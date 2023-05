Polska mówi "nie" rewolucji w głosowaniach w Unii Europejskiej

Polska nie zgodzi się na zastąpienie jednomyślności większością w głosowaniach w UE - powiedział minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau po spotkaniu szefów MSZ państw Unii Europejskich.

Minister w poniedziałek uczestniczył w Brukseli w spotkaniu szefów MSZ państw Unii Europejskiej.

Miliardy z Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju coraz bliżej

"Udało się dzisiaj przedyskutować sprawę Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju. Wszystko wydaje się już bliskie sukcesu, a więc wypłaty tych 0,5 mld euro i przyjęcia kolejnego 1 mld euro. To jest ta 8. transza. Pewien szczegół wymaga jeszcze dopracowania" - przekazał po spotkaniu.

Dodał, że sprawę blokuje przejściowo stanowisko jednego z państw UE. "Takie elementy polityki transakcyjnej są dniem codziennym w UE. Trzeba być optymistą" - wskazał.

Zaznaczył, że ta kwestia powinna zostać szybko rozwiązana, a Węgry "czują presję państw członkowskich i czasu".

Dodał, że w Brukseli udało się spotkać z przedstawicielami państw bałtyckich na marginesie spotkania ministerialnego. "Myślimy wszyscy o szczycie NATO w Wilnie. Przygotowujemy się - my, ministrowie spraw zagranicznych - do nieformalnego spotkania pod koniec miesiąca w Oslo. Jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, że łączy nas wspólny projekt sprowadzający się do tego, jaka przyszłość czeka Ukrainę (…)przed przyszłą akcesja do NATO" - powiedział.

Zaznaczył, że ważna jest też kwestia relacji między NATO, a Rosją miedzy szczytami w Wilnie i Waszyngtonie. "Głównym zagrożeniem dla wszystkich państw NATO jest Rosja. To jest dorobek szczytu w Madrycie" - przypomniał.

Przyszłość głosowania w Unii Europejskiej tematem rozmów

Rau wskazał, że w kuluarach rozmowy dotyczyły kwestii głosowania w UE w przyszłości. "Jest silna tendencja po stronie niemieckich sąsiadów, (…) by te sprawy, które zgodnie z obecnym stanem prawnym podlegają jednomyślności w głosowaniu, jak chociażby kwestie podatkowe, a co dla nas najważniejsze - dotyczące polityk bezpieczeństwa i zagranicznej, były podejmowane większością głosów. My na to, jako Polska nie możemy się zgodzić" - powiedział.

Dodał, że Polska w tej sprawie nie jest osamotniona, bo coraz więcej krajów wskazuje, że takimi rozwiązaniami nie są zainteresowane.