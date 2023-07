Polski generał ma nadzieję na całkowite zniszczenie Mostu Krymskiego

Dobrze, żeby Rosja nie orientowała się, w jaki sposób zrealizowano atak na Most Krymski, bo każda taka informacja to ułatwienie dla Rosji na przyszłość - powiedział gen. Roman Polko.

Doniesienia o uszkodzeniu mostu na okupowany Krym pojawiły się w poniedziałek rano. Na opublikowanych w mediach zdjęciach i nagraniach widać wyrwę między dwoma odcinkami drogowej części mostu. Źródła w ukraińskich organach ochrony prawa oznajmiły, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) i Marynarka Wojenna przeprowadziły atak na most przy użyciu dronów. Oficjalnie nie potwierdzono tych doniesień.

Most Krymski jedną z głównych linii zaopatrywania rosyjskiego południowego frontu

- Powód ataku na Most Krymski jest oczywisty. Jest on jedną z głównych linii zaopatrywania wojsk rosyjskich południowego frontu, czyli dostawy amunicji, uzbrojenia, czy ludzi na Krym. Stamtąd wyprowadzane są uderzenia w kierunku Odessy, Melitopola, czy nawet w kierunku północnym. Jest to ważna strategicznie linia komunikacyjna, która dodatkowo jest obciążona przez to, że w bezczelny sposób przebywają tam turyści, których walki pod Chersoniem niespecjalnie interesują" - podkreślił Polko.

- Dodatkowym powodem jest też uderzenie w samego Putina. Aneksja Krymu, czy Most Kerczeński to jest coś, co dla Putina było powodem do dumy. Uderzanie w tym kierunku podważa jego reputację i samej Rosji - dodał generał.

Na pytanie, czy można domyślać się, kto jest odpowiedzialny za atak, generał zauważył, że "to jest teren Ukrainy, która ma prawo bronić się na własnym terenie".

- Wtedy, kiedy Ukraina realizuje operacje specjalne, czy operacje wojskowe, trudno by prowadziła kampanię informacyjną, która mogłaby ułatwić Rosjanom rozszyfrowanie ruchów ukraińskich na przyszłość - zaznaczył Polko.

Drugi atak na most od inwazji Rosji na Ukrainę

- Stąd też w toku działań bojowych, gdy te operacje są wykonywane to im ciszej, tym lepiej. Dobrze, żeby strona rosyjska nie orientowała się w jaki sposób to zrealizowano, ponieważ każda taka informacja to ułatwienie dla Rosji na przyszłość. Mam nadzieję, że na razie odporność tego mostu jest testowana i mam nadzieję, że zostanie w przyszłości całkowicie zniszczony - podkreślił.

Most Krymski, zbudowany w 2018 roku nad wodami Cieśniny Kerczeńskiej, łączy okupowany Półwysep Krymski z rosyjskim Krajem Krasnodarskim. Otwierał go osobiście w 2018 roku Władimir Putin. Od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę połączenie jest wykorzystywane przez Kreml do transportu żołnierzy i sprzętu wojskowego na Krym, a następnie na Ukrainę. Poniedziałkowy atak na most był drugim od początku inwazji Rosji na Ukrainę. 8 października 2022 roku na moście doszło do eksplozji w wyniku której ruch na moście został wstrzymany.