Polska Fundacja Narodowa wsparła promocję i dystrybucję filmu o kard. Wyszyńskim w USA

Polska Fundacja Narodowa wsparła amerykańską promocję i dystrybucję w USA filmu "Prorok" o kardynale Stefanie Wyszyńskim - powiedział w środę PAP Temistokles Brodowski z Fundacji. Polska premiera filmu odbyła się w poniedziałek - przypomniał.

"Prorok" zostanie pokazany na w największych sieciach multipleksów w USA - w ponad 500 kinach - podał. Oprócz tego będzie wyświetlany na wielu spotkaniach z udziałem amerykańskich hierarchów Kościoła Katolickiego, przedstawicieli dyplomacji i dziennikarzy - zapowiedział Brodowski.

Wsparcie dla filmu, to jedno z działań, które PFN podejmuje z okazji kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości - wyjaśnił.

Prezes Polskiej Fundacji Narodowej Marcin Zarzecki w rozmowie z PAP przypomniał, że to kolejne zaangażowanie Fundacji na rzecz polskiej kinematografii za granicą. "Sukces na trudnym rynku amerykańskim odniósł film +Miłość i miłosierdzie+ - przygotowany przez producentów i reżysera +Proroka+" - podkreślił prezes PFN.

"Funkcjonując w kulturze audiowizualnej właśnie przez filmy możemy upowszechniać różne wątki z historii Polski. Obecna filmowa opowieść pozwala nam ukazać międzynarodowej widowni osobę błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przez pryzmat jego biografii pokazujemy walkę z reżimem komunistycznym oraz wydarzenia grudniowe na Wybrzeżu" - powiedział PAP Zarzecki.

Według wiceprezesa PFN Michała Górasa, film to wyjątkowa szansa na promocję postaci prymasa Polski - "bohatera, który nie bał się samodzielnie podjąć negocjacji z władzą komunistyczną - a przez pryzmat życia błogosławionego kardynała, na promocję polskiej historii, polskich wartości i polskiej kultury".

"Jest to film o uniwersalnych wartościach jakimi są miłość, przyjaźń, dialog i szczerość. Te wartości są ponadczasowe niezależne od kręgów kulturowych, społecznych i politycznych" - powiedział PAP Góras.

Brodowski wyjaśnił, że "Prorok" to fabularny film o Wyszyńskim, który po latach internowania przez władze komunistyczne ponownie staje na czele Kościoła w Polsce. Do fabuły wybrano 14 lat z życia Wyszyńskiego - od 1956 r. do 1970 r.

Produkcję zrealizowali reżyser Michał Kondrat i Fundacja Filmowa im. św. Maksymiliana Kolbe.

W kinach w Polsce film będzie można obejrzeć od 11 listopada. Premiera w Stanach Zjednoczonych zaplanowana jest na 15 listopada - powiedział PAP Brodowski.

Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli nad Bugiem. Święcenia kapłańskie otrzymał we Włocławku w 1924 r.

W okresie Powstania Warszawskiego pełnił funkcje kapelana grupy Kampinos AK, działającej w Laskach oraz - pod pseudonimem Radwan III - kapelana szpitala powstańczego. Po zakończeniu wojny został rektorem Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. W marcu 1946 r. otrzymał nominację biskupa lubelskiego, a sakrę biskupią przyjął w maju tego samego roku na Jasnej Górze.

Dwa lata później, w listopadzie 1948 r. Pius XII mianował go arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim - prymasem Polski. Wyszyński objął przewodnictwo w Kościele po kard. Auguście Hlondzie. W styczniu 1953 r. papież włączył go do Kolegium Kardynalskiego.

W okresie komunistycznych represji wobec Kościoła bronił chrześcijańskiej tożsamości narodu. W 1953 r. W imieniu Episkopatu Polski skierował do władz państwowych memoriał, w którym zaznaczył, że w obliczu krzywd, jakich doznaje Kościół w Polsce, już dalej w ustępstwach iść nie może (Non possumus). 25 września 1953 r. został nocą aresztowany. Był więziony w Rywałdzie, Stoczku Warmińskim, Prudniku Śląskim i Komańczy.

Podczas internowania opracował ideę i tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu - duchowej odnowy narodu polskiego, nawiązujący do ślubów króla Jana Kazimierza.

28 października 1956 powrócił do Warszawy a rok później zainaugurował Wielką Nowennę - dziewięcioletni czas przygotowania narodu polskiego do obchodów Milenium Chrztu Polski w oparciu o Jasnogórskie Śluby Narodu. Jednym z jego punktów była wędrówka Matki Bożej w kopii Obrazu Jasnogórskiego po wszystkich polskich parafiach.

3 maja 1966 r., w czasie obchodów Millennium Chrztu Polski, prymas wraz z całym Episkopatem, wobec kilkusettysięcznej rzeszy wiernych zebranych u stóp Jasnej Góry, dokonał Aktu całkowitego Oddania Polski w niewolę Matce Chrystusowej za wolność Kościoła w Ojczyźnie i w świecie.

W październiku 1978 r. brał udział w konklawe, które wybrało papieża Jana Pawła II.

Kardynał Wyszyński zmarł 28 maja 1981 r. w Warszawie. Został pochowany w warszawskiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela, w krypcie biskupów warszawskich. Od 1 czerwca 1987 roku spoczywa w specjalnie dla niego wzniesionej kaplicy grobowej.

W 2001 roku - w stulecie urodzin - w Rzymie rozpoczął się proces beatyfikacyjny kard. Wyszyńskiego. Kard. Stefan Wyszyński został beatyfikowany, wspólnie z matką Elżbietą Różą Czacką, 21 września 2021 roku w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

Polska Fundacja Narodowa została założona pod koniec 2016 r. przez firmy PGE, ENEA, ENERGA, TAURON, KGHM Polska Miedź, PZU, PKN ORLEN, Grupę LOTOS, PGNiG, Grupę Azoty, Totalizator Sportowy, PWPW, GPW, PHN, PGZ, PKO BP i PKP.