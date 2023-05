Polska humanitarna - komu chcą pomagać obywatele

W ubiegłym roku liczba osób angażujących się w pomoc humanitarną wzrosła o jedną trzecią; pomagać chcemy szczególnie dzieciom, najmniej migrantom - mniejszościom seksualnym i kobietom – wynika z sondażu, na który powołuje się w czwartek "Rzeczpospolita".

"Chociaż aż o 30 pkt proc. wzrósł w ciągu roku odsetek Polek i Polaków angażujących się w pomoc na rzecz innych (głównie za sprawą pomocy ukraińskim uchodźcom), spadła nasza gotowość do wsparcia finansowego uchodźców i migrantów. Najchętniej pomagamy dzieciom, szczególnie tym w Polsce - to wnioski płynące z najnowszego badania +Barometr humanitarny+ Lekarzy bez Granic, międzynarodowej medycznej organizacji humanitarnej, która pomaga ofiarom konfliktów zbrojnych, epidemii i klęsk żywiołowych" - podaje gazeta.

Informuje, że w badaniu zrealizowanym przez Fundację Stocznia na 1088 respondentach 88 proc. z nich zadeklarowało, że w ostatnim roku choć raz zaangażowało się w pomoc na rzecz innych ludzi lub społecznie ważnego celu - czyli o 30 pkt proc. więcej niż rok wcześniej.

Zdaniem Draginji Nadażdin, dyrektorki Lekarzy bez Granic w Polsce, "to z pewnością efekt wojny w Ukrainie".

"Polacy różnią się w tym, jak i komu chcą pomagać. Najpowszechniej - zdecydowanie tak - zrobimy to na rzecz +walki z głodem i niedożywieniem+ oraz na pomoc zwierzętom (po 34 proc.). Jesteśmy gotowi wspomagać finansowo także +zdrowie i leczenie+ (31 proc. jest zdecydowanie za tym), a także +pomoc krajom dotkniętym katastrofami naturalnymi+ (29 proc.)" - podaje gazeta.

Na drugim biegunie, według gazety, są prawa kobiet (24 proc.), z czego prawie jedna trzecia mężczyzn wyklucza jego wsparcie. Jeszcze mniejszym poparciem ogółu cieszy się walka ze zmianami klimatu (tylko 18 proc.) oraz pomoc migrantom (12 proc.) i uchodźcom (20 proc.).

"W podobnym pytaniu o gotowość wsparcia swoimi pieniędzmi wyszczególnionych grup (tu respondent mógł wskazać ich nie więcej niż trzy) ponad połowa badanych wskazuje dzieci (52 proc.) oraz osoby dotknięte konfliktem zbrojnym (35 proc.) i katastrofami naturalnymi (38 proc.). Tylko 6 proc. Polaków pomogłoby migrantom i migrantkom - to najniższy odsetek wśród grup. Możliwość pomocy finansowej na rzecz uchodźców wskazało zaledwie 15 proc. W Polsce mieszka ponad milion uchodźców wojennych z Ukrainy" - czytamy w "Rzeczpospolitej".

Jedyną sprawą, której wsparcie własnymi pieniędzmi więcej osób wyklucza, niż dopuszcza (46 proc. wskazań negatywnych w porównaniu z 32 proc. pozytywnych), są według Rzeczpospolitej "prawa mniejszości seksualnych". Tutaj również najbardziej niechętni są mężczyźni (53 proc. negatywnych odpowiedzi).

"Jak pomagamy? Najczęściej w zbiórkach do puszek (to niewątpliwie zasługa WOŚP Jerzego Owsiaka) - zrobił tak w ubiegłym roku co drugi ankietowany. Lubimy i doceniamy również zrzutki internetowe na konkretny cel - wskazało go 19 proc. Chętnie (42 proc.) przekazujemy żywność i ubrania dla potrzebujących. Gorzej z aktywną pomocą - tylko 11 proc. przyznało, że jest wolontariuszem, a 9 proc. regularnie płaci składki na cele charytatywne" - podaje gazeta.