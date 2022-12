Polska 2050 przedstawiła 8 rozwiązań, które mają polepszyć sytuację osób z niepełnosprawnością

Plan zawierający osiem rozwiązań, które mają polepszyć sytuację osób z niepełnosprawnościami, przedstawiła Polska 2050. Jak mówił lider ugrupowania Szymon Hołownia, jedno z nich to jak najszybsze zlikwidowanie "pułapki rentowej" i umożliwienie wykonywania pracy osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne.

3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. W piątek przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia oraz eksperci Instytutu Strategie 2050: Łukasz Krasoń i Adriana Porowska zaprezentowali plan dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów - "Pełnoprawni".

Lider Polski 2050 podkreślał, że jego ugrupowanie widzi i słyszy problemy osób z niepełnosprawnością. "Potrzebujemy was bardzo, jesteście częścią naszej wspólnoty" - zwrócił się do osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów.

Hołownia przypomniał, że w tej chwili w Polsce świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2119 zł. Podkreślał, że jest to mniej niż pensja minimalna. "Obecna władza ma na ustach dużo opowieści o poszanowaniu życia, trosce o najsłabszych, ale kiedy przechodzi co do czego, to ludzie z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie muszą się zderzać z bezduszną i nierozumiejącą ich problemów instytucją" - mówił Hołownia.

Zwracał uwagę, że jest wiele do zrobienia, aby poprawić los osób niepełnosprawnych i ich rodzin w naszym kraju. Ugrupowanie przedstawiło plan zawierający osiem punktów, które Polska 2050 jest zdeterminowana wdrożyć, jeśli wygrają wybory.

"Pierwsza z nich, to jak najszybsze zlikwidowanie pułapki rentowej i umożliwienie wykonywania pracy osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne" - wskazał. Wyjaśnił, że osoby, które pobierają świadczenie w wysokości 2119 zł, nie mogą wykonywać innej pracy. "Spróbujcie się za to utrzymać, kiedy trzeba zapłacić za rehabilitacje, kupić leki i wiele innych rzeczy, które są potrzebne w życiu" - mówił Hołownia.

Wskazał też, że w porównaniu z krajami europejskimi, w Polsce jest bardzo niski wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. "Zreformujemy system orzecznictwa, tak żeby rzeczywiście odpowiadał sytuacji, w jakiej znajdują się osoby z niepełnosprawnościami, a nie był środkiem represji ze strony państwa" - mówił.

Zaznaczył, że Polska 2050 chce też wprowadzić asystentów, którzy będą wspierali osoby z niepełnosprawnością. Ponadto, jak mówił, w programie Polski 2050 jest również świadczenie przywracające dla tych, którzy zakończyli już opiekę nad osobą niepełnosprawną na skutek jej śmierci lub innej sytuacji.

"Kiedy zaczynałem edukację, moi rodzice musieli walczyć o to, abym poszedł do normalnej szkoły. Kilka lat później zacząłem walczyć o rehabilitację, moi rodzice również musieli zbierać pieniądze, abym miał godną rehabilitację i mój stan zdrowia się nie pogarszał. Kiedy byłem pełnoletni i chciałem zacząć pracować, musiałem zderzyć się z nieprzychylnością pracodawców, którzy patrzyli na mnie jak na dziwadło. Tak nie powinno być" - mówił Łukasz Krasoń. "Jesteśmy w roku 2022 i osoby z niepełnosprawnością chcą się czuć pełnoprawne" - apelował.

Adriana Porowska mówiła, że życie osób z niepełnosprawnościami jest powiązane z życiem ich opiekunów. Zwracała uwagę, że w większości są to matki opiekujące się swymi niepełnosprawnymi dziećmi. Podkreślała, że często kobiety te borykają się również z problemami finansowymi. "Kobiety te coraz głośniej upominają się też o swoje prawa, dlatego w naszym programie znajdziecie postulaty skierowane do tej grupy osób. Chcemy, żeby ci ludzi mieli możliwość pracy zarobkowej" - mówiła.

Kolejną kwestią, na którą zwracała uwagę, jest opieka interwencyjna. "Co ma zrobić matka, która choruje i wie, że jej dziecko zostanie pozbawione opieki, jeśli ona pojedzie do szpitala" - mówiła.

Plan "Pełnoprawni. Podmiotowi. Obecni" zakłada osiem rozwiązań, których realizacja miałaby polepszyć radykalnie sytuację OzN w Polsce. Zdaniem Polski 2050 rozwiązania te powinny być wdrożone w naszym kraju w ciągu najbliższych lat. Wśród postulatów zawartych w programie jest m.in. podniesienie wskaźnika zatrudnienia OzN, nowy system orzecznictwa dla osób z niepełnosprawnością, odpowiedzialna deinstytucjonalizacja, dostępna, bezpieczna, efektywna edukacja, opieka interwencyjna dla OzN w nagłych przypadkach, świadczenie przywracające dla opiekunów OzN oraz wzmocnienie systemu wsparcia przez asystentów OzN.