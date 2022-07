Polska przekazała Ukrainie 1,7 mld dolarów wsparcia

Wartość wsparcia przekazanego Ukrainie przez Polskę to 1,7 mld dol.; jesteśmy w czołówce państw pomagających Ukrainie - powiedział we wtorek w Kijowie wicepremier i minister obrony narodowej RP Mariusz Błaszczak.

Błaszczak podczas spotkania z ministrem obrony Ukrainy Ołeksijem Reznikowem podkreślił znaczenie wsparcia udzielanego Kijowowi przez Polskę.

Komentując spotkanie, Błaszczak poinformował, że ze swym ukraińskim odpowiednikiem rozmawiał m.in. o "możliwości szkolenia żołnierzy ukraińskich w Polsce". "W Polsce szkoleni byli dotąd artylerzyści, mogą być też szkoleni saperzy. Wiemy, że Rosjanie na okupowanych obszarach zostawili miny, które należy usunąć. Jesteśmy gotowi na szkolenie żołnierzy, by mogli rozminować terytorium Ukrainy" - zapewnił szef polskiego MON.

"Zobaczyłem w Irpieniu to, co działo się pod okupacją rosyjską, te wszystkie zbrodnie wojenne. Rosjanie dopuszczali się zbrodni wojennych i robią to nadal" - powiedział polski polityk.

"Ukraina walczy oczywiście o swoją wolność, ale wolna Ukraina oznacza wolną Polskę. A Ukraina, która, nie daj Boże, zostałaby podbita przez Rosję, oznaczałaby śmiertelne zagrożenie dla Polski" - ocenił szef MON. "My chcemy sąsiadować z wolną Ukrainą, a nie z Rosją, i dlatego wspieramy Ukrainę" - dodał.