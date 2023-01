Polska wyśle czołgi Leopard na Ukrainę. Jest decyzja

Polska podjęła decyzję o przekazaniu Ukrainie kompanii czołgów Leopard, które zostaną przekazane w ramach budowania koalicji międzynarodowej w tej sprawie – oświadczył w środę we Lwowie prezydent Andrzej Duda.

Prezydenci Polski, Litwy i Ukrainy Andrzej Duda, Gitanas Nauseda i Wołodymyr Zełenski, którzy spotkali się w środę we Lwowie, podpisali Wspólną Deklarację Prezydentów Trójkąta Lubelskiego - poinformowała Kancelaria Prezydenta RP.

Prezydent Zełenski przyjechał w środę do Lwowa, gdzie rozmawiał o sytuacji w zachodnich regionach Ukrainy, w szczególności graniczących z Białorusią. Wysłuchał raportu o działaniach w walce z dywersją, stanie umocnień na granicy, a także o zaopatrzeniu wojsk i służb granicznych w regionach graniczących z Białorusią.

Do Lwowa przybyli w środę także prezydenci Polski i Litwy, gdzie spotkali się z prezydentem Zełenskim. "Dziś we Lwowie została podpisana Wspólna Deklaracja Prezydentów Trójkąta Lubelskiego" - podała Kancelaria Prezydenta RP na Twitterze, informując o spotkaniu.

Trójkąt Lubelski jest formatem współpracy trójstronnej między Polską, Litwą i Ukrainą. Powołany został w 2020 r., a jego celem jest pogłębianie współpracy politycznej, ekonomicznej i społecznej tych państw oraz wspieranie euroatlantyckich dążeń Ukrainy.

Polska podjęła decyzję o przekazaniu Ukrainie kompanii czołgów Leopard

"Zostanie przekazana kompania czołgów Leopard w ramach budowania koalicji, ponieważ, jak państwo wiecie, musi zostać spełniony także cały szereg wymogów formalnych, zgód i tak dalej, które są w tym celu potrzebne, ale przede wszystkim chcemy, żeby była to koalicja międzynarodowa - powiedział prezydent Duda na konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą po szczycie Trójkąta Lubelskiego.

"I my w ramach tej koalicji międzynarodowej podjęliśmy decyzję o włożeniu pierwszego pakietu czołgowego, kompanii czołgów Leopard, która, mam nadzieję, w szeregu z innymi kompaniami czołgów Leopard oraz innych (czołgów), które zostaną przez inne państwa złożone, popłynie w niedługim czasie na Ukrainę i będzie mogła wzmocnić obronę Ukrainy. Taka decyzja w Polsce już jest" - dodał polski prezydent.

Prezydent Zełenski powiedział, że Ukraina oczekuje "wspólnej decyzji" państw, które rozważają przekazanie czołgów. Jak stwierdził, jeden kraj nie może zapewnić takiej liczby czołgów, jaka zapewniłyby Ukrainie zwycięstwo.

Prezydent Duda uznał, że "powstrzymanie wojny na Ukrainie to jedno z największych wyzwań dla wolnego świata", do jakich doszło w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat i zaapelował do dalszej pomocy dla Ukrainy ze strony światowych rządów. Podkreślił, że Polska była "tym pierwszym państwem, które udzieliło Ukrainie spektakularnej pomocy w obliczu rosyjskiej agresji" i wymienił wśród sprzętu przekazanego Ukraińcom od początku inwazji Rosji czołgi, amunicję, karabinki Grot, armatohaubice Krab.

Prezydent Zełenski: dziękuję narodowi polskiemu i litewskiemu

Chcę podziękować Litwinom i Polakom za przyjęcie uchodźców, wsparcie militarne i gotowość do stania po naszej stronie, aż do zwycięstwa; Ukraińcy będą pamiętać o tej pomocy przez wiele lat - powiedział w środę we Lwowie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na konferencji prasowej po spotkaniu prezydentów państw Trójkąta Lubelskiego.

"Jestem wdzięczy narodowi polskiemu i litewskiemu za gotowość do stanie przy naszym boku w drodze do zwycięstwa" - powiedział Zełenski po spotkaniu z prezydentami Polski i Litwy, Andrzejem Dudą i Gitanasem Nausedą.

