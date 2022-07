Polska Fundacja Narodowa: 1,8 tys. wniosków projektowych w 2021 r.

1 tys. 819 wniosków znajdowało się w systemie Polskiej Fundacji Narodowej na koniec 2021 r. wynika z dorocznego sprawozdania PFN - dowiedziała się PAP. Na koniec 2020 r. było ich 1,4 tys. przy 974 w 2019, 424 w 2018 i 271 w 2017 r.

Sprawozdanie dotyczące przedsięwzięć, które zostały wsparte w 2021 r. oraz finansów wewnętrznych Fundacji zostało umieszczone - jak w latach poprzednich - na stronie internetowej PFN.

Zarząd PFN poinformował, że sprawozdanie zostało przygotowane w oparciu o rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. Zostało ono bez zastrzeżeń przyjęte przez niezależnego biegłego rewidenta oraz zaakceptowane przez reprezentującą fundatorów Radę Fundacji. Rada jednogłośnie udzieliła absolutorium trzyosobowemu zarządowi. Dokument trafił też do nadzorującego PFN ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu.

W części sprawozdania dotyczącej realizowanych przedsięwzięć PFN podała, że w 2021 r. wsparła darowiznami na 13,5 mln zł budowę Muzeum Ofiar Komunizmu w Waszyngtonie - Victims of Communism Muzeum. Muzeum otwarto już w czerwcu 2022 r. i prezentuje ono prawdę historyczną dotyczącą okresu komunizmu w Polsce i na świecie. W 2021 r. środki przeznaczono na prace przygotowawcze, prawne i projektowe związane z dzierżawą budynku dla muzeum. Znajduje się ono w centrum Waszyngtonu nieopodal Białego Domu.

Realizująca zadanie amerykańska Fundacja Pamięci Ofiar Komunizmu została ustanowiona w 1993 r. jednogłośnie podjętą ustawą Kongresu USA. To organizacja non-profit zajmująca się edukacją i prawami człowieka, której celem jest upamiętnienie ponad 100 milionów ofiar komunizmu na całym świecie i walka o wolność tych, którzy nadal żyją w reżimach totalitarnych. W maju 2021 roku prezes PFN Marcin Zarzecki oraz członek zarządu Michał Góras zostali powołani do komitetu doradczego muzeum.

Na działania w dziedzinie sportu Polska Fundacja Narodowa wydała w 2021 r. łącznie 11,2 mln zł.

Z programu PFN Team100 - wsparcia stypendialnego dla sportowców skorzystało 430 osób - m.in. olimpijczyków i paraolimpijczyków. W 2021 roku na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Tokio polscy sportowcy zdobyli 14 medali z czego 9 siedmiu beneficjentów PFN Team100, a na paraolimpiadzie startując w 9 dyscyplinach zdobyli 7 medali.

Od startu programu w 2017 r. jego podopieczni zdobyli łącznie 579 medali na imprezach międzynarodowych w sportach olimpijskich i paraolimpijskich - zaznaczyła Fundacja w sprawozdaniu.

PFN wsparła też dedykowanym stypendium białoruską lekkoatletkę Kriscinę Cimanouską, która na olimpiadzie w Tokio publicznie oświadczyła, że nie zgadza się z decyzją swojego związku sportowego wystawiającego ją do startu w dyscyplinie, której nie trenuje. Zawodniczkę wycofano z Igrzysk i próbowano siłą zmusić do powrotu do Mińska, ale wystąpiła o polską wizę humanitarną i otrzymała ją.

W ramach programu kształcenia młodego pokolenia regatowych żeglarzy oceanicznych na jachcie "I Love Poland" w 2021 r. jego załoga była trzecia na mecie wśród jednokadłubowców i uzyskała pierwszy czas po przelicznikach dla jachtów z uchylnym kilem w regatach Rolex Fastner Race. Była też pierwsza na mecie regat wokół Gotlandii - Gotland Runt. W regatach na Morzu Śródziemnym Rolex Middle Sea Race załoga wywalczyła czwarte miejsce na mecie wśród jednokadłubowców i siódme miejsce w swojej klasie po przelicznikach.

W ramach III edycji programu szkoleniowego "I Love Poland" w 2021 roku wyłoniono 15 laureatów, którzy odbyli praktyki na jachcie w maju i czerwcu. Kilkoro z nich startowało w załodze z kapitanem Grzegorzem Baranowskim we wszystkich regatach w drugiej połowie roku. Koszt projektu "I Love Poland" w 2021 r. wyniósł 8,6 mln zł.

PFN na wsparcie działań w projekcie "Polskie Dziedzictwo Wschód" skupiającym wszelkie aktywności podejmowane na obszarze Kresów w 2021 r. wydała 2,7 mln zł. W ramach tych działań kontynuowano budowę w Wilnie Muzeum Chrztu Litwy, Instytutu Polskiego Dziedzictwa i sfinansowano rekonstrukcję barokowych organów w kościele franciszkańskim w Wilnie.

