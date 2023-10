Polska może skorzystać na zielonej rewolucji w motoryzacji

- Obserwujemy, że część startupowa branży motoryzacyjnej bardzo szybko się rozwija i może to zaowocować zmiana roli Polski w łańcuchach dostaw - podkreślił na konferencji Nowy Przemysł 4.0 Dariusz Śliwa z Dassault Systemes.

Dariusz Śliwa z Dassault Systemes, zauważył, że rewolucja ogólnie może być pozytywnym zjawiskiem w biznesie, a ta zachodząca obecnie w sektorze motoryzacyjnym stwarza nowe szanse.

Śliwa podkreślił że Polska branża automotive ma możliwość awansu na wyższe miejsca w hierarchii łańcuchów dostaw, tylko musi iść w kierunku produkcji zaawansowanych komponentów i oferowania kompleksowych rozwiązań.

- Jesteśmy już nr 1 w produkcji akumulatorów w Europie. Gdyby 10 lat temu ktoś mi to powiedział, że tak będzie, mocno bym w to wątpił. Tak więc te zmiany następują, to się dzieje - powiedział Śliwa na konferencji Nowy Przemysł 4.0.

Zdaniem Śliwy, który na stanowisku senior managera w Dassault Systemes współpracuje z klientami nad projektami rozwijającymi ich strategiczne kompetencje, to dobrze, że czasami zdarzają się w biznesie takie rewolucje jak ta, z którą mamy do czynienia w branży motoryzacyjnej przestawiającej się z produkcji aut spalinowych na pojazdy elektryczne.

Jego zdaniem to też szansa dla Polski.

Elektryfikacja stwarza szanse dla polskiej branży motoryzacyjnej

- Rola dla Polski tego, co robimy w branży motoryzacyjnej, jest niepodważalna, bo to są setki tysięcy ludzi zatrudnionych i kilkanaście proc. całego polskiego eksportu. To są liczby, z którymi nie da się nie zgadzać. Polska gospodarka jest w dużej mierze silna dzięki motoryzacji - zauważył Śliwa.

Elektryfikacja wprowadza nam w ten krajobraz świeże powietrze. - Mamy tradycję, ale mamy też zmianę, która może spowodować, że będzie inaczej. Są badania, że 75 proc. klientów zmieniających auto na elektryczne dopuszcza zmianę marki samochodu, którym jeździ. Czyli przerwana może zostać tradycja, że jak dziadek jeździł BMW, to ojciec i syn też nimi jeżdżą - mówił Śliwa na środowej sesji "Branża motoryzacyjna na zakręcie", która odbyła się w ramach konferencji Nowy Przemysł 4.0.

Jego zdaniem to właśnie stwarza okazję dla polskiej branży motoryzacyjnej, żeby przepychała się na miejsca drugie czy pierwsze w różnych obszarach, żeby produkować bardziej zaawansowane komponenty i oferować bardziej kompletne rozwiązania, z czym związane są też wzrosty marży.

- Obserwujemy, że część startupowa branży motoryzacyjnej bardzo szybko się rozwija i może to zaowocować zmianą roli Polski w łańcuchach dostaw - podkreślił Śliwa. - Jesteśmy już nr 1 w produkcji akumulatorów w Europie. Gdyby 10 lat temu ktoś mi to powiedział, że tak będzie, mocno bym w to wątpił. Tak więc te zmiany następują, to się dzieje - dodał.

Konferencja Nowy Przemysł 4.0 - gdzie oglądać transmisje?

3-4 października 2023 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbywa się konferencja Nowy Przemysł 4.0. Dwa dni debat, prezentacji i spotkań. Wydarzenie skierowanie jest do osób zainteresowanych przyszłością produkcji przemysłowej w Polsce i zmianami technologicznymi, które determinują perspektywy jej rozwoju.

Wybrane transmisje live z poszczególnych wydarzeń i szczegółowy program konferencji są dostępne na stronie nowyprzemysl.pl.