Polska 2050 rozpoczęła akcję #OtwartePodlaskie m.in. promującą turystykę przy granicy z Białorusią

Polska 2050 zainaugurowała w czwartek akcję #OtwartePodlaskie, która ma m.in. wpłynąć na większe zainteresowanie turystów odpoczynkiem w regionie, którego część była objęta przez wiele miesięcy zakazami związanymi z sytuacją na granicy z Białorusią.

Po dziesięciu miesiącach zamknięcia strefy przy tej granicy, od 1 lipca mogą ponownie tam przyjeżdżać m.in. turyści. Z końcem czerwca przestały bowiem obowiązywać przepisy o czasowym zakazie przebywania na terenie 183 miejscowości przy granicy z Białorusią w województwach podlaskim i lubelskim. W Podlaskiem nie można wciąż zbliżać się na mniej, niż 200 metrów, do samej linii granicy.

"Przez dziesięć miesięcy mieszkańcy mojego regionu byli pozbawieni możliwości normalnego życia, co doprowadziło do dewastacji życia na wielu płaszczyznach" - mówiła na konferencji prasowej w Białymstoku Katarzyna Poskrobko, liderka struktur Polski 2050 w powiecie hajnowskim.

Wiceprzewodniczący partii, radny sejmiku województwa podlaskiego Maciej Żywno poinformował, że Polska 2050 uruchamia akcję o charakterze społecznym i obywatelskim. Projekt ma promować region, by "pokazać, że Podlaskie może być z powrotem otwarte" ale też skierowany jest do osób takich, jak niepełnosprawni, by wyszli z domów. "Wiemy o tym, że w te wakacje, ze względu na drożyznę Polacy raczej wybierają krótkie pobyty i Podlaskie jest wyjątkowo dobrym miejscem, szczególnie w tej strefie przygranicznej, gdzie na te 2-3 dni można przyjechać i pobyć" - mówił Żywno.

Wymiar promocyjny ma być realizowany oddolnie, poprzez promowanie w mediach społecznościowych hasła #OtwartePodlaskie i zachęcanie odwiedzających region do dzielenia się informacjami, zdjęciami, wskazaniami odwiedzanych miejsc.

"Aby ta wirtualna wizytówka naszego regionu i jego mieszkańców szła w świat i aby promowała nas, niezależnie czy mówimy o - jeszcze trwającym - sezonie letnim, czy przyszłych sezonach zimowych" - wyjaśniał członek zarządu wojewódzkiego Polski 2050 Łukasz Nazarko. Odwołując się do rozmów z przedstawicielami branży turystycznej, mówił, że potrzebują oni teraz czasu i promocji.

"Na czas mamy niewielki wpływ, gdyż strefa została otwarta dopiero w połowie trwającego sezonu, lecz my - promując teraz bardzo mocno tę akcję w mediach społecznościowych (...), możemy nakręcić na nowo zainteresowanie regionem i spowodować przypływ turystów" - przekonywał Nazarko. O regionie mówił, że "na nowo jest otwarty, przyjazny, atrakcyjny i czeka na przyjazd turystów".

Polska 2050 chce też organizować konkretne przedsięwzięcia - rajdy rowerowe, spacery krajoznawcze (pierwszy organizowany jest w sobotę w Puszczy Białowieskiej) czy historyczne, by pobudzać ruch turystyczny, choćby mieszkańców regionu. W wymiarze prospołecznym akcja ma pobudzić również aktywność osób niepełnosprawnych mieszkających w pasie przygranicznym, np. by zechciały wyjść na spacer.