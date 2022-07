Polska gotowa udzielić pomocy energetycznej Niemcom. Ale stawia warunki

Możemy tak delikatnie zasugerować Niemcom, że po spełnieniu przez nich kilku kamieni milowych - a jednym z nich może być kwestia odszkodowań za straty wojenne - powiedział sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski, pytany o możliwość udzielenia Niemcom pomocy energetycznej przez Polskę.

We wtorkowej rozmowie w TV Republika Sobolewski był pytany o ewentualną pomoc Polski dla Niemiec, którym grozi kryzys energetyczny.

- Jesteśmy zawsze otwarci i chętni do pomocy - najlepiej widać to w sytuacji Ukrainy. W przypadku naszych zachodnich sąsiadów to mogę tak trochę zażartować - że chętnie pomożemy Niemcom, jeżeli zwrócą się o taką pomoc, bo na razie nie to nie było zwrócenie się o pomoc, tylko zakomunikowanie, że gazem będzie trzeba się podzielić - odpowiedział.

Delikatna sugestia

- Wtedy możemy tak delikatnie zasugerować Niemcom, że po spełnieniu przez nich kilku kamieni milowych; a już te kamienie milowe mamy w głowie, więc - chętnie, ale kamień milowy za kamień milowy - stwierdził.

Sobolewski podkreślił, że "naszym głównym celem jest to, aby bezpieczni energetycznie byli Polacy".

Dodał, że chciałby usłyszeć od Niemiec przeprosiny za słowa, że "projekty Nord Stream 1 i 2 to projekty biznesowe prywatnych podmiotów, które nie ma nic wspólnego z polityką gospodarczą Niemiec czy Rosji".

Jak ocenił, Niemcy całkowicie uzależniły się od rosyjskich surowców energetycznych.

- Czy to było planowe i przemyślane, czy to było z głupoty - tego dzisiaj nie wiadomo - ocenił.

Raport z przygotowania raportu

Polityk był pytany również o deklaracje prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego o publikacji 1 września pierwszej części raportu o stratach poniesionych przez Polskę w czasie II wojny światowej i o możliwość oficjalnego wystąpienia przez Polskę o odszkodowanie.

- Taka decyzja polityczna zapadłą już dawno, tylko była kwestia terminu i możliwości. Zbliżamy się już do tego czasu, gdy będzie można powiedzieć "sprawdzamy" - i tak jak wspomniałem - kamień milowy za kamień milowy. Teraz możemy powiedzieć, że to może być jeden z takich kamieni milowych ofiarowanych przez nas naszym przyjaciołom za zachodnią granicą - stwierdził Sobolewski.

Zaznaczył, że jednym z elementów takiego procesu są działania dyplomatyczne, ale "są też inne możliwości, i będziemy je uruchamiać w miarę rozwoju sytuacji".

- Na pewno musimy od czegoś zacząć, a początkiem będzie publikacja raportu - zapowiedział.