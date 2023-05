Polska 2050: oczekujemy, że projekt ustawy o świadczeniu wspierającym wróci do komisji i prace będą się toczyć w cywilizowany sposób

Oczekujemy, że projekt ustawy o świadczeniu wspierającym wróci do komisji i praca nad nim odbędzie się w cywilizowany sposób przy pełnym wysłuchaniu strony społecznej - apelowali w środę do marszałek Sejmu Elżbiety Witek posłowie Polski 2050.

We wtorek sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zaopiniowała pozytywnie wraz z poprawkami rządowy projekt ustawy o świadczeniu wspierającym. Pozytywnie zaopiniowano również poprawki o charakterze merytorycznym złożone przez posłów PiS, które - w opinii polityków opozycji - zmieniają sens całego projektu.

W środę na konferencji w Sejmie przewodnicząca koła Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska mówiła, że na wtorkowe posiedzenie komisji nie zostali wpuszczeni przedstawiciele strony społecznej - środowisk, organizacji i fundacji od lat działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. "Rząd PiS traktuje osoby z niepełnosprawnościami, jak osoby z korytarza" - stwierdziła.

Podkreślała, że Sejm powinien wysłuchać głosu osób z niepełnosprawnościami i tego typu sytuacje nie powinny mieć miejsca. "Wnioskujemy do marszałek Sejmu Elżbiety Witek, by ustawa o świadczeniu wspierającym wróciła na komisję i została przeprocedowana w sposób cywilizowany, przy pełnym wysłuchaniu strony społecznej" - oświadczyła. Zaznaczyła, że osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny od lat czekają na wprowadzenie wielu rozwiązań systemowych, które ułatwią im funkcjonowanie.

"Osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny to pełnoprawni obywatele naszego kraju. To osoby, które mają takie same prawa obywatelskie, jak wszyscy inni obywatele. I tak powinni być traktowani przez Sejm RP, który zbiera się po to, by rozmawiać o ich prawach" - podkreśliła.

Obecny na konferencji poseł Mirosław Suchoń ocenił, że we wtorek posłowie PiS pokazali, że nie szanują ludzi i środowisk, które przychodzą do parlamentu, by przedstawić swój punkt widzenia. Nawiązując do zorganizowanego we wtorek w Sejmie przez Polskę 2050 i PSL wysłuchania nt. sytuacji osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów, Suchoń podkreślał, że te dwa ugrupowania pokazały "trzecią drogę" w polityce. "Polska 2050 i PSL pokazały, że polityka może być inna, że do parlamentu można zaprosić przedstawicieli środowisk, które chcą wnieść coś dobrego do stanowionego prawa" - dodał.

Poseł Paweł Zalewski mówił, że poprzez różnego rodzaju bariery, które tworzy państwo, osoby z niepełnosprawnościami nie mogą często w pełni korzystać ze swoich praw. Podkreślał, że osoby te i ich opiekunowie to pełnoprawni członkowie naszej wspólnoty narodowej, a PiS we wtorek po raz kolejny ich z niej wykluczyło.

Przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Urszula Rusecka (PiS) odnosząc się do wtorkowej sytuacji powiedziała PAP, że "przed każdymi wyborami osoby z niepełnosprawnościami są rozgrywane zwłaszcza przez posłów PO". Dodała, że gdy pojawiły się informacje, że "osoby, które już protestowały w Sejmie wybierają się na posiedzenie komisji z kolejnym protestem" zdecydowano, że osoby te będą mogły połączyć się z komisją zdalnie. "My chcemy pracować merytorycznie a nie uczestniczyć w rozgrywkach" - powiedziała Rusecka dodając, że "wszystkie osoby z niepełnosprawnościami, które chciały uczestniczyć we wtorkowym posiedzeniu komisji mogły to uczynić zdalnie". Zapewniła, że "zostały one dopuszczone do głosu w czasie debaty".

Projekt ustawy o świadczeniu wspierającym, przygotowany przez resort rodziny i polityki społecznej zakłada, że świadczenie to będzie kierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnościami, bez względu na jej wiek i dochód. Kwota świadczenia zostanie powiązana z wysokością renty socjalnej. Jej wysokość w 2023 r., po waloryzacji, wynosi 1588,44 zł miesięcznie brutto

Przyjęte we wtorek w komisji poprawki dotyczą m.in. zmian w przyznawaniu świadczenia pielęgnacyjnego oraz wspierającego, a także progów wysokości świadczenia wspierającego. Wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik mówił na posiedzeniu komisji, że "świadczenie wspierające będzie tylko dla osób od 18. roku życia". Dodał, że w momencie osiągnięcia "świadczenie pielęgnacyjne jest wygaszane" a osoba z niepełnosprawnością od tego momentu zaczynie otrzymywać rentę socjalną, świadczenie uzupełniające i świadczenie wspierające, które "jest zaprojektowane tak, żeby było adresowane do grupy podobnej liczebnie jak świadczenie uzupełaniające, czyli to jest co najmniej 500 tys. osób".

Oznacza to, że świadczenie pielęgnacyjne dostawać będą opiekunowie osób z niepełnosprawnością, które nie ukończyły 18. roku życia. Jednocześnie opiekunowie będą mogli bez ograniczeń podejmować aktywność zawodową. Natomiast gdy osoba z niepełnosprawnością ukończy 18 lat, zmienia się podmiot świadczenia. Świadczenie wspierające przeznaczone będzie dla osób z niepełnosprawnością, po wcześniejszym ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia.