Polska 2050 wzywa premiera Mateusza Morawieckiego do ujawnienia majątku rodzinnego

Wzywamy premiera Mateusza Morawieckiego do ujawnienia majątku rodzinnego niezależnie od decyzji Trybunału Konstytucyjnego - zaapelował w czwartek Mirosław Suchoń (Polska 2050). Jak podkreślił, leży to w interesie publicznym.

Ustawa w sprawie jawności majątku rodzin najważniejszych urzędników państwowych przewidywała m.in., że premier, ministrowie, posłowie, posłowie do PE, senatorowie, prezesi: Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego, a także osoby stojące na czele innych instytucji państwowych będą zobowiązane do umieszczania w oświadczeniu majątkowym informacji o majątku osobistym małżonków, dzieci i osób pozostających we wspólnym pożyciu.

W czwartek TK orzekł, że niekonstytucyjne są przepisy ws. oświadczeń majątkowych najważniejszych urzędników państwowych odnoszące się do majątku ich dzieci, dzieci ich małżonka i dzieci przez nich przysposobionych. Regulację - przed jej podpisaniem - zaskarżył w 2019 r. prezydent Andrzej Duda.

Przedstawiciele Polski 2050 zwracali w czwartek uwagę, że TK, w zupełnie nieuzasadniony sposób wysłał do kosza całą ustawę, włącznie z przepisami, które dotyczą małżonków polityków. Zaapelowali też do premiera, by niezależnie od decyzji Trybunału, ujawnił majątek rodzinny.

"Wzywamy premiera Mateusza Morawieckiego do ujawnienia majątku rodzinnego niezależnie od decyzji Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej" - apelował na konferencji prasowej w Sejmie Mirosław Suchoń (Polska 2050). "Oczekujemy, że jeżeli Mateusz Morawiecki kieruje się w życiu publicznym zasadami: jawności, uczciwości i rzetelności, to ten majątek zostanie w najbliższych dniach ujawniony" - podkreślił poseł. Według niego, leży to w interesie publicznym.

"Przez polityków, którzy próbują ukrywać majątek w taki sposób, w jaki robi to Mateusz Morawiecki, przemawia buta, arogancja i pogarda w stosunku do tych wszystkich osób, które codziennie uczciwie, ciężko pracują na swój majątek" - podkreślił Suchoń.

Ekspert prawny Instytutu Strategie 2050 mec. Stanisław Zakroczymski zwrócił uwagę, że TK rozpatrywał wniosek prezydenta dotyczący ustawy mającej zapewnić szerszą jawność majątku polityków. Przypomniał, że zakładała ona, że w oświadczeniach majątkowych będą ujawniane także dane o majątkach ich dzieci i małżonków. "Prezydent dwa lata temu, tuż przed wyborami, tę ustawę skierował do TK, zarzucając jej niezgodność z Konstytucją, ale tylko w tym zakresie, w jakim dotyczyła dzieci polityków" - podkreślił.

"Tymczasem dzisiaj TK, wykorzystując kruczek prawny i w zupełnie nieuzasadniony sposób właściwie wysłał do kosza całą tę ustawę, włącznie z przepisami, które dotyczą małżonków polityków" - zaznaczył. "Jest to absolutny skandal" - oświadczył Zakroczymski.

Jak zauważył, skandal ten dostrzegło nawet trzech sędziów nominowanych do Trybunału przez Prawo i Sprawiedliwość, którzy złożyli od tego wyroku zdanie odrębne. "Trybunał po raz kolejny orzeka nie w interesie obywateli, ale w interesie polityków, w interesie rządzących i po raz kolejny łamie przyjęte do tej pory rozumienie Konstytucji" - dodał ekspert.

Według Trybunału, ujawnienie majątku posiadanego przez dzieci urzędników nie wyeliminuje podejrzeń dotyczących źródeł pochodzenia majątku tych funkcjonariuszy publicznych, ani nie zwiększy transparentności życia publicznego. Zdaniem Trybunału, kwestionowane rozwiązanie nie będzie też dostatecznie skutecznym bodźcem dla zachowań zgodnych z prawem i nie zapewni uczciwości urzędników.

Jak wskazał TK, ujawnianie sytuacji majątkowej dzieci funkcjonariuszy publicznych narusza prywatność tych osób oraz ich cześć i dobre imię. Zdaniem TK, sporny mechanizm ujawniania majątku osłabiałby też więzi rodzinne i mógłby prowadzić do konfliktów wśród najbliższych.

Trybunał orzekł przy tym, że zakwestionowane przepisy są nierozerwalnie związane z całą ustawą. W związku z tym - jak dodano - prezydent ma obowiązek odmowy podpisania tej ustawy, co w konsekwencji oznacza zakończenie procesu legislacyjnego w tej sprawie. Zgodnie bowiem z art. 122 konstytucji, orzeczenie przez TK o nierozerwalnym związku zakwestionowanych przepisów z całą ustawą powoduje obowiązek odmowy podpisania jej przez prezydenta.

W 2019 roku "Gazeta Wyborcza" napisała, że szef rządu wraz z żoną w 2002 roku kupili 15 ha gruntów za 700 tys. zł od Kościoła we Wrocławiu. Później rzeczoznawca ocenił, że nieruchomość już w 1999 r. warta była prawie 4 mln zł. Czytamy, że władze Wrocławia zaplanowały bowiem na tych terenach inwestycje, a przez środek działki dzisiejszego premiera przebiegać ma trasa szybkiego ruchu. Gazeta napisała, że "dokumenty tej transakcji zniknęły, a obecny proboszcz nie wie skąd ta niska cena".

Dziennik podał też, że w śledztwie ABW, jakie w tej sprawie było prowadzone w 2006 roku, Morawiecki miał zeznać, że o gruntach tych dowiedział się od metropolity wrocławskiego kard. Henryka Gulbinowicza. Dziennik cytuje też odpowiedź Kancelarii Premiera w tej sprawie, w której napisano, że z powodu rozdzielności majątkowej małżeństwa Morawieckich grunty te są obecnie własnością Iwony Morawieckiej, a "wiedzę o możliwości zakupu działki Pani Iwona Morawiecka pozyskała m.in. od znajomego, który zajmował się pośrednictwem w sprzedaży nieruchomości".

Pytany wówczas przez dziennikarzy, dlaczego przepisał działkę na żonę i o to, czy majątek szefa rządu - także sprzed zawarcia przez niego umowy o rozdzielności majątkowej - nie powinien być jawny, Morawiecki zapewnił, że nie ma nic do ukrycia. "Bardzo chętnie przywitałbym też takie zmiany, takie regulacje, żeby cały majątek, również współmałżonków, był prezentowany" - zaznaczył.