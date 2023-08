Polska przegrywa w tym wyścigu. To może być dla nas szansa

Polska jest krajem technologicznie zapóźnionym, co jednak otwiera szerokie możliwości dla inwestycji w robotyzację i automatyzację - mówi Artur Pollak, prezes APA Group.

Rośnie zainteresowanie transformacją cyfrową i technologiami z obszaru automatyki i robotyki.

Integrator to tłumacz możliwości technologicznych na rzeczywistość operacyjną firmy. Ale to załoga lepiej wie, co jest ważne, jakie są cele i zagrożenia - mówi Artur Pollak.

Jak podkreśla prezes APA Group, kluczowe jest przeprowadzenie dokładnego audytu przed rozpoczęciem działań. W tym kontekście trzeba zidentyfikować wszystkich interesariuszy i ocenić potencjalne ryzyka.

Nowoczesne technologie w produkcji będą tematem konferencji Nowy Przemysł 4.0 (3-4 października 2023 r.) towarzyszącej 15. Międzynarodowym Targom Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki Toolex.

Jaka jest lub powinna być rola integratora we wprowadzaniu technologii Przemysłu 4.0?

- Wprowadzenie technologii Przemysłu 4.0 w organizacji to proces złożony i wieloaspektowy. Rola integratora jest tu kluczowa i można ją przyrównać do funkcji przewodnika w tym procesie. Firmy często posiadają wiedzę ukrytą; to nie tylko kompetencje techniczne, ale również specyficzne procedury i praktyki, które rozwijały się przez lata. Nierzadko nie są one w pełni zrozumiałe dla pracowników, czasami są nawet anachroniczne.

Integrator, będąc zewnętrznym konsultantem, musi zadać te trudne pytania, które wewnętrzne zespoły mogą przeoczyć lub zignorować. Na podstawie audytu i konsultacji integrator powinien wypracować mapę rozwojową, która uwzględnia nie tylko aktualne potrzeby, ale też ukryty potencjał i zasoby wiedzy w organizacji.

Integrator - z doświadczeniem z wielu projektów - to zewnętrzny konsultant zarządzania zmianą

To jest miejsce, gdzie doświadczenie w innych projektach i zrozumienie różnorodnych narzędzi i technologii stają się nieocenione. Integrator musi wiedzieć, które narzędzia będą najbardziej efektywne w kontekście specyfiki przedsiębiorstwa i jak je zaimplementować w sposób, który zapewni maksymalną wartość dodaną.

Z tego punktu widzenia zarówno głębokie rozumienie technologii, jak i doświadczenie w zarządzaniu zmianą są kluczowe. Dzięki nim integrator jest w stanie nie tylko zidentyfikować najbardziej efektywne rozwiązania, ale również zrealizować je w sposób, który jest zgodny z długoterminową strategią firmy i jej specyficzną kulturą organizacyjną.

Reasumując, rolą integratora jest bycie tym zewnętrznym konsultantem, który dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy technicznej jest w stanie odkryć ukryty potencjał i zaproponować skuteczne narzędzia dla jego wykorzystania.

Na jakie typowe bariery natrafiacie podczas implementacji nowych rozwiązań?

- Zgadza się, implementacja nowych rozwiązań technologicznych w kontekście Przemysłu 4.0 nie jest procesem wolnym od wyzwań.

Po pierwsze, istnieje problem zgody wewnątrz organizacji. Często różne jednostki, czy też piony w firmie, mają swoje własne obawy. Ten poziom nieufności możemy nazwać "barierą wejścia". Trzeba ją przełamać, zanim zaczniemy jakiekolwiek prace. Bez zgody i wsparcia ze strony zarządu, nawet najlepsze projekty są skazane na utknięcie w martwym punkcie.

Co więcej, w każdej organizacji brakuje często tzw. emisariusza zmiany, osoby lub grupy, która ma wystarczający autorytet i wiedzę, aby przekonać resztę pracowników do zrozumienia i akceptacji nowego rozwiązania. Jeśli taki emisariusz nie zostanie wyznaczony lub nie zdobędzie wystarczającego wsparcia, projekt jest narażony na sabotaż ze strony osób nieprzekonanych do zmian.

Niezrozumienia sensu i celu wprowadzanych zmian może pogrzebać projekt

Niezrozumienie procesu przez pracowników jest kolejną istotną barierą. Ludzie są z reguły oporni wobec zmian, szczególnie jeśli nie rozumieją, dlaczego są one potrzebne i jak wpłyną na ich codzienną pracę. Tu zarząd powinien aktywnie włączyć się w proces edukacji i komunikacji, aby rozwiać wątpliwości i zwiększyć szanse na pomyślną implementację.

