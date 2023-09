Polska potrzebuje trzystutysięcznej armii

Potrzebujemy trzystutysięcznej armii, choć to trudne do zrobienia – mówił w rozmowie z WNP.PL na Kanale Gospodarczym poseł Bartosz Kownacki, wiceszef sejmowej Komisji Obrony Narodowej.







- Trzystutysięczna armia, w tej sytuacji, która dziś jest za naszą wschodnią granicą, w sytuacji zagrożenia ze strony Rosji, ze strony Białorusi, to minimum tego, co da nam gwarancję, abyśmy byli bezpieczni. Choć rzeczywiście jest to trudne do zrobienia - mówił Bartosz Kownacki, poseł Prawa i Sprawiedliwości na Kanale Gospodarczym WNP.PL.

Pełna rozmowa dostępna jest tu:

Jak dodał poseł: - Są na to pieniądze przygotowane, bo budżet Ministerstwa Obrony Narodowej znacząco wzrósł w porównaniu z tym, co było jeszcze kilka, kilkanaście lat temu.

- Między innymi dlatego coraz częściej wracają dyskusje na temat poboru - wyjaśniał w studio rozmówca WNP.PL.

- Dlaczego nie przeszkalać młodych ludzi z podstawowego użycia broni czy też pierwszej pomocy. Nie mówię o poborze takim, jak był do roku 2000, ale w zupełnie innej formule, nad którą warto pracować. Nie mówię jednak wprost o obowiązkowym poborze - mówił Kownacki.

Problemem dla tak dużej armii może być jednak wyposażenie. Dziś siły zbrojne powoli odbudowują swój potencjał, ale potrwa to latami. - Jeżeli mówimy o 300-tysięcznej armii, to wszystko, co mamy trzeba pewnie pomnożyć co najmniej razy dwa - podkreśla poseł.