Polska 2050: PKN Orlen odnotowuje gigantyczne zyski kosztem odbiorców paliwa

PKN Orlen odnotowuje gigantyczne zyski kosztem odbiorców paliwa; Polska 2050 złoży zawiadomienie do UOKiK ws. praktyk potencjalnie naruszających interesy konsumentów - poinformowali we wtorek politycy tej formacji. Zarzucili też spółce, że zajmuje się "budową imperium Daniela Obajtka".

Na konferencji prasowej w Sejmie wiceszef Polski 2050 Michał Kobosko poinformował, że we wtorek politycy formacji złożą zawiadomienie do UOKiK ws. działań spółki PKN Orlen "dotyczące praktyk potencjalnie naruszających zbiorowe interesy konsumentów".

Polityk zarzucił PKN Orlen m.in., że "stał się nie tylko prywatnym folwarkiem, nie tylko Daniela Obajtka, ale generalnie polityków PiS". "To firma, która jest ręcznie sterowana przez premiera (Mateusza) Morawickiego, przez prezesa (PiS Jarosława) Kaczyńskiego" - powiedział Kobosko. Jego zdaniem Orlen "zajmuje się budową imperium (prezesa spółki - PAP) Daniela Obajtka, a nie dbaniem o interesy także klientów".

"W tej chwili Orlen (...) realizuje gigantyczne zyski naszym kosztem, kosztem odbiorców paliw. To są zyski pomyślane w taki sposób, by zwiększyć jak najbardziej zysk netto Orlenu i by Skarb Państwa dostał z tego jak największą dywidendę. To jest bardzo proste myślenie - czyli my wszyscy dokładamy się do tego, by PiS ratował budżet państwa" - oświadczył również Kobosko.

Posłanka formacji Paulina Hennig-Kloska wskazywała z kolei, że zbadana powinna być m.in. zasadność fuzji PKN Orlen z Lotosem. "Orlen, którego obowiązkiem jest poddać się kontroli, nie wpuszcza kontrolerów NIK do firmy, wręcz przeciwnie, nasyła na kontrolerów prokuraturę" - powiedziała.

"Niedopuszczalne jest to, by prokuratura - a to słyszymy ze strony NIK - nie tylko umorzyła postępowanie, nie podejmując działań w związku z niepoddawaniem się kontroli przez Orlen nie po raz pierwszy, ale także najprawdopodobniej wszczęła postępowanie względem kontrolerów, funkcjonariuszy NIK" - wskazywała też. "Wzywamy dziś instytucje, panią marszałek (Sejmu Elżbietę) Witek i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę do umożliwienia, wręcz wsparcia prezesa (NIK Mariana) Banasia w przeprowadzeniu kontroli przez NIK" - powiedziała Hennig-Kloska.

Radio Zet dostało do pisma szefa NIK Mariana Banasia skierowanego do marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Prezes NIK pisze w nim, że kontrolerzy próbowali już wielokrotnie podjąć kontrolę w PKN Orlen i Fundacji Orlen, jednak pełnomocnicy spółki odmawiali kontrolerom możliwości podjęcia czynności kontrolnych. Według Radia ZET, kontrolerzy są zastraszani przez koncern doniesieniami złożonymi do prokuratury.

O zarzuty prezesa NIK ws. uniemożliwienia kontrolerom NIK przeprowadzenia kontroli w PKN Orlen i zastraszania ich pytany był w środę rzecznik rządu Piotr Müller. W odpowiedzi Müller zaznaczył, że "nie wie" jak wyglądała kontrola, ale - jak zaznaczył - "nawet NIK musi działać w granicach i na podstawie prawa". "To nie jest tak, że Najwyższa Izba Kontroli może wszystko. Ona może tyle, ile jej ustawa pozwala w określonych okolicznościach i określonej procedurze, również zawiadamiania. To nie jest nadzorca, który może zrobić wszystko" - podkreślał rzecznik rządu.

Od 1 stycznia wzrosła akcyza i opłata paliwowa (odpowiednio o ok. 14 gr/l benzyny i o 10 gr/l diesla), a stawka podatku VAT powróciła do poziomu sprzed tarczy antyinflacyjnej - 23 proc. z 8 proc.

30 grudnia 2022 r. PKN Orlen obniżył hurtowe ceny paliw o ok. 12 proc. Ceny detaliczne nie uległy większym zmianom.

We wtorek prezes spółki Daniel Obajtek podkreślił, że PKN Orlen to koncern multienergetyczny, który stabilizuje ceny paliw w kraju. Jak zaznaczył, gdyby koncern nie komunikował, że postara się utrzymać ceny przy podwyżce VAT, na rynku mogłaby wybuchnąć panika.

"Gdybyśmy nie komunikowali wcześniej, że zrobimy wszystko, by ceny utrzymać, na polskich stacjach paliw mielibyśmy panikę" - powiedział Obajtek na konferencji prasowej, odnosząc się do niepodniesienia cen detalicznych, mimo wzrostu 1 stycznia br. VAT na paliwa. "Zbudowaliśmy koncern, który może stabilizować ceny. (...) Koncern prowadzi odpowiedzialną politykę dla dobra Polaków" - podkreślił szef Orlenu.

Obajtek wskazywał też, że regulowanie cen paliw doprowadziłoby do ich braku, np. z tego powodu, że ustałby import.