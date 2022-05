Polska opuści Międzynarodowy Bank Współpracy Gospodarczej

Połączone sejmowe komisje finansów i spraw zagranicznych przyjęły w środę bez poprawek rządowy projekt ustawy dot. wystąpienia Polski z Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej (MBWG) z siedzibą w Moskwie w związku z agresją Rosji na Ukrainę.

Projektem rządowej ustawy dot. wystąpienia Polski z Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej zajmowały się w środę połączone komisje finansów publicznych i spraw zagranicznych. Posłowie nie wnieśli żadnych uwag.

- W związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i faktem, że głównym udziałowcem Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej (MBWG) z siedzibą w Moskwie jest Federacja Rosyjska, zdaniem rządu dalsze uczestnictwo Polski w tym banku jest nieuzasadnione - uzasadniał projekt wiceminister finansów Piotr Patkowski.

Jak mówił, działania i agresja Rosji doprowadziły do nałożenia szeregu sankcji przez wspólnotę międzynarodową na to państwo, w tym o charakterze ekonomicznym.

- Natomiast sam bank jest nie bankiem rosyjskim, a bankiem o statusie organizacji międzynarodowej, co naszym zdaniem może prowadzić do tego - na ten moment nie zauważyliśmy takiego ryzyka, ale jest takie prawdopodobieństwo i to duże - że funkcjonowanie tego banku mogłoby prowadzić do omijania sankcji. A jednocześnie udział Polski i innych państw UE w tym banku mógłby prowadzić do wspierania i legitymizowania takich działań, na co jako rząd nie możemy się zgodzić - tłumaczył Patkowski.

Wiceminister dodał, że brak jest istotnych korzyści dla Polski z tytułu członkostwa w MBWG. "A jednocześnie wypowiedzenie tej umowy nie doprowadzi do istotnych z punktu widzenia Polski bezpośrednich skutków społecznych i gospodarczych" - powiedział.

W uzasadnieniu do projektu ustawy napisano, że w przypadku wystąpienia Polski z MBWG istnieje "wysokie ryzyko utraty środków finansowych wniesionych w formie opłaconej części udziałów w kapitale banku w wysokości 24,016 mln euro (opłacona część kapitału)".

"Mogą również pojawić się dodatkowe roszczenia ze strony banku. Wobec braku szczegółowych zasad występowania z banku kwota należna Polsce z tytułu wniesionego udziału może być pomniejszona o niezdefiniowane zobowiązania, udział w pokrywaniu ryzyka, zagrożone należności itp." - napisano.

W uzasadnieniu wskazano, że jeżeli osiągnięcie ostatecznego rozliczenia się między Polską a MBWG, w trakcie procesu występowania, okazałoby się niemożliwe (umowa przewiduje sześć miesięcy na rozliczenie się między występującym krajem członkowskim i MBWG), to Ministerstwo Finansów podejmie działania zmierzające do odzyskania środków z tytułu udziału Polski w banku.

"Skutkiem politycznym wypowiedzenia będzie zademonstrowanie przez Polskę udziału w sankcjach międzynarodowych, które pośrednio lub bezpośrednio dotykają Federację Rosyjską. Ponadto proces występowania z banku będzie przebiegać w uzgodnieniu z innymi państwami UE, które obecnie należą do MBWG" - czytamy. Jak dodano, wolę polityczną wystąpienia potwierdziły 2 marca 2022 r. ministerstwa finansów: Republiki Czeskiej, Bułgarii, Republiki Słowackiej oraz Rumunii.

W uzasadnieniu przypomniano, że Polska jest jednym z ośmiu państw założycielskich MBWG. Bank z siedzibą w Moskwie został utworzony w 1964 r. równocześnie z wprowadzeniem przez kraje członkowskie Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej systemu rozliczeń w rublach transferowych, na mocy umowy międzyrządowej z 22 października 1963 r. Bank został zarejestrowany w sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych 20 sierpnia 1964 r.

Wartość portfela dłużnych papierów wartościowych w posiadaniu MBWG na dzień 31 stycznia 2022 r. wynosiła 245,9 mln euro, z czego część przypadała na obligacje wyemitowane przez polskie podmioty: Skarb Państwa (10 mln euro), BGK (1,9 mln euro), PKN Orlen (1 mln euro) i GTC Aurora Luxemburg S.A. (12,6 mln euro).

Jak czytamy w uzasadnieniu, kapitał banku wynosi obecnie 400 mln euro, w tym kapitał opłacony - 200 mln euro, z czego na Polskę przypada po 24,016 mln euro kapitału opłaconego i nieopłaconego.

W projekcie ustawy zapisano, że wchodzi ona w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Chodzi o projekt ustawy o wypowiedzeniu Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej, sporządzonej w Moskwie dnia 22 października 1963 r., w brzmieniu nadanym Protokołem w sprawie zmiany Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej oraz Statutu tego Banku, sporządzonym w Moskwie dnia 18 grudnia 1970 r., Protokołem w sprawie zmiany Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej oraz Statutu tego Banku, sporządzonym w Moskwie dnia 23 listopada 1977 r. oraz Protokołem o zmianie Porozumienia o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r. (ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. oraz 18 grudnia 1990 r.) oraz Statutu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej (ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. oraz 18 grudnia 1990 r.), sporządzonymi w Warszawie dnia 25 listopada 2014 r.