W innych działaniach przybliżających historię 1,6 mln zł przeznaczono na projekt pełnej konserwacji dokumentów archiwalnych utworzonych przez Radę Pomocy Żydom "Żegota" w latach 1942-44. PFN postanowiła też przetłumaczyć i wydać w języku angielskim dokumenty "Żegoty". Aby umożliwić zagranicznym badaczom dostęp do dokumentacji dotyczącej historii Żydów polskich pod okupacją niemiecką stworzono też wystawę dotycząca opublikowanych dokumentów.

We Włoszech powstał też Szlak Historyczny na Monte Cassino zrealizowany we współpracy z Wojskowym Instytutem Wydawniczym - to 12 tablic historyczno-edukacyjnych o losach 2 Korpusu gen. Władysława Andersa. Szlak przebiega od miasta Cassino do Klasztoru na Monte Cassino i prezentuję historię jego zdobycia w języku włoskim, angielskim i polskim.

PFN wsparł też wystawę multimedialną w kościele Notre Dame de la Chapelle w Brukseli "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej". Przedstawia ona znaczącą rolę Polski w tworzeniu i obronie wartości chrześcijańskich, które ukształtowały tożsamość kulturową Europy.

Z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja wraz z TVP został też przygotowany film dokumentalny o okolicznościach powstania tego pierwszego w Europie i drugiego na świecie dokumentu konstytucyjnego. Wsparcie PFN uzyskał też polsko-litewski film dokumentalno-biograficzny "Kościuszko. Wolność od przemocy".

Polska Fundacja Narodowa od początku włączyła się intensywnie w walkę z koronawirusem m.in. poprzez akcję Obiady dla bohaterów, Korpus rehabilitacyjny dla Powstańców Warszawskich czy wsparcie dla Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci. Na pomoc w walce z epidemią wydano w 2021 roku 889,6 tys. a rok wcześniej ponad 2 mln zł.

645,2 tys. zł PFN przeznaczyła w 2021 r. na upowszechnienie pamięci o ofiarach nazizmu i komunizmu w Europie, a 463 tys. zł na projekt "Zwiastun" - realizowany we współpracy z Batalionową Grupą Bojową NATO. W ramach tego długofalowego projektu stacjonujący w Polsce żołnierze amerykańscy, brytyjscy, rumuńscy i chorwaccy poznają Polskę i jej historię. W 2021 żołnierze NATO zwiedzili m.in. Warszawę, Kraków, Gdańsk, Lublin, Częstochowę, Pokamedulski Zespół Klasztorny w Wigrach oraz uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających m.in. kolejną rocznicę Powstania Warszawskiego.

W części dotyczącej finansów wewnętrznych i administracji PFN podała, że w 2021 r. koszty wynagrodzeń w stosunku do 2020 roku zostały utrzymane na zbliżonym poziomie. Wynagrodzenia osób zatrudnionych w Fundacji - łącznie z wynagrodzeniami członków zarządu - oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń o dzieło i odpraw wyniosły w 2021 r. 6 mln 112 tys. zł. przy 5 mln 946,6 tys. zł w 2020 r.

W sprawozdaniu zaznaczono, że koszty te nie zwiększyły się znacząco, pomimo wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2020 r. w porównaniu do IV kwartału 2019 r., co stanowi referencję wyliczania wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji na 2021 r.

"Poziom wypłaconych wynagrodzeń związany był m.in. z mniejszym, w stosunku do lat poprzednich, zatrudnieniem osób na podstawie umów cywilnoprawnych oraz faktu, że część wynagrodzeń w 2021 r. była finansowana w formie zasiłków z ZUS - głównie zasiłki macierzyńskie - rodzicielskie i długoterminowe zwolnienia lekarskie, które nie stanowiły kosztów Fundacji" - zaznaczono w sprawozdaniu.

Wynagrodzenia trzyosobowego zarządu fundacji również nie zmieniły się znacznie i wyniosły 834,7 tys. zł, przy 792,3 tys. zł w 2020 r. i 877 tys. w 2019 r. Spadek kosztów o 85 tys. zł w 2020 r. w stosunku do 2019 r. był efektem zmian osobowych w zarządzie - wynika ze sprawozdania.

W 2021 r. w zarządzie fundacji nadal zasiadali prezes dr Marcin Zarzecki i dwaj członkowie zarządu - Michał Góras i Cezary Andrzej Jurkiewicz. Zarząd otrzymał absolutorium i został wybrany na kolejną 5-letnią kadencję.

Zarządowi nie były wypłacane w 2021 r. nagrody, premie i inne świadczenia, a Rada Fundacji nie pobierała wynagrodzeń - zaznaczono w sprawozdaniu. Fundacja w roku 2021 nie prowadziła działalności gospodarczej i nie otrzymała żadnych środków budżetowych i samorządowych.

Polska Fundacja Narodowa została założona pod koniec 2016 r. Fundację ustanowili Fundatorzy - spółki akcyjne: PGE Polska Grupa Energetyczna, ENEA, ENERGA, TAURON Polska Energia, KGHM Polska Miedź, Powszechny Zakład Ubezpieczeń, Polski Koncern Naftowy ORLEN, Grupa LOTOS, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Grupa Azoty, Totalizator Sportowy, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Polski Holding Nieruchomości, Polska Grupa Zbrojeniowa, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski i Polskie Koleje Państwowe. Przedstawiciele Fundatorów tworzą Radę Fundacji.