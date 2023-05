Polska 2050 zwraca się do prezydenta ws. europejskiej inicjatywy budowy wspólnej obrony powietrznej

O podjęcie rozmowy z szefem MON w sprawie przystąpienia Polski do europejskiej inicjatywy budowy wspólnej obrony powietrznej (European Sky Shield Initiative) - zwrócili się do prezydenta Andrzeja Dudy politycy Polski2050 w skierowanym w piątek piśmie.

"W obliczu wysoce niepokojących informacji dotyczących naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez obcą rakietę 16 grudnia 2022 roku i braku skutecznej reakcji, pragniemy zwrócić się do Pana Prezydenta z inicjatywą, aby Pan Prezydent jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych podjął rozmowy z Ministrem Obrony Narodowej w kwestii ewentualnego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do European Sky Shield Initiative" - napisali Paulina Hennig-Kloska i Mirosław Suchoń.

Podkreślili, że "w obliczu budzących poważny niepokój wydarzeń spod Bydgoszczy" uważają, że konieczne jest powtórne rozważenie przystąpienia Polski do tej inicjatywy. "Taki krok byłby również wskazany, z punktu widzenia roli lidera jaką nasze państwo chce pełnić na wschodniej flance NATO" - dodali politycy Polski 2050.

Na piątkowym briefingu prasowym poseł Suchoń podkreślał, że "incydent związany z rosyjską rakietą potwierdza, że minister (wicepremier, szef MON, Mariusz) Błaszczak nie ma zdolności do wypełniania swoich obowiązków, a decyzje podejmowane przez niego mogą szkodzić Rzeczypospolitej i bezpieczeństwu obywateli".

"Dlatego występujemy z inicjatywą do prezydenta Andrzeja Dudy, w której zachęcamy do podjęcia dialogu z rządem, dotyczącego przystąpienia Polski do europejskiej inicjatywy budowania systemu obrony przeciwpowietrznej" - powiedział Suchoń.

Podkreślał, że Polska - jako jedyne państwo w regionie - nie przystąpiła do europejskiej inicjatywy budowania systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. "Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której wokół Polski powstaje sojuszniczy system obrony powietrznej, a Polska jest wyłącznie biernym obserwatorem tych działań. Do tego systemu, oprócz sąsiadów Polski, przystąpiły również państwa Bukareszteńskiej Dziewiątki - grupy, która jest szczególnie bliska panu prezydentowi" - mówił.

Ocenił, że współpraca prezydenta, który jest Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, z rządem w ostatnich miesiącach napotyka różne trudności ze strony rządu. "Jesteśmy gotowi, aby na zaproszenie pana prezydenta wziąć udział w konsultacjach tej sprawy. Kwestie polityki międzynarodowej i obronności państwa powinny być poza jakimkolwiek sporem natury politycznej. Wszyscy w naszych sercach mamy troskę o bezpieczeństwo naszego państwa i obywateli" - podkreślił Suchoń.

Posłanka Hennig-Kloska stwierdziła, że w chwili, gdy Polska ogłaszała, że nie przystąpi do inicjatywy budowy europejskiego systemu obrony powietrznej, minister Błaszczak przekonywał, że posiadamy wielowarstwowy system obrony, który skutecznie będzie nas chronić przed wrogiem. "Dlaczego ten system nie zadziałał? Dlaczego wojsko nie jest wstanie skutecznie śledzić rosyjskich rakiet, które spadają na nasze terytorium? Czy minister Błaszczak dzisiaj wprowadza opinię publiczną w błąd, bo wiedział co wydarzyło się 16 grudnia? Czy Prezydent został poinformowany o tym incydencie?" - pytała.

W czwartek podczas odnosząc się do sprawy obiektu, który spadł 16 grudnia ub. roku w Zamościu pod Bydgoszczą, został znaleziony w kwietniu oraz do kontroli w tej sprawie w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, szef MON powiedział, że procedury i mechanizmy reagowania ws. tego obiektu zadziałały prawidłowo do poziomu Dowódcy Operacyjnego, który nie poinformował go, ani odpowiednich służb o obiekcie, który pojawił się w polskiej przestrzeni powietrznej.

Z inicjatywy Niemiec, w połowie października ub.r. przy okazji spotkania ministrów obrony NATO w Brukseli, 15 państw (Niemcy, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Węgry, Słowacja, Słowenia, Rumunia, Bułgaria, Norwegia, Finlandia, Holandia, Belgia i Wielka Brytania) podpisało list intencyjny w sprawie wzmacniania europejskich zdolności w zakresie obrony powietrznej krótkiego, średniego i dalekiego zasięgu. Inicjatywa nosi nazwę European Sky Shield Initiative.