Polska Fundacja Narodowa wsparła konkurs "Polak Roku we Włoszech i na świecie" - powiedział w niedzielę PAP Temistokles Brodowski z PFN. W sobotę w Domu Polskim w Rzymie odbyła się gala tego organizowanego przez Związek Polaków w Kalabrii po raz 6. konkursu.

Konkurs skierowany jest przede wszystkim do Polaków mieszkających we Włoszech, ale także Włochów i cudzoziemców, którzy działają na rzecz rozpowszechniania polskiej kultury i dziedzictwa narodowego - wyjaśnił PAP Brodowski. Dodał, że uzyskał on wsparcie PFN i w jego kapitule zasiadają prezes PFN dr Marcin Zarzecki i wiceprezes Michał Góras.

Celem konkursu jest wyłonienie osób, które w promują polską historię, naukę i kulturę we Włoszech i na świecie, pogłębianie wiedzy o przedsiębiorczych i zasłużonych Polakach, zachęcanie do przedstawiania polskiego dorobku naukowego, oświatowego, kulturalnego, społecznego i przedsiębiorczości oraz wzmacnianie i aktywizacja polonijnych środowisk poza granicami kraju - przypomniał.

Prezes Polskiej Fundacji Narodowej Marcin Zarzecki powiedział PAP, że wydarzenie związane z wyborem Polaka roku we Włoszech i na świecie to inicjatywa zaangażowanych środowisk polonijnych, które nagrodami w sześciu kategoriach pragną uhonorować tych, "którzy Polskę kochają i troskliwie propagują".

"Polska wspólnota mieszkająca za granicami kraju często aktywnie i z pasją walczy o zachowanie naszej tożsamości narodowej. Fundacja kolejny raz wsparła projekt, ponieważ nasze zadania możemy z sukcesem realizować właśnie we współpracy z aktywnymi społecznie i obywatelsko środowiskami polonijnymi" - podkreślił Zarzecki.

W jego ocenie, bez organizacyjnego i merytorycznego wsparcia ze strony Polonii cele statutowe Fundacji "byłyby jedynie sloganami, a nie konkretnymi i efektywnymi działaniami realizowanymi w kooperacji z mieszkającymi za granicą Polakami".

"To szlachetna inicjatywa, która integruje środowiska polonijne z całego świata i aktywizuje je poprzez kulturę, sztukę i oświatę. Takie działania kształtują pozytywny wizerunek Polski na arenie międzynarodowej i przyczyniają się do promocji naszego kraju" - zaznaczył wiceprezes Michał Góras.

Nagrody przyznawane są w sześciu kategoriach - kulturalna, artystyczna, naukowo-edukacyjna, społeczna, gospodarczo-przedsiębiorcza i "Polak z wyboru" - Włoch lub cudzoziemiec zasłużony dla promowania Polski i wiedzy o Polsce we Włoszech i na świecie.

Organizujący konkurs Związek Polaków w Kalabrii powstał w 2003 roku i promuje polską kulturę, język, umacnia relacje polsko-włoskie oraz integruje Polonię we Włoszech, działa też na rzecz spraw społecznych, patriotycznych a także edukacji.

Polska Fundacja Narodowa została założona pod koniec 2016 r. przez firmy PGE, ENEA, ENERGA, TAURON, KGHM Polska Miedź, PZU, PKN ORLEN, Grupę LOTOS, PGNiG, Grupę Azoty, Totalizator Sportowy, PWPW, GPW, PHN, PGZ, PKO BP i PKP.