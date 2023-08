Polska wśród europejskich liderów cyfryzacji sądownictwa. Tak twierdzi minister

Polska zajmuje w Unii Europejskiej pierwsze pozycje w wykorzystaniu narzędzi cyfrowych w sprawach cywilnych i w promowaniu mediacji, jako formy załatwiania sporu - mówił w piątek szef MS Zbigniew Ziobro.

Podczas piątkowej konferencji prasowej szef resortu sprawiedliwości powołując się na wyniki raportu Komisji Europejskiej dotyczycącego oceny zaawansowania cyfryzacji sądownictwa w krajach UE, powiedział, że polska jest wśród liderów cyfryzacji sądownictwa.

"Komisja Europejska nie mogła nie zauważyć w swoim raporcie, że Polska stała się jednym z liderów cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości w Europie. To właśnie ostatni raport stawia Polskę w ścisłej czołówce państw Unii Europejskiej z najbardziej zaawansowaną cyfryzacją sądownictwa (...) Z kraju, który był głęboko w tyle, w ogonie, staliśmy się jednym z liderów cyfryzacji, a więc nowoczesności w sądownictwie" - mówił minister Ziobro.

Relacjonując wyniki raportu KE powiedział, że Polska zajmuje pierwsze miejsce w wykorzystaniu narzędzi cyfrowych w sprawach cywilnych i trzecie miejsce w sprawach karnych. "Na 27 państw jesteśmy też najlepsi, jesteśmy liderem w promowaniu mediacji, jako formy załatwiania sporu. To spektakularny sukces Ministerstwa Sprawiedliwości w obszarze cyfryzacji sądownictwa" - podkreślił Ziobro.

Zaznaczył, że jest to ocena ośrodka - jego zdaniem - wrogiego względem kierownictwa resortu sprawiedliwości. "Rzetelna praca daje rezultaty i efekty. Już co trzecia sprawa załatwiana jest w polskim sądownictwie w sposób cyfrowy. Uwolniliśmy rzesze sędziów od tysięcy papierków i wiele spraw może być załatwianych na drodze elektronicznej. Ale co ważniejsze uwolniliśmy od tej papierologii i trwających bardzo długo czynności polskich przedsiębiorców, pełnomocników, wielu innych uczestników postępowania" - powiedział Ziobro.