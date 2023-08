Polski Czerwony Krzyż: w niedzielę wyruszy pierwszy transport z pomocą dla Słowenii oraz ratownicy

W niedzielę rano z Polski wyruszy pierwszy transport z pomocą humanitarną dla Słowenii oraz ratownicy - powiedział PAP członek Zarządu Głównego PCK Michał Mikołajczyk.

W czwartek i piątek Słowenia doświadczyła gwałtownych deszczy, a w ich wyniku - powodzi. Jak w piątek poinformował dziennik "Delo", zginęły co najmniej trzy osoby. Pod wodą znalazło się kilka miejscowości, zniszczone zostały mosty, a władze w Lublanie wystąpiły o pomoc do sąsiedniej Austrii.

Mikołajczyk powiedział PAP, że w niedzielę rano z Lublina wyruszą pierwsze dwie 18-tonowe ciężarówki z pomocą humanitarną dla Słowenii. Jak podał, w transporcie znajdą się pakiety higieniczne damskie i męskie, środki czystości, szczoteczki i pasty do zębów, żywność długoterminowa i przetworzona o łącznej wartości ponad 300 tys. zł.

"To jest dla osób, które zostały w domach na wyższych piętrach, zostały ewakuowane do miejsc zbiorowego pobytu albo do bliskich w innych częściach kraju" - powiedział Mikołajczyk.

W niedzielę rano - poinformował - z Polski wyruszą także członkowie grup ratownictwa medycznego i pomocy humanitarnej - w sumie sześć osób, które na miejscu ocenią potrzeby.

"Nie chcemy robić ogromnego konwoju. Wolimy to dawkować ze względu na moce magazynowe. W drugiej kolejności pojadą osuszacze, środki czystości i być może kolejni ratownicy" - powiedział Mikołajczyk. Dodał, że PCK uzgadnia rodzaj pomocy ze Słoweńskim Czerwonym Krzyżem.

"To państwo mniejsze, niż Mazowsze, trochę większe, niż województwo łódzkie, ze 2 mln ludzi. Według różnych szacunków 30-50 proc. terytorium kraju dotknięte jest katastrofą" - podał.

"Jesteśmy jednym z pierwszych stowarzyszeń Czerwonego Krzyża, które reaguje" - powiedział Mikołajczyk i zaapelował do udziału w zrzutce m.in. na zakup osuszaczy dla Słowenii.

Wpłaty można kierować na konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem "Na pomoc SŁOWENII" Bank Millennium. IBAN PL16 1160 2202 0000 0002 7718 3060, SWIFT CODE BIGBPLPWXXX with a note "HELP for SLOVENIA".