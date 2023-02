Polska Akcja Humanitarna uruchomiła zbiórkę po trzęsieniu ziemi w Turcji; przekaże pomoc osobom, które ucierpiały

Polska Akcja Humanitarna przekaże pomoc dla osób, które ucierpiały w wyniku trzęsienia ziemi w Turcji. Zespół reagowania natychmiastowego dotrze do najmocniej poszkodowanego regionu w środę rano. PAH uruchamia też zbiórkę dla ofiar trzęsienia ziemi z Turcji i Syrii.

Polska Akcja Humanitarna poinformowała, że przekaże pilną pomoc dla osób, które ucierpiały w wyniku kataklizmu. "Zespół reagowania natychmiastowego dotrze do najmocniej poszkodowanego regionu w środę rano - PAH będzie współpracować przy udzielaniu wsparcia z lokalnymi partnerami" - napisano w komunikacie PAH.

"Najpilniejsze potrzeby to zapewnienie bezpiecznego, ciepłego schronienia - wielu domom grozi zawalenie, dochodzi do wielu wstrząsów wtórnych - jak i żywności czy artykułów higienicznych" - podkreśla PAH.

PAH uruchomiło też zbiórkę, aby zebrać środki niezbędne do sfinansowania udzielenia natychmiastowej pomocy dla ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii. Szczegóły zbiórki: https://www.siepomaga.pl/pah-turcjasyria

W poniedziałek nad ranem południowo-wschodnią Turcję i północną Syrię nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,8. Zginęło blisko 1,5 tys. osób. Jak poinformowała w poniedziałek turecka rządowa agencja ds. sytuacji nadzwyczajnych i klęsk żywiołowych (AFAD), ranne są 7634 osoby. Co najmniej 810 osób zginęło w Syrii - podało ministerstwo zdrowia w Damaszku.

Epicentrum trzęsienia, które nastąpiło o godz. 4.17 czasu lokalnego (godz. 2.17 w Polsce), znajdowało się na głębokości 10 km, 37 kilometrów na północny zachód od liczącego ok. 2 mln mieszkańców tureckiego miasta Gaziantep, położonego blisko granicy z Syrią - przekazało Europejskie Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne (EMSC). Pierwotne wstrząsy miały magnitudę 7,8. Po nich doszło do co najmniej 20 wstrząsów wtórnych; najsilniejsze o magnitudzie 6,6. Wstrząsy odczuwalne były także w Egipcie, Libanie i na Cyprze.

Jeszcze w poniedziałek do dotkniętej kataklizmem Turcji wyleci z Warszawy grupa poszukiwawczo-ratownicza HUSAR Poland - 76 strażaków Państwowej Straży Pożarnej i osiem wyszkolonych psów. Działania grupy wesprze Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej.