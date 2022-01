Polska 2050: nie ma żadnego testowania od dzisiaj w aptekach

Nie chcemy, by premier Mateusz Morawiecki opowiadał więcej bajek o tym, że nagle apteki zaczną wykonywać testy na obecność koronawirusa - mówił w czwartek przewodniczący Polski 2050 Michał Kobosko. Po paru dniach przyszła weryfikacja kolejnych nieprawd premiera - wskazywał.

Miłosława Zagłoba z Instytutu Strategie 2050 podkreślała na konferencji Polski 2050 na Pomorzu, że mamy kolejny rekord zakażeń i po raz pierwszy mamy ponad milion osób przebywa na kwarantannie. "Jednocześnie w Sejmie nie wydarzyło się nic", jeśli chodzi o przepisy związane z walką z pandemią - dodała.

Przypomniała, że przedstawiciele Polski 2050 wzięli udział we wtorkowym spotkaniu u premiera Mateusza Morawieckiego ws. sytuacji epidemicznej. Oceniła, że po spotkaniu tym "nie stało się nic, zostało zmarnowane posiedzenie Sejmu", nawiązując do kończącego się w czwartek posiedzenia Izby.

"Nie mamy nad czym pracować, rząd nie zdążył, skończy się posiedzenie Sejmu, zostaniemy z niczym" - oceniła. Wyliczała, że wciąż brak przepisów dotyczących kontroli certyfikatów covidowych oraz powszechnego testowania. "To jest sytuacja skandaliczna" - oświadczyła. "Apelujemy, żeby przedstawiono wreszcie projekt ustawy, który będzie regulował wszystkie te newralgiczne kwestie" - powiedziała.

Michał Kobosko, przewodniczący partii Polska 2050 Szymona Hołowni, podkreślał, że bezpieczeństwo zdrowotne Polaków powinno być dzisiaj dla rządzących priorytetem. "Nie chcielibyśmy, by premier Mateusz Morawiecki opowiadał więcej bajek o tym, że nagle apteki zaczną testować" - powiedział.

"Po paru dniach przyszła kolejna weryfikacja, kolejnych nieprawd pana premiera. Nie ma żadnego testowania od dzisiaj w aptekach" - mówił Kobosko. "Przejrzyjmy wszyscy na oczy, ten rząd mówi nam codziennie nieprawdę" - dodał.

Od czwartku testy antygenowe na obecność koronawirusa można wykonać także w aptekach - jest to 64 aptek w kraju, natomiast kolejne 19 przesłało dokumenty zgłoszeniowe. Testy będą opłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i nie będzie na nie potrzebne skierowanie. Wynik testu farmaceuci wpiszą do systemu EWP, a pacjent będzie mógł go sprawdzić na swoim Internetowym Koncie Pacjenta i w aplikacji mojeIKP. Gdy wynik będzie dodatni, pacjent pozostaje w izolacji i skontaktuje się z nim sanepid.

We wtorek w kancelarii premiera odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, ministra zdrowia Adama Niedzielskiego z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych w sprawie dalszej walki z pandemią. Po spotkaniu rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział, że projekt "lex Hoc" - ustawy o weryfikacji przez pracodawców szczepień pracowników przeciw COVID-19 - będzie nadal procedowany i zostanie uzupełniony propozycjami zgłoszonymi przez opozycję. Nowy projekt miał zostać przedstawiony w środę lub czwartek - czyli podczas posiedzenia Sejmu.

W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że badania potwierdziły kolejny najwyższy dobowy wynik w pandemii - 57 659 nowych przypadków koronawirusa. Zmarły 262 osoby z COVID-19. Kwarantanną objętych jest 1 010 761 osób.