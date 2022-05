Polska 2050 za jak najszybszą ratyfikacją członkostwa Szwecji i Finlandii w NATO

Politycy Polski 2050 z zadowoleniem przyjęli decyzje Szwecji i Finlandii, które w środę złożyły wnioski o przystąpienie do NATO. Partia Szymona Hołowni chce, by Sejm na najbliższym posiedzeniu przyjął uchwałę, w której zadeklaruje gotowość do ratyfikacji rozszerzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Wnioski akcesyjne przekazali w środę na ręce sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga ambasadorowie obu państw w głównej siedzibie Sojuszu w Brukseli.

Decyzje Szwecji i Finlandii z zadowoleniem przyjęli politycy Polski 2050. Pierwszy wiceprzewodniczący Polski 2050 Michał Kobosko określił środę jako historyczny dzień. "To jest wydarzenie epokowe. Dotychczas oba kraje Północy - i Szwecja, i Finlandia kultywowały wręcz swoją neutralność i choć blisko współpracowały z Sojuszem Północnoatlantyckim, to ich społeczeństwa, ich rządy, ich politycy sprzeciwiali się temu, by łączyć siły, by oficjalnie kraje Północy wchodziły do Sojuszu Północnoatlantyckiego" - powiedział Kobosko.

Zwrócił uwagę, że nastawienie w obu państwach do członkostwa w NATO zmieniła agresja Rosji na Ukrainę. "Społeczeństwa Szwecji i Finlandii powiedziały wyraźne +tak+ i dały zielone światło swoim politykom dla rozpoczęcia procesu wejścia do NATO. To ogromnie istotna zmiana w naszym rejonie geograficznym, także dla Polski. Z chwilą wejścia Finlandii i Szwencji Bałtyk stanie się niemal morzem wewnętrznym Sojuszu Północnoatlantyckiego" - wskazał wiceszef Polski 2050.

Dodał, że przystąpienie Szwecji do NATO zapewni też Sojuszowi kontrolę nad należącą do tego państwa wyspą Gotlandią. "Nie tylko stratedzy wojskowi mówią, że kto kontroluje Gotlandię, ten realnie kontroluje cały obszar Bałtyku. To jest także Szwecja z jej wpływem bezpośrednim na żeglugę między Morzem Północnym a Bałtykiem; to jest wreszcie wyjście na tereny północne, ku Arktyce. To jest ogromna komplikacja dla Rosji" - ocenił Kobosko.

Według niego, akcesja obu państw do NATO oznacza zwiększenie bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale też Litwy, Łotwy i Estonii, które dotychczas miały bardzo krótką granicę z resztą Paktu (jedynie Przesmyk Suwalski na granicy polsko-litewskiej). "W ten sposób ta granica bardzo się wydłuża" - powiedział wiceprzewodniczący Polski 2050.

Wyraził nadzieję, że przystąpienie Szwecji i Finlandii do NATO spowoduje refleksję u prezydenta Rosji Władimira Putina i jego ewentualnych następców oraz zniechęci ich do ewentualnej agresji na którekolwiek z państw należących do Sojuszu Północnoatlantyckiego czy Unii Europejskiej.

Poseł Polski 2050 Paweł Zalewski przekonywał, że Polska powinna być jednym z pierwszych państw, które ratyfikują członkostwo Szwecji i Finlandii w NATO. "Dlatego proponujemy uchwałę Sejmu w tej sprawie - żeby Sejm na najbliższym posiedzeniu zadeklarował, że bezzwłocznie ratyfikuje członkostwo Szwecji i Finlandii w NATO" - powiedział Zalewski. W projekcie uchwały - jak dodał - znalazło się także wezwanie do pozostałych państw NATO, by jak najszybciej zaakceptowały rozszerzenie Paktu.

Zwrócił uwagę, że są państwa - Turcja i Chorwacja - które nie wykluczają weta dla akcesji Szwecji i Finlandii do Sojuszu. "Dla nas bardzo ważne jest, aby Sejm RP dał przykład wszystkim parlamentom i wszystkim państwom członkowskim Sojuszu, ale także wzywamy rząd RP, aby w tej niezwykle istotnej kwestii dla bezpieczeństwa i pokoju w Europie, intensywnie działał, przekonując partnerów - Turcję i Chorwację, z którymi ma dobre relacje. Nie zostawiajmy tych kwestii naszym sojusznikom, pokażmy, że potrafimy być także zaangażowani w ten proces rozszerzenia" - zaapelował Zalewski.

W projekcie uchwały Sejmu autorstwa Polski 2050 czytamy m.in.: "mając na względzie złożenie przez Królestwo Szwecji i Republikę Finlandii wniosków o przystąpienie do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej deklaruje gotowość niezwłocznej ratyfikacji zgody państwa polskiego w tej sprawie, po przedstawieniu przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej dokumentów ratyfikacyjnych".

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dostrzega wagę dołączenia Królestwa Szwecji i Republiki Finlandii do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego dla zwiększenia bezpieczeństwa Polski i Europy oraz wzmocnienia Sojuszu północnoatlantyckiego. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa wszystkie parlamenty Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego do bezzwłocznej ratyfikacji członkostwa Królestwa Szwecji i Republiki Finlandii" - czytamy w projekcie.

Wnioski Szwecji i Finlandii mają zostać teraz rozpatrzone przez 30 państw członkowskich Sojuszu. Może to zająć około dwóch tygodni, jednak cały proces akcesyjny zwykle trwa do roku i nie jest ściśle sformalizowany. Według agencji AP, Sojusz zamierza go przyspieszyć w przypadku Finlandii i Szwecji. Na początku prośby o przystąpienie zostaną rozpatrzone na posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej, prawdopodobnie na szczeblu ambasadorów krajów członkowskich. Decyzja Rady zależy głównie od tego, jak dobrze państwa kandydujące są dostosowane do standardów politycznych, wojskowych i prawnych NATO oraz czy przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa na obszarze północnoatlantyckim.

Rzecznik rządu Piotr Müller zapewniał w środe, że Polska w możliwie szybkim terminie wyrazi zgodę na przyjęcie Finlandii i Szwecji do NATO i będzie też namawiać partnerów z NATO, by zastosowali taką samą szybką ścieżkę.