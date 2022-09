Polska 2050 zapowiada "mobilną konwencję"

Polska 2050 ruszą w trasę po Polsce, by spotykać się z wyborcami. Podczas trasy zaprezentowani mają być kandydaci na listy Polski 2050 w nadchodzących wyborach - zapowiedział lider ruchu Szymon Hołownia. Przedstawił również nową rzeczniczkę partii - Katarzynę Karpę-Świderek.

Szymon Hołownia przedstawił również nową rzeczniczkę prasową ugrupowania - dziennikarkę Katarzynę Karpę-Świderek, specjalizującą się w zagadnieniach dot. ekologii i zmian klimatycznych.

Trasa "mobilnej konwencji" obejmie 8 województw i 12 okręgów wyborczych

Na briefingu Szymon Hołownia zapowiedział, że jego ugrupowanie rozpocznie we wtorek (6 września) "mobilną konwencję". Jak ocenił, trasa potrwa zapewne aż do wyborów "w różnych odsłonach i postaciach". Zapowiedział, że rozpoczynająca się we wtorek część trasy obejmie 8 województw i 12 okręgów wyborczych; rozpoczynając się od woj. lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

"Dzisiaj chcemy - po raz kolejny, bo to jest specjalność naszej partii - odwrócić politykę. Zostawić starą, zacząć nową. W starej polityce lider staje w środku sali, i zwozi mu się autobusami kilka tysięcy ludzi z całej Polski, żeby go czcili, żeby go słuchali, bili mu brawo i skandowali jego imię. Widzieliśmy to w ostatnich miesiącach często. A my chcemy to kompletnie odwrócić. Polska 2050 dziś jedzie do tych kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy ludzi, których inni zwożą do siebie" - mówił Hołownia.

Jak mówił, "mobilna konwencja partii" będzie polegała na tym, że "to lider ugrupowania i jego zarząd i czołowe postaci pojadą do ludzi, żeby ich słuchać, a nie kazać ludziom słuchać tego, co mają do powiedzenia politycy".

"W tych wszystkich miejscach, w których będziemy, będę wam pokazywał tych odważnych ludzi, którzy zdecydowali się zostawić często całe swoje życie i wobec społeczności, w której żyją powiedzieć: tak, przekraczamy ten Rubikon, idziemy w politykę. Nie przywozimy ich do Warszawy; chcemy ich pokazać tam, gdzie są, gdzie pracują. W czasie tej mobilnej konwencji partii Polska 2050 poznacie naszych kandydatów na kandydatów na posłów i posłanki" - podkreślił również Hołownia.

Katarzyna Karpa-Świderek nową rzeczniczką prasową partii Polska 2050

Hołownia przedstawił również nową rzeczniczkę prasową ugrupowania - dziennikarkę Katarzynę Karpę-Świderek, specjalizującą się w zagadnieniach dot. ekologii i zmian klimatycznych. Na stanowisku zastąpi ona posłankę Polski 2050 Paulinę Hennig-Kloskę, która pozostaje wiceprzewodniczącą ugrupowania. Wcześniej współpracowała z WWF jako rzeczniczka prasowa i doradca zarządu; wcześniej związana była także z telewizją TVN.