Ostatecznie, jeśli zmiana nie jest szeroko rozumiana i akceptowana na różnych poziomach organizacji, od zarządu po indywidualnych pracowników, istnieje duże ryzyko, że cały projekt ugrzęźnie. Dlatego też jednym z kluczowych zadań integratora jest nie tylko techniczne wdrożenie nowych rozwiązań, ale również zarządzanie zmianą w sposób, który minimalizuje te bariery i sprzyja pomyślnemu zakończeniu projektu.

Gdzie jest ryzyko niepowodzenia?

- Istnieje ono na każdym etapie implementacji nowych rozwiązań w organizacji. Możemy to podzielić na trzy główne poziomy: techniczny, mentalny i ekonomiczny.

Na poziomie technicznym ryzyko związane jest z wyborem nieodpowiednich narzędzi, błędami w implementacji czy brakiem kompatybilności z istniejącą infrastrukturą.

Na poziomie mentalnym mamy do czynienia z oporem ze strony pracowników, niezrozumieniem celów zmian czy brakiem zaangażowania ze strony zarządu.

Na poziomie ekonomicznym natomiast ryzyko jest związane z budżetem, kosztami implementacji i niejasną ścieżką zwrotu z inwestycji.

Integrator musi opiekować się każdym z tych poziomów, bo są one krytyczne dla powodzenia całego projektu. Kluczowe jest przeprowadzenie dokładnego audytu przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań. W tym kontekście trzeba również zidentyfikować wszystkich interesariuszy i ocenić potencjalne ryzyka.

Warto zauważyć, że jednym z podstawowych błędów, które można popełnić, jest traktowanie wszystkich pracowników w organizacji jako równie zdolnych do adaptacji i implementacji zmian. To trochę jak z tym koniem, który ciągnie wóz: nie każdego można nauczyć skakać przez przeszkody. Menedżerowie muszą zrozumieć, że kompetencje pracowników są różne. Ktoś może być świetnym automatykiem, ale to nie znaczy, że będzie również dobrym projektantem. Odpowiednie przygotowanie i wykorzystanie zasobów ludzkich jest więc kluczowe.

Podejście projektowe do zarządzania zmianą w organizacji jest niezbędne. Każdy etap, od planowania przez implementację po ocenę, musi być dokładnie przemyślany i zarządzany, aby zminimalizować ryzyko i zwiększyć szanse na sukces.

Jakie wyzwanie - i w jakich okolicznościach - stanowi integracja technologii z dotychczasową strukturą zakładu?

- To niewątpliwie jedno z największych wyzwań, ale to nie jest problem technologiczny w ścisłym sensie. Technologia już na tyle się rozwinęła, że teoretycznie możliwe jest zintegrowanie praktycznie każdego systemu z nowymi rozwiązaniami. Wyzwanie pojawia się jednak, gdy mówimy o starszych modelach infrastruktury, które były projektowane w erze i wyłącznie pod Przemysł 3.0.

W tym kontekście mamy do czynienia z systemami, które często nie były zaprojektowane z myślą o podłączeniu do Internetu czy też z łatwą integracją z sieciami biurowymi. Niekompatybilność tych systemów z nowymi technologiami to rzeczywisty problem. Dlatego też jednym z pierwszych kroków w projekcie integracji jest zawsze dokładny audyt istniejącej infrastruktury. Tego typu ocena pozwala zidentyfikować potencjalne wąskie gardła i podjąć decyzje o ewentualnej modernizacji.

Brak modernizacji ostatecznie kosztuje firmę więcej niż inwestycje

W praktyce często okazuje się, że stara infrastruktura może być adaptowana do nowych wymagań, ale wymaga to dodatkowych inwestycji, czasu i umiejętności. Czasem jest to trudne do zaakceptowania dla zarządu, który oczekuje szybkich efektów i niskich kosztów. Ale w dłuższej perspektywie brak modernizacji i adaptacji do nowych technologii jest znacznie bardziej kosztowny.

Z pomocą na pewno przychodzą takie narzędzia jak NAZCA 4.0, które integrują IT z OT (technologia informatyczna IT- Information Technology i technologia operacyjna OT - Operational Technology - dop. red.), cyfryzując wybrane obszary przedsiębiorstwa i dając dostęp pracownikom na różnych szczeblach organizacyjnych do takich elementów jak łatwozarządzalny EMS, BMS, MES, PDMS czy OEE (informatyczne systemy zarządzania produkcją - dop. red.).

Z tego względu jednym z kluczowych zadań integratora jest pokazanie pełnego obrazu – zarówno korzyści, jak i ryzyk związanych z integracją nowych technologii z istniejącą infrastrukturą. Dzięki temu zarząd może podjąć świadome decyzje, a projekt ma większe szanse na sukces.

Jakie jest znaczenie współpracy i edukacji na linii integrator-załoga?

