"Polska": Żaryn: Kłamstwo nigdy nie wygra, ale prawda potrzebuje swoich żołnierzy

Dla rosyjskiej propagandy coraz ważniejszymi przekazami są te, które mają destabilizować współpracę Ukrainy z sojusznikami, oczerniać Polskę, ale również zastraszać Zachód – mówi w „Polska. Metropolia Warszawska" minister Stanisław Żaryn, Pełnomocnik Rządu ds. Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej RP.

"Z punktu widzenia interesów i bezpieczeństwa Polski zdecydowanie Rosja stanowi największe zagrożenie i to wielodomenowe. Dezinformacja jest tylko jednym z wielu narzędzi wykorzystywanych do tego, żeby osłabiać Polskę" - ocenia Żaryn w weekendowym wydaniu gazety.

Podkreśla, że "nie można przyjmować, że rosyjskie działania propagandowe to tylko słowa". "Ale z drugiej strony widzimy wyraźnie, że tego rodzaju działania propagandowe, to straszenie jest przede wszystkim próbą destabilizowania polskiego społeczeństwa i wymuszania na nas, żebyśmy się bali pomagać Ukrainie" - wyjaśnia.

Dodaje, że "to jest również pewna presja psychologiczna ukierunkowana na wytworzenie pewnego zawahania, czy my możemy liczyć na pomoc sojuszników, czy NATO jest na tyle wiarygodne, że odpowie adekwatnie do zagrożeń, gdy one rzeczywiście zaczną się materializować".

"Trzeba mieć świadomość (…), że Rosja małymi kroczkami będzie próbowała osiągnąć cele strategiczne nie w tym tygodniu czy najbliższym miesiącu. To są działania często obliczone na lata, po to, żeby wpłynąć na bezpieczeństwo i wiarygodność sojuszu, szczególnie w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej" - podkreśla Żaryn.