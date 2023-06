Polska Fundacja Narodowa wsparła kolejną edycję akcji "Rodacy Bohaterom", realizowaną od stycznia do czerwca 2023 r. - poinformował we wtorek PAP Temistokles Brodowski z PFN. W akcję zaangażowało się ponad 120 szkół oraz prawie 200 podmiotów - dodał.

Organizowana przez Stowarzyszenie Odra-Niemen akcja rozpoczęła się w 2009 r. Od 2018 roku wspiera ją Polska Fundacja Narodowa - przypomniał Brodowski.

"W pierwszych sześciu miesiącach 2023 r. co dwa - trzy tygodnie organizowane były wyjazdy na Litwę, Łotwę, do Rumunii czy na pogrążoną w wojnie Ukrainę, podczas których do naszych rodaków trafiły paczki zawierające artykuły spożywcze, gospodarcze, środki czystości, medykamenty czy ciepłe ubrania" - powiedział PAP Brodowski.

"W tę edycję akcji zaangażowanych było ponad 120 szkół i placówek edukacyjnych oraz prawie 200 podmiotów takich jak instytucje państwowe, prywatne firmy oraz organizacje pozarządowe" - dodał.

Wiceprezes Polskiej Fundacji Narodowej Michał Góras podziękował wolontariuszom, opiekunom i wychowawcom z ponad stu placówek z Mazowsza, które zaangażowały się we wspólny projekt Stowarzyszenia i PFN.

Góras powiedział PAP, że Fundacja od początku swojej działalności angażuje się w projekty społeczno-kulturalne na terenie Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej.

"Służą one pielęgnowaniu polskości i rozwojowi świadomości narodowej wśród Polaków, zamieszkujących teren obecnej Białorusi, Litwy, Łotwy, a teraz także Ukrainy" - wskazał.

"Musimy pamiętać, że na Kresach mieszka kilka milionów osób, które mimo traumy komunizmu i upływu kilkudziesięciu lat, nadal czują się Polakami. Dlatego też, wspólnie ze Stowarzyszeniem, od lat niesiemy im pomoc" - dodał.

Brodowski podkreślił, że obecnie akcja nie ogranicza się tylko do organizowania zbiórek i przekazywania darów dla weteranów. To również edukacja historyczna, dbanie o polskie kwatery na Kresach, szeroka współpraca ze środowiskiem kombatantów w Polsce i poza jej granicami.

"Podczas tej inicjatywy można spotkać i porozmawiać z rodakami żyjącymi na Kresach i nieść im pomoc, niezwykle istotną również w kontekście obecnej, trudnej sytuacji politycznej i konfliktu zbrojnego wywołanego przez Rosję" - zaznaczył Brodowski.

Zapewnił, że wspierana przez PFN akcja od samego początku została zaplanowana jako przemyślane długofalowe działanie. "Pomoc - często jedyna, jaka dociera w wiele rejonów - jest wciąż niesiona ofiarom rosyjskiej napaści, zwłaszcza naszym rodakom - Kresowiakom" - dodał.

Według stowarzyszenia od początku akcji przekazano już prawie 33 tys. paczek pamięci dla 1120 Bohaterów objętych programem. W tym czasie wyremontowano też 18 miejsc pamięci i zapalono ponad 36 tys. zniczy - podało stowarzyszenie Odra-Niemen na swojej stronie internetowej.

Polska Fundacja Narodowa została założona pod koniec 2016 r. przez firmy PGE, ENEA, ENERGA, TAURON, KGHM Polska Miedź, PZU, PKN ORLEN, Grupę LOTOS, PGNiG, Grupę Azoty, Totalizator Sportowy, PWPW, GPW, PHN, PGZ, PKO BP i PKP.