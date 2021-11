Polska przekaże Rwandzie bezpłatnie 300 tys. dawek szczepionki

Polska w geście solidarności przekaże Rwandzie bezpłatnie 300 tys. dawek szczepionki przeciw COVID-19 - ogłosił w piątek wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk. Polska do tej pory podarowała albo sprzedała ok. 15 mln dawek do innych krajów.

"Kolejna partia szczepionek jest wysyłana przez nasz kraj jako gest solidarności, 300 tys. szczepionek Astra Zeneca trafi do Rwandy" - ogłosił podczas konferencji na towarowej części lotniska Okęcie wiceszef MSZ.

Podkreślił, że Rwanda jest jednym z krajów Afryki z najwyższym poziomem wyszczepienia i potrafi bardzo szybko absorbować szczepionki.

Wiceszef MSZ zaznaczył, że Rwanda niedawno otworzyła swoją ambasadę w Polsce. Zaznaczył, że polscy przedsiębiorcy interesują się inwestycjami na rynku Rwandy, szczególnie w sektorze cyberbezpieczeństwa, przemysłu hutniczego i obszarze smart cities.

Szynkowski vel Sęk podkreślił, że Polska przekazała już szczepionki m.in. do Egiptu, Kenii, Gruzji, na Ukrainę, do Czarnogóry, Macedonii Płn. i wielu innych krajów. "To pokazuje, że ta solidarność nie jest tylko solidarnością deklarowaną, ale jest solidarnością realizowaną w praktyce" - powiedział wiceszef MSZ.

Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski dodał, że do tej pory z Polski wyjechało ok. 15 mln dawek szczepionki. Były one przekazywane albo w darowiźnie, albo sprzedawane. W tej chwili - jak zaznaczył - procedowanych jest kolejnych 4 mln dawek.

Ambasador Rwandy Anastase Shyaka podziękował za ten gest solidarności Polakom i rządowi, mówił, że to dowód przyjaźni między oboma krajami.

Przekazał, że obecnie w Rwandzie zaszczepionych jest ok. 36 proc. dorosłych ludzi, w tym ok. 21 proc. w pełni. "Chcielibyśmy zaszczepić do 70 proc. naszej ludności do końca czerwca 2022 roku" - dodał ambasador Rwandy.