- To element absolutnie kluczowy dla sukcesu każdego projektu. Trzeba zrozumieć, że choć integrator wnosi ogromną wiedzę techniczną i doświadczenie z innych projektów, to nie jest i nie może być specjalistą od procesów wewnętrznych w danym przedsiębiorstwie. Tu mistrzem ceremonii, że tak powiem, jest właśnie załoga. To pracownicy są tymi, którzy najlepiej rozumieją, co jest ważne, jakie są zagrożenia i jakie cele chce się osiągnąć.

Technologia to jedno, ale prawdziwy sukces leży w zintegrowaniu jej z ludźmi i procesami

Integrator jest w pewnym sensie tłumaczem między światem możliwości technologicznych a rzeczywistością operacyjną firmy. Mówi, jak układać procesy, jakie narzędzia warto zastosować, ale też jakiego rodzaju wiedzę musi zdobyć zespół, aby efektywnie wykorzystać nową technologię.

To jest działanie zespołowe i w tym kontekście integrator na czas trwania projektu staje się niejako "tymczasowym pracownikiem" firmy. Można nawet powiedzieć, że integrator musi zdobyć zaufanie zespołu, nie tylko na papierze, w ramach formalnych zapisów umowy, ale również na linii kontaktów interpersonalnych. Zaufanie to podstawa, bez której nie można mówić o efektywnej współpracy i udanym projekcie.

Bez tej synergii nawet najbardziej zaawansowane technologicznie projekty mogą nie przynieść spodziewanych rezultatów.

Czy można podać jakieś najciekawsze przykłady wdrożeń?

- Volkswagen we Wrześni: głównym problemem było ręczne uszczelnianie blach karoserii, co stawało się nieefektywne przy zwiększeniu wolumenu produkcyjnego. Zastosowaliśmy cztery roboty z systemem automatycznego podawania materiału uszczelniającego. Dzięki czytnikom RFID i systemom kamer 3D, roboty dokładnie wiedziały, z jaką karoserią mają do czynienia, oraz dokonywały korekty XYZ, aby materiał uszczelniający był nakładany z największą precyzją. To znacząco przyspieszyło proces i zniwelowało margines błędu.

Valeo w Chrzanowie: tutaj mieliśmy do czynienia z wyzwaniem związanym z montażem lamp samochodowych. Ze względu na podwojenie wolumenu produkcyjnego, ręczna praca operatorów była niewystarczająca. Zainstalowaliśmy dwa roboty na linii montażowej oraz systemy przygotowania lamp i obrotnice dla operatorów. Roboty zajmowały się składaniem i zgrzewaniem komponentów, a także ich późniejszą weryfikacją przy użyciu technologii 3D.

MAN Starachowice: w tym przypadku skupiliśmy się na analizie danych. Udało się zintegrować system NAZCA 4.0, który monitoruje i analizuje dane z różnych maszyn i urządzeń. Na tej podstawie system wspiera procesy decyzyjne, pomagając menedżerom w efektywnym planowaniu i zarządzaniu.

Rynek jest gotowy do technologicznego skoku. Zainteresowanie cyfryzacją rośnie

W każdym z tych przypadków kluczowe było zrozumienie specyfiki problemu i dobranie odpowiednich narzędzi, ale także zrozumienie procesów wewnętrznych i potrzeb zespołu. To pokazuje, że technologia to jedno, ale prawdziwy sukces leży w zintegrowaniu jej z ludźmi i procesami.

Jak ocenia pan potencjał polskiego rynku pod względem sprzedaży czy wprowadzania nowych urządzeń?

- Potencjał rynku w kontekście sprzedaży i wprowadzania nowych urządzeń jest ogromny. Jak podkreślają różne raporty, Polska jest, niestety, krajem technologicznie zapóźnionym, co jednak otwiera szerokie możliwości dla inwestycji w robotyzację i automatyzację. Faktem jest, że kraje, które zainwestowały w te technologie, szybko poradziły sobie z wyzwaniami związanymi z epidemią COVID-19, dodatkowo podkreśla ich znaczenie.

Jeśli chodzi o nasze wyniki finansowe, dynamiczny wzrost na poziomie 10-15 proc. rok do roku i skok zapytań ofertowych o ponad 50 proc. w ostatnim czasie, wskazują na rosnące zainteresowanie rynku transformacją cyfrową i zaawansowanymi technologiami z obszaru automatyki i robotyki. Dodatkowo, korzystanie z ulg na robotyzację i środków na transformację cyfrową może tylko przyspieszyć ten trend.

Przygotowujemy się do premiery rynkowej APAletyzatora, uniwersalnej stacji paletyzacji zintegrowanej z technologiami Przemysłu 4.0. Może on pracować z jedną lub dwoma paletami jednocześnie, dostosowując się do różnych wymagań produkcyjnych. Mobilna konstrukcja umożliwia łatwy transport, a transporter podający opakowania i uniwersalny chwytak podciśnieniowy znacznie zwiększają efektywność procesu.

W sumie rynek wydaje się gotowy i otwarty na innowacje.