przewodnicząca koła parlamentarnego Polski2050, podkreśliła, że negatywne skutki Polskiego Ładu odczuli już m.in. rodzice samodzielnie wychowujący dzieci, pracownicy na umowach cywilno-prawnych oraz 400 tys. emerytów.

"Ale niewiele mówi się o tym, że na Polskim Ładzie stracą również osoby z niepełnosprawnością i organizacje pozarządowe" - powiedziała. Wskazywała, że wraz ze wzrostem płacy minimalnej nie wzrasta dopłata z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami. "Ponieważ rosną koszty pracy w związku z Polskim Ładem, osoby z niepełnosprawnościami są w tej chwili masowo zwalniane, a wiemy, że ich stopień zatrudnienia w Polsce jest niewielki" - powiedziała Gill-Piątek.

Łukasz Krasoń ekspert Instytutu Strategie 2050 zaznaczył, że w Polsce jest ok. 5 mln osób z niepełnosprawnościami, a on sam również należy do tej grupy. "Patrząc na rozwiązania rządu, na to, co proponuje osobom z niepełnosprawnościami, nie widzę w tym ani człowieczeństwa, ani troski. Widzę kalkulację polityczną i cynizm" - powiedział.

Zaznaczał, że trzy lata temu dopłata, którą daje PFRON dla pracodawców, którzy zatrudniają osoby z niepełnosprawnością wynosiła 60 proc. opłat, jakie ponosił pracodawca, a dzisiaj tylko ok. 50 proc. "Wnioskujemy o podniesienie dopłaty oraz zajęcie się strategią o zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami" - oświadczył Krasoń.

Adriana Porowska prezes Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej wskazywała z kolei, że zagrożony jest również rynek pracy chronionej. Wyliczyła, że jest to ok. 800 instytucji, w których pracuje w tej chwili ok. 100 tys. osób z niepełnosprawnościami. "Osób, które nie mają bardzo często szansy na to, aby pracować w jakimkolwiek innym miejscu" - dodała.

Uczestnicy konferencji w kontekście Polskiego Ładu podnieśli też kwestię odpisu 1 proc. podatku na rzecz organizacji pozarządowych.

Posłanka Gill-Piątek powiedziała, że przedstawiciele rządu wskazują, że dzięki wprowadzeniu Polskiego Ładu w portfelach Polaków zostanie 17 mld zł. Czyli - stwierdziła - od 17 mld zł nie będzie odpisów 1 proc. podatku na rzecz organizacji pozarządowych. Podkreślała, że ponad połowa Polaków przekazuje co roku 1 proc. ze swego PIT-u na organizacje pozarządowe i wyliczyła, że organizacje pozarządowe stracą na wprowadzonych zmianach ok. 100 mln zł. Gill-Piątek poinformowała, że Polska 2050 domaga się od rządu, by wysokość odpisu została podniesiona z 1 do 2 proc.

Również Adriana Porowska podkreślała, że ta kwestia to kolejna dziura w Polskim Ładzie.

"Panie premierze, za chwilę nie będziemy mogli pomagać osobom doświadczającym bezdomności i w wielu innych sferach w każdej - mniejszej i większej - miejscowości w Polsce, bo ten 1 proc. pomagał nam w tym, abyśmy docierali z pomocą" - powiedziała Porowska zwracając się do Mateusza Morawieckiego. "Apelujemy, aby zwiększono tę kwotę, abyśmy mogli normalnie funkcjonować" - dodała.

Autor: Daria Kania

