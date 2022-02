Polska: Wichura wciąż niebezpieczna; z każdą godziną przybywa zniszczeń

Połamane drzewa, zerwane dachy, poszkodowani ludzie - to nie tylko dotychczasowy bilans wichury, ale i prognoza na najbliższą dobę. Niszczycielska siła wiatru nie słabnie, z każdą godziną przybywa zniszczeń.

Choć IMGW odwołał ostrzeżenia trzeciego, najwyższego, stopnia o silnym wietrze, zagrożenie nie ustało. Meteorolodzy wciąż przestrzegają przed wichurami - na południu Polski i w centrum obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia, a dla reszty kraju pierwszego stopnia.

Do godz. 15 strażacy w całej Polsce odnotowali już ponad 10 tys. zdarzeń w związku z wiatrem. Jednak z powiatowych komend Straży Pożarnej z każdą godziną spływają informacje o kolejnych interwencjach.

"Wywrócone lub połamane drzewa, zerwane linie energetyczne czy przewrócona wiata garażowa. Zachowajmy ostrożność i rozwagę, bo wiało będzie całą noc" - informuje straż pożarna z podwarszawskiego Legionowa.

Wciąż aktualny jest apel stołecznych Lasów Miejskich, które przestrzegają, że w skutek wichury na terenach leśnych jest wiele powalonych lub uszkodzonych drzew i gałęzi, które mogą spaść w każdej chwili.

"A to nie koniec niebezpieczniej pogody, dlatego apelujemy do wszystkich mieszkańców Warszawy, aby nie wybierać się do lasu w najbliższym czasie" - czytamy w komunikacie leśników.

By pozostać w domu zachęcają też prywatne firmy.

"Alert RCB? Zostań w domu. Twoja paczka zaczeka. Przedłużamy czas na odbiór paczek o dodatkowe 48h. Odbierz ją, kiedy pogoda się poprawi" - wiadomości tej treści otrzymali klienci InPost.

Firma zdecydowała się na takie posunięcie argumentując, że strażacy już i tak mają ręce pełne pracy, a do soboty nie ma co liczyć na poprawę pogody.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomina zaś dekalog bezpiecznych zachowań podczas niesprzyjającej pogody:

"W przypadku wystąpienia silnych porywów wiatru unikaj przebywania na otwartej przestrzeni - najlepiej szukaj schronienia w budynku. W mieszkaniu i domu zamknij okna. Z balkonu, tarasu, podwórka usuń przedmioty, które mogłyby zostać porwane przez wiatr - donice, suszarki do prania, karmniki, meble, itp." - zalecają specjaliści.

MSWiA przypomina, że silny wiatr grozi zerwaniem linii wysokiego napięcia i brakiem dostaw prądu, dlatego warto mieć w domu świece, zapałki, latarkę, radio na baterie, zapasowe baterie i naładowane telefony komórkowe. Zaś przebywając na zewnątrz lepiej nie stawać pod drzewami, nie podchodzić blisko budynków, nie zatrzymywać się pod trakcjami elektrycznymi, szyldami, tablicami reklamowymi, rusztowaniami.

W takich miejscach lepiej też nie parkować aut. Podczas jazdy samochodem trzeba zachować szczególną ostrożność przy wyjeżdżaniu na otwartą przestrzeń z drogi osłoniętej ekranami, budynkami lub drzewami.

Służby podkreślają też, że trzeba zadbać nie tylko o siebie, ale też zapewnić bezpieczeństwo zwierzętom, podczas wiatru koniecznie zabrać je z dworu do domu.