Zełenski zaznaczył, że wsparcie militarne Polski i Litwy udowadnia, że kraje te są partnerami i przyjaciółmi Ukrainy. Podkreślił również wdzięczność narodu ukraińskiego za przyjęcie ukraińskich uchodźców wojennych.

Prezydent Zełenski: ważne decyzje i owocne rozmowy na konferencji Trójkąta Lubelskiego

Podczas spotkania prezydentów państw Trójkąta Lubelskiego odbyły się owocne rozmowy i zapadły ważne decyzje - napisał w środę na Facebooku przywódca Ukrainy Wołodymyr Zełenski po rozmowach, które odbyły się we Lwowie z udziałem prezydentów Polski i Litwy: Andrzeja Dudy i Gitanasa Nausedy.

"Drugi szczyt Trójkąta Lubelskiego: owocne rozmowy i podjęcie ważnych decyzji" - napisał Zełenski. Dodał następnie: "udowadniamy czynem, jak ważna jest współpraca między naszymi krajami nie tylko dla wschodniej flanki Europy, ale dla całej koalicji państw euroatlantyckich". (https://tinyurl.com/3x6csy8k).

Zełenski zamieścił też nagranie powitania prezydentów Polski i Litwy; rozmowy przywódców odbyły się w Pałacu Potockich we Lwowie.

Podczas konferencji prasowej po szczycie Trójkąta Lubelskiego prezydent Duda poinformował, że Polska podjęła decyzję o przekazaniu Ukrainie kompanii czołgów Leopard, w ramach budowania koalicji międzynarodowej w tej sprawie.

Prezydent Duda: w formacie Trójkąta Lubelskiego rozmawiamy o wsparciu dla Ukrainy

Razem z prezydentami Ukrainy i Litwy - Wołodymyrem Zełenskim i Gitanasem Nausedą - w formacie Trójkąta Lubelskiego rozmawiamy w środę we Lwowie o militarnym wsparciu dla Ukrainy przeciw rosyjskiej agresji oraz o integracji Ukrainy z UE i NATO - przekazał w środę prezydent Andrzej Duda.

"Dzisiaj we Lwowie razem z prezydentami Ukrainy i Litwy - Wołodymyrem Zełenskim oraz Gitanasem Nausedą - rozmawiamy w formacie Trójkąta Lubelskiego o militarnym wsparciu dla Ukrainy przeciw rosyjskiej agresji oraz o integracji Ukrainy z UE i NATO" - napisał prezydent Duda na Twitterze.

Wcześniej Kancelaria Prezydenta poinformowała, że trzej przywódcy, którzy spotkali się we Lwowie, podpisali w środę Wspólną Deklarację Prezydentów Trójkąta Lubelskiego. "We wspólnej deklaracji Trójkąta Lubelskiego odwołanie do wspólnego powstania 1863-64 (powstania styczniowego - PAP) i do wspólnej Pierwszej Rzeczypospolitej +szańca przeciwko tyranii ze Wschodu+" - napisał z kolei szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

Prezydencki minister podkreślił również, że omówiono bardzo dokładnie polskie i litewskie wsparcie dla walczącej Ukrainy. "Polska ze swojej strony będzie tworzyć międzynarodową koalicję na rzecz dostaw Leopardów i sama w jej ramach oferuje pierwsze czołgi tego typu" - zaznaczył Kumoch.

Trójkąt Lubelski jest formatem współpracy trójstronnej między Polską, Litwą i Ukrainą. Powołany został w 2020 r., a jego celem jest pogłębianie współpracy politycznej, ekonomicznej i społecznej tych państw oraz wspieranie euroatlantyckich dążeń Ukrainy.

Prezydent Litwy: należy przywrócić integralność terytorialną Ukrainy

Prezydent Litwy Nauseda powiedział w środę na konferencji Trójkąta Lubelskiego, że jego kraj przekaże Ukrainie m.in. amunicję, zabiega też o wsparcie planów Kijowa dotyczących akcesji do UE. Podkreślił, że należy przywrócić integralność terytorialną Ukrainy.

Nauseda dodał, że sprawcy zbrodni wojennych będą musieli stanąć przed sądem, a wsparcie dla Kijowa musi być szersze, zaś zwycięstwo w tej wojnie - jak najszybsze.

Litewski prezydent dodał, że sprawa członkostwa Ukrainy w UE musi się znaleźć na agendzie Rady UE.