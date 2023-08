Polska 2050: zaleje nas strumień euro, którego nie będziemy w stanie wykorzystać

Nie mamy środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), a realizacja unijnych projektów z najnowszej perspektywy unijnej idzie nam niezwykle powoli. To, zdaniem Macieja Żywno z Polski 2050, o czym mówił w trakcie naszej debaty wyborczej, efekt kłótliwości polskiego rządu.

Politycy największych ugrupowań w czasie kolejnej z cyklu debat, które publikujemy na „Kanale Wyborczym” WNP.PL oraz PortalSamorzadowy.pl, rozmawiali o kolejnych, politycznych frontach, które otworzyła Zjednoczona Prawica w relacjach z Komisją Europejską.

- Dobre relacje z Unią Europejską – nie uległość – mogą spowodować, że będzie szansa na odblokowanie pieniędzy (z Krajowego Planu Odbudowy - przyp. red.) oraz na przesunięcie ich wykorzystania na później – przekonuje Macieja Żywno, wiceprzewodniczący Polski 2050.

Oprócz niego w dyskusji uczestniczyli: Anna Bryłka z Konfederacji, Tadeusz Cymański z Prawa i Sprawiedliwości, Wanda Nowicka z Lewicy oraz Paweł Poncyljusz z Platformy Obywatelskiej.

Zobacz całą debatę dotyczącą kwestii unijnych i roli Polski we Wspólnocie. W naszym studiu wyborczym gościliśmy przedstawicieli największych ugrupowań w Polsce:

- Mamy sytuację, w której obóz rządzący ze spokojem przygląda się temu, jak realizacja perspektywy unijnej 2021-2027 ma u nas dwa lata opóźnienia we wdrażaniu środków unijnych. Zostawiam nawet kwestię KPO (krajowego Planu Odbudowy - przyp. red.). Regularne środki, które nam się należą, dopiero zaczynają ruszać. One powinny być od dwóch lat wdrażane. To kluczowe z punktu widzenia polskich przedsiębiorców, samorządów i zwykłych mieszkańców wielu regionów – przekonuje Maciej Żywno z Polski 2050.

Zdaniem wiceprzewodniczącego ugrupowania Szymona Hołowni może dojść do sytuacji, że należnych Polsce środków nie zdołamy wydać na czas.

- Może być sytuacja, że my tych pieniędzy nie wykorzystamy, bo nagle zacznie spływać ich tak dużo. Możemy nie zdążyć do 2027 roku ich zainwestować w Polsce. Dobre relacje z Unią Europejską – nie uległość – mogą spowodować, że będzie szansa na odblokowanie pieniędzy oraz na przesunięcie ich wykorzystania na później – dodaje.

W przedwyborczej debacie WNP.PL zapytaliśmy także o to, czy Polska powinna zastąpić złotego walutą euro.

- Trzeba tłumaczyć ludziom zalety z posiadania wspólnej waluty. Kraje, które są w strefie euro, mają się znacznie lepiej od nas. Są stabilniejsze gospodarczo. To się im po prostu opłaca. Warto mieć to na uwadze – odpowiada Żywno.

Przedstawiciel Polski 2050 wskazuje jednak, że do takiej zmiany nie jesteśmy w kraju jeszcze gotowi.

- Nie znamy prawdziwego stanu finansów państwa. Nie jesteśmy też formalnie i politycznie gotowi do przyjęcia euro. Nie mamy stabilnego prawa finansowego, nie mamy stabilnych podatków. Drukujemy w kraju pieniądze, a to – przy przyjęciu euro – skończyłoby się na „dzień dobry” – przekonuje Maciej Żywno.