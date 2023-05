Polska gościem honorowym Międzynarodowych Targów Książki LIBER w Madrycie

Od 4 do 6 października w Madrycie odbędą się Międzynarodowe Targi Książki LIBER, najważniejsze wydarzenie branży wydawniczej w Hiszpanii. W tym roku szczególną rolę odegra Polska, która będzie gościem honorowym - poinformował w środę PAP rzecznik prasowy Instytutu Książki Łukasz Jarocki.

Jak wyjaśniono, na narodowym stoisku zaprezentuje się ponad 20 polskich wystawców. "W programie - oprócz prezentacji twórczości polskich autorów - znajdą się wydarzenia kulturalne oraz spotkania branżowe i debaty poświęcone m.in. programom czytelniczym oraz nowym zjawiskom na rynku książki" - czytamy w przesłanej informacji.

Podkreślono, że "Targi Książki LIBER to najważniejsza tego rodzaju impreza w Hiszpanii". "Odbywają się one co roku na przemian w Barcelonie i Madrycie. Przedsięwzięcie skupia wydawców, agentów literackich i innych uczestników hiszpańskojęzycznego rynku wydawniczego" - napisano.

Wyjaśniono, że celem obecności w charakterze gościa honorowego jest wzmocnienie obecności polskiej literatury w Hiszpanii. "To także doskonała okazja do nawiązania nowych kontaktów na rynku latynoamerykańskim. Warto zaznaczyć, że zazwyczaj gościem honorowym na targach LIBER są kraje z Ameryki Łacińskiej, wybór Polski jest zatem ogromnym wyróżnieniem" - napisano.

Na polskim stoisku o powierzchni 120 mkw. swoją ofertę zaprezentuje ponad 20 polskich wystawców. "Będzie to również przestrzeń do rozmów zarówno z wydawcami, jak i przedstawicielami Instytutu Książki" - czytamy w informacji.

W programie polskiej obecności w Madrycie zaplanowano część branżową - prezentacje i debaty, które będą okazją do wymiany doświadczeń z przedstawicielami hiszpańskiego i latynoskiego rynku książki. "Ważnym elementem przedsięwzięcia będą także zagadnienia związane z rozwojem literatury dziecięcej, programami czytelniczymi czy nowymi technologiami na rynku książki. We współpracy z Instytutem Polskim w Madrycie zostaną zorganizowane również wydarzenia towarzyszące, dzięki którym uczestnicy będą mogli poznać bogatą ofertę kulturalną Polski, także tę pozaliteracką" - napisano.

Podkreślono, że udział w targach LIBER w roli gościa honorowego "wpisuje się w strategię wzmacniania obecności na rynkach zagranicznych w ramach trzyletniego cyklu". "W ubiegłym roku Instytut Książki wziął aktywny udział w targach w Barcelonie, zaś na 2024 r. planowane są kolejne inicjatywy utrwalające obecność polskiej literatury w Hiszpanii" - przypomniano.

Zapowiedziano, że w tym roku Instytut Książki weźmie aktywny udział także w Międzynarodowych Targach Książki w meksykańskiej Guadalajarze, gdzie gościem honorowym będzie Unia Europejska.

Organizatorem polskiej prezentacji jest Instytut Książki we współpracy z Instytutem Polskim w Madrycie. Dofinansowano ją ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.