Polska zbojkotuje olimpiadę?

Powinniśmy zbojkotować Igrzyska Olimpijskie w 2024 roku, jeśli zostaną do nich dopuszczeni sportowcy z Rosji i Białorusi - ocenił wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Zapowiedział, że będzie namawiał do takiej decyzji Polski Komitet Olimpijski.

Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) zapowiedział tydzień temu, że "bada" możliwość dopuszczenia sportowców rosyjskich i białoruskich do udziału w przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich w Paryżu pod neutralną flagą.

"Soją za tym jakieś pieniądze, to jest to godne dodatkowo najwyższego potępienia"

Wiceszef MSZ został zapytany w piątek w radiu RMF FM o komentarz do tej sprawy, odpowiedział: "Jeśli mielibyśmy oceniać kwalifikacje moralne działaczy sportowych, to sądzę, że one w wielu przypadkach nie byłyby najwyższe". "Jeśli - trzeba zakładać, że taka możliwość istnieje - stoją za tym jakieś pieniądze, to jest to godne dodatkowo najwyższego potępienia. Ale nawet, gdyby nie stały, to podjęcie takiej decyzji to jest nie tylko zbrodnia, to jest błąd" - mówił parafrazując słowa francuskiego dyplomaty Charlesa-Maurice'a de Talleyranda.

Jak przypomniał Jabłoński, "europejskie związki sportowe w europejskich państwach podjęły taką decyzję, żeby Rosjan i Białorusinów wykluczyć".

Zauważył, że był to w dużym stopniu nacisk Polski. "Putin używa sportu, Łukaszenka zresztą też, do tego, żeby budować sobie poparcie, więc ograniczenie możliwości startu rosyjskich i białoruskich sportowców na zawodach sportowych globalnych przeciwdziała tej rosyjskiej propagandzie" - mówił wiceminister. "Jeżeli dzisiaj ktoś chce ich przywracać - fatalna decyzja" - dodał.

"Moje osobiste zdanie jest takie, że jeżeli sportowcy z Białorusi i z Rosji zostaliby dopuszczeni do igrzysk w 2024 roku, to powinniśmy po prostu igrzyska zbojkotować, nie powinno być udziału w takich igrzyskach" - powiedział wiceszef MSZ.

Polska razem z innymi krajami chce wywrzeć presję na Międzynarodowy Komitet Olimpijski

"To jest presja, którą powinniśmy wywrzeć na Międzynarodowy Komitet Olimpijski" - dodał. "Związki sportowe będą swoje decyzje podejmowały, bo one działają niezależnie od rządu" - podkreślił. Dopytywany, czy będzie namawiał Polski Komitet Olimpijski, odpowiedział: "Z pewnością będę namawiał wszystkich, żeby taką decyzję podjąć".

Jak poinformowało w czwartek Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polska, Estonia, Litwa i Łotwa potępiają wysiłki MKOl, mające na celu przywrócenie sportowców krajów agresorów, Rosji i Białorusi, do międzynarodowych zawodów. Wspólne stanowisko w tej sprawie przedstawili szef polskiego resortu Kamil Bortniczuk, Minister Kultury Republiki Estońskiej Piret Hartman, Minister Edukacji, Nauki i Sportu Republiki Litewskiej Jurgita Siugzdiniene oraz Minister Edukacji i Nauki Republiki Łotewskiej Anda Caksa.

Ponadto Łotewski Komitet Olimpijski (LOK) oświadczył w środę, że może zbojkotować wszelkie międzynarodowe zawody sportowe, jeśli udział w nich wezmą Rosja i Białoruś.