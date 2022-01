Polska: Trudne warunki na drogach; GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę,

Śnieg utrudnia jazdę w województwach: śląskim, dolnośląskim i małopolskim - podała w poniedziałek GDDKiA. Ze względu na warunki pogodowe drogowcy zaapelowali o ostrożną jazdę.

"Na sieci dróg krajowych pracuje 230 pojazdów do zimowego utrzymania" - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dodała, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne, ale śnieg padający na Śląsku, Dolnym Śląsku i w Małopolsce, oraz deszcze i mżawki w reszcie kraju - za wyjątkiem Podkarpaciu - mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo kierowców.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że w dzień zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem, krupy śnieżnej i deszczu, w górach śniegu. Na północy możliwe burze. Na wschodzie opady mogą mieć umiarkowane natężenie.

"Prognozowana wysokość opadów do 15 mm w Karpatach i tam prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm. Miejscami na wschodzie i w Sudetach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura maksymalna od 0 st. C do 5 st. C, tylko na zachodzie i nad morzem miejscami około 6 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, na północy silny, od 35 km/h do 50 km/h, nad morzem i w górach bardzo silny, od 50 km/h do 70 km/h, porywisty, północno-zachodni i zachodni. Nad morzem porywy wiatru do 110 km/h, na północy i wschodzie miejscami do 100 km/h, w Sudetach do 130 km/h, w Karpatach do 120 km/h i na pozostałym obszarze do 90 km/h. Miejscami, a szczególnie w górach, zawieje i zamiecie śnieżne" - podała GDDKiA.