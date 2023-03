Polska będzie promować polskich przedsiębiorców i swoje programy na Bett Show w Londynie

W tym roku po raz pierwszy na Bett Show w Londynie, największych targach technologii edukacyjnych na świecie, Polska będzie miała swoje narodowe stoisko, gdzie będzie promować polskich przedsiębiorców i swoje programy - poinformowała PAP szefowa Centrum GovTech minister Justyna Orłowska.

"Targi Bett Show to największe targi technologii edukacyjnych na świecie. Polscy przedstawiciele: samorządy, szkoły, nauczyciele, uczestniczą w nich od wielu lat, nigdy jednak nie mieliśmy na Bett Show polskiego stoiska. Swoje narodowe stoiska mają tam inne kraje, zarówno europejskie jak i pozaeuropejskie z całego świat. Prezentują na nich swoje dokonania w obszarze edukacji i technologii edukacyjnych. My również mamy się czym pochwalić, zarówno jeśli chodzi o działania polskiego rządu w szkołach, jak i działania przedsiębiorców" - powiedziała Justyna Orłowska, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów ds. GovTech i jednocześnie pełnomocnik ministra edukacji i nauki ds. transformacji cyfrowej.

Polskie stoisko będzie składało się z kilku stref: przestrzeni udostępnionej start-upom edukacyjnym wyłonionym w konkursie na najbardziej innowacyjne cyfrowe rozwiązania, strefy Laboratoriów Przyszłości, sali spotkań, z której mogą korzystać polscy przedstawiciele obecni na konferencji oraz MakerSpace, gdzie w praktyczny i warsztatowy sposób prezentowane będą polskie innowacje edukacyjne.

"Chcemy pokazać jak fajne, dobre i ciekawe rzeczy dzieją się w Polsce. Chcemy pokazać polskich przedsiębiorców. Chcemy promować program Laboratoria Przyszłości służący rozwijaniu kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Chcemy opowiedzieć o Lidze Robotów. Chcielibyśmy pokazać także inne nasze działania. Chcemy rozmawiać o wyzwaniach, jakie niosą z sobą nowe technologie, np. o wyzwaniach, jakie stawia przed nami Sztuczna Inteligencja, która wywraca dotychczasowy sposób myślenia o edukacji. Wobec tych nowych wyzwań każdy kraj na świecie powinien zastanawiać się nad tym, jaka ma być szkoła, z jakimi umiejętnościami, kompetencjami i kwalifikacjami młodzież powinna wychodzić ze szkół za 12 lat, bo w edukacji trzeba myśleć długoterminowo" - podkreśliła Orłowska.

"Chcemy też pokazać nasze podejście do egzaminów na przykładzie nowego przedmiotu biznes i zarządzanie, który od 1 września 2023 r. ma wejść do szkół ponadpodstawowych. Na maturze z tego przedmiotu 30 proc. punktów możliwych do otrzymania ma być za wykonanie projektu zbiorowego. Umiejętność współpracy jest bowiem jedną z tych kompetencji, które są bardzo potrzebne, a której nigdy nie zastąpią maszyny. Stawiamy na kompetencje, które kiedyś nazywane były miękkimi, a teraz mówimy o nich +kompetencje przyszłości+. Nazwa kompetencje miękkie sprawiała, że niektórzy uważali je za nieistotne, traktowali po macoszemu, a to przecież jedne z najważniejszych kompetencji, te które mogą zabezpieczyć przed wykluczeniem z rynku pracy, które pomagają w zdobywaniu kolejnych kompetencji umożliwiających podejmowanie nowych wyzwań zawodowych" - zaznaczyła. Dodała, że nowością w przedmiocie biznes i zarządzanie będzie też nauka w uparciu o studia przypadków - doświadczenia polskich przedsiębiorców, konkretnych firm, stawiających na etykę i patriotyzm gospodarczy.

"Chcielibyśmy zaprezentować również inne podejmowane przez nas działania. Na przykład ostatnio wysłaliśmy na tydzień nauczycieli fizyki i chemii do Genewy, do ośrodka Europejskiej Organizacja Badań Jądrowych CERN, by poznali pracujących tam polskich naukowców i to, czym się zajmują" - powiedziała Orłowska.

"Chcemy zaprezentować nasze programy i pomysły, ale chcemy też zobaczyć co robią inni w edukacji, jak wykorzystują w niej technologie. Będziemy na Bett Show nie tylko promować polską edukację, ale też czerpać inspiracje od innych do kolejnych naszych działań" - wskazała.

Targi Bett Show (dawnej pod nazwą British Educational Training and Technology Show) organizowane są w Londynie co roku, począwszy od 1985 r. Odbywają się w centrum wystawienniczym ExCeL London. Są największą prezentacją technologii edukacyjnych na świecie. Uczestniczy w nich około 2,5 tys. wystawców z ponad 120 krajów z niemal wszystkich kontynentów, od globalnych firm technologicznych po renomowane marki edukacyjne i start-upy. Odwiedza je w ciągu trzech dni 30-35 tys. osób. Obok prezentacji innowacyjnych rozwiązań dla różnych środowisk edukacyjnych, nowoczesnych produktów i usług, odbywają się tam konferencje, seminaria i warsztaty, prowadzone przez autorytety i praktyków zarówno ze świata IT, jak i z edukacji, a także łączących te dwie dziedziny.

W tym roku Bett Show odbędzie się w dniach 29-31 marca.

Polskie stoisko przygotowane zostanie w ramach współpracy Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych, Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji EdTech Poland.