Polska 2050 zaprezentowała projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Osób Publicznie Eksponowanych

Projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Osób Publicznie Eksponowanych, który ma - według autorów - ujawnić powiązania polityków, ministrów, posłów, prezydentów miast i burmistrzów z osobami zasiadającymi w organach spółek Skarbu Państwa zaprezentowała w czwartek Polska 2050 Szymona Hołowni.

Politycy Polski 2050 - przewodniczący Szymon Hołownia oraz parlamentarzyści Paulina Hennig-Kloska i Mirosław Suchoń - zapowiedzieli, że - jeśli wygrają wybory - wprowadzą w nowej kadencji parlamentu ustawę o KROPCE, czyli Krajowym Rejestrze Osób Publicznie Eksponowanych.

"Ten rejestr ujawni powiązania wszystkich polityków, ministrów, posłów, prezydentów miast, burmistrzów z osobami zasiadającymi w organach spółek skarbu państwa. To powinno być jawne i do sprawdzenia przez każdego obywatela" - podkreślił na konferencji przewodniczący Polski 2050. Zapowiedział też, że Polska 2050 nie będzie częścią koalicji, która nie uchwali tej ustawy w ciągu pierwszych 100 dni po ukonstytuowaniu się nowego Sejmu.

"Jeżeli mamy przywrócić wiarę ludzi w politykę i państwo, to musimy działać stanowczo i skutecznie" - mówił Hołownia. Podkreślał, że chodzi o to, by w państwowych spółkach nie było miejsca dla partyjnych nominatów. "Żaden poseł, senator, minister nie będzie mógł przesiąść się ze stołka politycznego do biznesu. Będzie obowiązywała roczna karencja" - powiedział.

Hołownia podkreślał, że należy skończyć z Polską marnotrawną, którą - według niego - proponuje PiS, na rzecz Polski gospodarnej. Zarzucił PiS m.in., że "utworzył układ zamknięty - nominuje się swoich kolegów i koleżanki do spółek skarbu państwa, tam oni otrzymują stosowne wynagrodzenia i premie, a następnie z tych premii w ramach darowizn finansują partię polityczną, która załatwiło im to miejsce".

"Jest to bezczelne obejście mechanizmu kontroli finansowania partii politycznych i finansowanie partii w nielegalny sposób" - stwierdził. Według Hołowni tylko w 19 spółkach 152 osoby związane z władzą zarobiły ponad 430 mln złotych. Jak podkreślał, "od bardzo wielu lat Polska jest krajem rosnącego politycznego nepotyzmu". Przekonywał również, że "inna polityka jest możliwa".

Przewodnicząca koła Polska 2050 Paulina Hennig-Kloska zwróciła uwagę, że proponowana KROPKA będzie na wzór europejskich rozwiązań antykorupcyjnych. "Rejestr osób politycznie eksponowanych funkcjonuje na poziomie europejskim w systemach bankowych. Jego zadaniem jest walka z praniem brudnych pieniędzy, przeciwstawianie się terroryzmowi, ale także ściganie mafii VAT-owskich. Dzisiaj chcemy, by ten system przeciwdziałał mafiom politycznym, które - jak oligarchia w Rosji - uwłaszczają się na majątku państwowym" - mówiła.

Również poseł Polski 2050 Mirosław Suchoń mówił o konieczności poprawy jawności życia publicznego. "Rejestr nie tylko przywraca majątek publiczny obywatelom, ale jest także rejestrem jawności życia publicznego. (...) Po wprowadzeniu naszej ustawy życie publiczne stanie się jawne i bardzo łatwo będzie zweryfikować, w jaki sposób partia traktuje majątek publiczny" - powiedział.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że dane dotyczące statusu osób eksponowanych politycznie pełniących niektóre funkcje publiczne, znajdują się obecnie w różnych rejestrach prywatnych, prowadzonych przez szereg podmiotów gospodarczych na rynku polskim, ale też i zagranicznym.