Polska platforma "przejmuje" amerykańskie fabryki

Wyprodukowana przez AIUT platforma intralogistyczna Aformic znajduje coraz więcej nabywców w amerykańskich fabrykach. Zyskała też nagrodę The Best of Industry 4.0. - Ten produkt w pewnych obszarach jest w unikalnie innowacyjny w skali globalnej - mówi Marek Gabryś, prezes AIUT.

- Na rynku brakowało takich wysoko scustomizowanych pojazdów przy równoczesnym bardzo zaawansowanym systemie zarządzania flotą. Od zeszłego roku dostarczamy ok. 100 pojazdów Aformic rocznie - mówi Marek Gabryś, prezes firmy AIUT.

Aformic to Inteligentna Platforma Intralogistyczna firmy AIUT, która została nagrodzona w kategorii Technologie konkursu The Best of Industry 4.0, który towarzyszy konferencji Nowy Przemysł 4.0. Konkursowe jury wyróżnia firmy, które rozwijając się w oparciu o nowe technologie, torują drogę polskiej gospodarce do czwartej rewolucji przemysłowej.

Aformic, wykorzystując między innymi technologię sztucznej inteligencji, umożliwia automatyzację obsługi i autonomiczną kontrolę wewnętrznych operacji logistycznych w zmiennym środowisku produkcyjnym. Podnosi wydajność i zwiększa bezpieczeństwo procesów transportowych. Dostarcza danych o lokalizacji zasobów, zapewnia ciągłość cyklu produkcyjnego.

- Ten produkt w pewnych obszarach jest w unikalnie innowacyjny w skali globalnej. Naszym największym klientem w tym zakresie jest Toyota - mówi Marek Gabryś.

Zajmujący się w firmie takimi pojazdami zespół liczy około 80 osób i w całości wywodzi się z firmy AIUT. Tworzy tego typu rozwiązania od 5 lat.

Do rozwoju nowoczesnej logistyki w fabryce jest potrzebna bezprzewodowa łączność, w tym 5G. Zdaniem Marka Gabrysia na rynku są jeszcze opory związane z wykorzystaniem 5G. - Ta technologia daje przede wszystkim jakość usług, która jest konieczna przy wprowadzaniu niektórych rozwiązań. Z drugiej strony mniejsza długość kabli i mniejsza ilość koniecznych gniazd dają wymierne korzyści ekonomiczne - mówi Marek Gabryś.