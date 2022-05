Polska powinna być dla Ukrainy jak starszy brat

Rosjanie na Ukrainie nie zrealizowali swego podstawowego celu – podporządkowania swojej władzy całego najechanego kraju. Teraz muszą się zadowolić realizacją "planu minimum" – przyłączenia do Rosji Donbasu oraz ustanowienia korytarza lądowego do Krymu. Realizacja nawet tego nie będzie jednak taka prosta...

O wojnie w Ukrainie, jej znaczeniu dla Polski, regionu czy całego kontynentu rozmawiali podczas XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego polscy parlamentarzyści.

Wszyscy (mimo dzielących ich różnic politycznych) podkreślali, że podstawowym oparciem Polski przed agresywnymi krokami Rosji jest jednoznaczne wkomponowanie się w struktury zachodnie.

Polska powinna być „starszym bratem” Ukrainy przy euroakcesji - zgodzili się posłowie.

Ukraina symbolem klęski rosyjskiej armii

Poseł Koalicji Polskiej Paweł Zalewski podkreślał, że Rosjanie na razie nie realizują swoich celów. Przegrali walkę o całą Ukrainę. A wojska ukraińskie, nieoczekiwanie dla wielu, są w stanie wypychać Rosjan i stawiać skuteczny opór w Donbasie. Obecnie jednak priorytetem staje się sytuacja na południu. Czy powiedzie się odcięcie Ukrainy od morza?

– Bez względu, jak się to zakończy, wiadomo już teraz, że Ukraina po wojnie będzie miała bardzo silne poparcie Zachodu. Oczywiście pod warunkiem, że kraj ten nadal będzie państwem demokratycznym. Bo obecna administracja USA zrozumiała, że to walka dwóch systemów. Biden pamięta zaś osobiście atak rosyjski na wybory w USA – powiedział Paweł Zalewski w czasie dyskusji "Polityka zagraniczna - Wschód".

Jego zdaniem cywilizowany świat stoi teraz przed wyzwaniem: jak maksymalne ograniczyć jakiekolwiek kontakty z Rosją - tak gospodarcze, jak i sportowe, kulturalne, by już więcej nie powtórzyła się sytuacja z korumpowaniem europejskich polityków, jak Gerhard Schroeder czy Marine Le Pen.

Rolą Polski w tych działaniach jest między innymi doprowadzenie do zaniku jakichkolwiek akcentów antyukraińskich w naszej polityce, a ponadto uczestnictwo w budowie jedności europejskiej.

– Jakiekolwiek próby walki z niezależnym sądownictwem, z wolnymi mediami są zaś wodą na młyn Putina – podkreślał Paweł Zalewski.

Trójmorze z szansą na rozwój

W czasie debaty Adam Gawęda co prawda nie zgodził się z surowością ocen niedemokratycznych działań polskich władz, poparł jednakże tezy o znaczeniu dla naszego kraju mocnej pozycji we wszelkich strukturach zachodnich.

– Należy bardziej myśleć o rozwijaniu całej struktury sojuszy we wschodniej Europie. Do idei Trójmorza należałoby przekonać także kraje skandynawskie. Oczywiście ważne jest także to, czy jedność Zachodu utrzyma się po zakończeniu walk... We Francji przecież nierzadkie są opinie, że należy zmniejszyć wspieranie Ukrainy. Można mieć jednak nadzieję, że swojego stanowiska nie zmienią Amerykanie. Wizyta Joe Bidena w Polsce i zaangażowanie USA jest bardzo zauważalne – podkreślał poseł PiS.

Wyraził także obawę o solidarność Unii Europejskiej wobec Rosji, zwłaszcza w obliczu uzależnienia od rosyjskich surowców.

- Ewidentnie „ucywilizowanie Rosji” nie wyszło Niemcom - podkreślił poseł PiS.

Według niego nie sposób jednak teraz wyrokować, czy Ukraińcy zdołają odwojować wszystkie tereny zajęte przez Rosjan po 24 lutego tego roku.

Tak czy inaczej: zakończenie walk będzie jednak związane z wielkim wyzwaniem – pomocą Ukrainie w odbudowie kraju. Powinien w tym uczestniczyć cały cywilizowany świat, bo Ukraina sama nie da rady wyjść z powojennej zapaści.

Putin wojnę przegrał, ale może próbować utrzymać zdobyte tereny

Tomasz Głogowski z Koalicji Obywatelskiej zwrócił uwagę, że można się obawiać tego, iż Rosjanie – nie mogąc pokonać Ukrainy – zadowolą się obecnym stanem „zdobyczy terytorialnych”, odcinając Ukrainę od Morza Azowskiego.

– Taka sytuacja będzie nie do przyjęcia dla Kijowa. Co wtedy robić? Czy nakłaniać Zełenskiego do kolejnych ofensyw, czy też po cichu zgodzić się na zgniłe status quo? Co będzie, jak Rosjanie zorganizują jakieś pseudoreferendum? Czy Ukraina będzie chciała podpisywać porozumienie pokojowe, oznaczające de facto porażkę wojskową Kijowa? I jak na taką sytuację zareaguje Zachód? Decyzję trzeba zostawić samym Ukraińcom – podkreślał poseł.

Wszystko jedno, co władze Ukrainy postanowią, nie powinno być powrotu do sytuacji sprzed 24 lutego. Bo Rosja, jeśli nawet zatrzyma ofensywę, to tylko dlatego, by jeszcze raz uderzyć. Jak najszybciej też należy zaoferować Ukrainie status kandydata do Unii. Bo ten kraj walczy o przyszłość Europy.

Polska powinna być „starszym bratem” Ukrainy

Eurodeputowany z ramienia Lewicy Łukasz Kohut zwrócił uwagę na sytuację, że Putin praktycznie już przegrał tę wojnę. Niezależnie od sytuacji na froncie. Rosyjskiemu autokracie nie udało się podzielić Europy i zniechęcić krajów Unii do pomocy Ukrainie.