Polska musi być wiarygodna w Unii Europejskiej

- Nie będzie Polska bezpieczna, jeżeli nie będziemy wiarygodni w Unii Europejskiej, jeżeli nie będziemy wiarygodni w NATO – mówił w piątek na spotkaniu z mieszkańcami Szczecina wiceprzewodniczący PO Rafał Trzaskowski.

Prezydent Warszawy mówił w piątek w Szczecinie o programie KO i "100 konkretach na 100 dni". Podkreślał, że najbliższe tygodnie zdecydują o tym, jaka będzie Polska.

"Mamy dokładne plany na to, co chcemy zmienić, o czym chcemy rozmawiać i te wszystkie nasze propozycje wynikają z tysięcy rozmów z Polkami i Polakami w całym kraju" - powiedział Trzaskowski. "To nas odróżnia od wszystkich, że my chcemy rozmawiać o konkretach i o przyszłości" - podkreślił.

W swoim wystąpieniu odniósł się do trwającej kampanii wyborczej, w której - jak określił - jest "prymitywna manipulacja i czysty cynizm".

"Znaleźliśmy się w momencie, kiedy kampania PiS-u i Jarosława Kaczyńskiego jest oparta tylko i wyłącznie na hejcie, tylko i wyłącznie na szczuciu na innych ludzi, tylko i wyłącznie na manipulacji i na kłamstwie. Tam nie ma żadnego pozytywnego akcentu" - skomentował wiceprzewodniczący PO.

Prezydent Warszawy nawiązał m.in. do polityki zagranicznej rządu i kwestii uchodźców. "Próbują nas straszyć widmem setek tysięcy uchodźców. Opowiadają, że ktoś chce nam coś narzucić. Nikt od nas nie chce przyjmowania setek tysięcy uchodźców, dzięki temu, że przyjęliśmy naszych braci i siostry z Ukrainy. Nikt od nas tego nie wymaga" - podkreślał Trzaskowski.

Platforma Obywatelska ma plan odbudowy relacji z Unią Europejską

Wiceszef PO odniósł się też do Krajowego Planu Odbudowy, podkreślając, że jest to "plan modernizacji Polski, wszystkiego, co dla nas najważniejsze". Wymienił, że wiąże się on zarówno z nowymi miejscami pracy, walką z kryzysem klimatycznym, wykluczeniem komunikacyjnym i nowymi technologiami.

Jak powiedział, "miliardy, które mogłyby wpływać na nasza przyszłość są w tej chwili przez nich, tylko i wyłącznie przez nich, zamrożone i nie płyną do Polski. Cała Europa się zmienia, cała Europa się bogaci, wprowadza nowe technologie, walczy z kryzysem klimatycznym, a my jesteśmy pozbawieni miliardów, bo oni prowadzą tak nieodpowiedzialna politykę. To się musi zmienić".

"Polska dyplomacja musi być nakierowana na to, żeby wzmacniać perspektywę naszej przyszłości, na to żeby wynegocjować jak największe pieniądze z unijnego budżetu" - podkreślił Trzaskowski.

Jak dodał, "jeżeli my na serio chcemy porozmawiać o przyszłości, rozmawiać o tym, jak ma wyglądać Polska, to musimy mówić o konkretach. Musimy mówić o tym jak wzmacniać nasze bezpieczeństwo, naszą wiarygodność, jak negocjować wszystkie zmiany, które w tej chwili są omawiane w Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę polski interes narodowy".

"Nie będzie Polska bezpieczna, jeżeli nie będziemy wiarygodni w Unii Europejskiej, jeżeli nie będziemy wiarygodni w NATO (...) Nasza przyszłość jest w Unii Europejskiej, ale tylko w momencie, kiedy będziemy silni, kiedy będziemy asertywni, kiedy będziemy dbali o swoje interesy i proponowali takie rozwiązania w Unii Europejskiej, które mają sens dla nas wszystkich i dla przyszłych pokoleń" - dodał Trzaskowski.

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej nie powinno być marginalną sprawą

Wiceprzewodniczący PO podkreślił, że członkostwo Polski w Unii Europejskiej nie powinno być "na marginesie", powinno mieć wpływ na rzeczywistość i być wsparte miliardami z unijnego budżetu.

Zachęcił do głosowania w wyborach 15 października. "Musicie iść i przekonywać absolutnie wszystkich, że nie ma ważniejszych wyborów niż te parlamentarne. Polityka dotyczy wszystkich. Jeżeli zależy Wam na Waszych dzieciach i wnukach, nie chcecie, aby wychowywały się w tego typ atmosferze - chamstwa, manipulacji, złodziejstwa, korupcji, szczucia - to musicie iść do wyborów parlamentarnych" - apelował Trzaskowski.

W trakcie spotkania Trzaskowskiego z mieszkańcami Szczecina zaprezentowali się także kandydaci z listy KO do Sejmu z okręgu nr 41. Listę otwiera Sławomir Nitras, kolejne pozycje zajmują: posłanka Magdalena Filiks i poseł Arkadiusz Marchewka.

