Polski przemysł idzie w dobrą stronę. Musi jednak przyspieszyć, by dogonić Zachód

Cyfryzacja to odpowiedź nowoczesnej gospodarki na niestabilność, ale jej skuteczna realizacja jest wyzwaniem dla firm i pracowników. W Katowicach rozpoczęła się debata o polskim przemyśle.

Inauguracyjna dyskusja konferencji Nowy Przemysł 4.0 przyniosła ciekawą i wielostronną diagnozę polskiej cyfryzacji.

Konferencja towarzyszy 15. Międzynarodowym Targom Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki. Uczestnicy targów poznają nie tylko urządzenia, ale także trendy, doświadczenia użytkowników i ich rekomendacje. Uczestnicy konferencji zyskują bezpośredni kontakt z praktyką, rynkiem, innowacjami.

Konferencja Nowy Przemysł 4.0 to debata ważna dla wszystkich zaangażowanych w nowoczesną, efektywną, konkurencyjną produkcję przemysłową.

Firmy dokonały cyfrowego skoku w czasie pandemii pod presją ekstremalnej sytuacji – jak teraz wygląda realizacja idei Przemysłu 4.0 w polskiej produkcji, w krajowych realiach?

Cyfryzacja ułatwia życie firmom w czasach burz i zawirowań, ale to nie jest panaceum

Tomasz Haiduk, prezes Forum Automatyki i Robotyki Polskiej, na łamach najnowszego numeru magazynu gospodarczego Nowy Przemysł twierdzi, że mamy do czynienia w Polsce z "przemysłem dwóch prędkości" - to dwie oddzielne grupy, które żyją w zupełnie różnych światach. Pierwszy świat to de facto filie koncernów zagranicznych stanowiące awangardę polskiej cyfryzacji.

- A mniejsze firmy z krajowym kapitałem z sektora przemysłowego zbyt wolno podążają w kierunku niemieckiego konceptu Industrie 4.0 - po to, by m.in. zwiększać produktywność, a wielu ekspertów uważa m.in postęp w robotyzacji czy automatyzacji za niedostateczny - zwłaszcza w porównaniu do „benchmarków”, jak Korea, Niemcy, a nawet Czechy” - tak rozpoczynał dyskusję jej moderator Jacek Ziarno, redaktor naczelny Nowego Przemysłu.

W opinii Anny Timofiejczuk, dziekan wydziału mechanicznego technologicznego Politechniki Śląskiej, współtwórczyni centrum Przemysłu 4.0 w strukturach uczelni, „idziemy jednak w dobrą stronę”.

Dzieje się dużo, a niektóre zjawiska następują szybciej niż przypuszczaliśmy – zauważyła na wstępie dyskusji Timofiejczuk. - Firmy pytają nas o technologie, nad którymi dopiero pracujemy.

Zdaniem Macieja Zielińskiego, prezesa Siemens Polska, pewne aspekty cyfryzacji, modele zdalnych usług, edukacji, szkoleń czy serwisu, stały się bezpośrednią odpowiedzią na gospodarcze skutki pandemii i innych zawirowań - „czarnych łabędzi” - ostatnich lat, podnosząc elastyczność, i odporność produkcji.

– Ale najnowszy odczyt naszego Digi Index 2023 obrazującego poziom digitalizacji produkcji w Polsce nie rośnie - zauważył Zieliński. - To kwestia inercji cyklu ekonomicznego, ale trzeba pamiętać, że projekty potrzebują finansowania. Lwia część środków z Krajowego Planu Odbudowy miała być przeznaczona na projekty związane nowymi technologiami. Jako biznes musimy się o te pieniądze upominać.

W cyfryzacji kluczowe jest podejmowanie decyzji, a tu technologia może pomóc

O wyzwaniach dla polskiego biznesu wynikających z sytuacji w energetyce i cen energii mówił Wojciech Konecki, prezes Związku Producentów AGD – APPLIA i wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej.

- Czekają nas w Europie konsekwencje wprowadzenia podatku węglowego, ale bronić się musimy także na polu technologii, gdzie Zachód musi konkurować z ekspansywnymi gospodarkami Azji. – zauważył Konecki. - Rząd powinien się skupić na wspieraniu mniejszych firm, które szukają sposobu, jak skutecznie konkurować, ale też jak być partnerem tych wielkich, którzy są w awangardzie cyfrowej transformacji.

Każda firma potrzebuje czegoś innego i najpierw trzeba zadać sobie pytanie, co jest dla nas najważniejsze – radził Robert Stobiński, pierwszy wiceprezes, Chief Operations Officer w Grupie Amica. - Jeśli ktoś myśli „kupię kilka robotow i tak dokonam cyfryzacji firmy”, to przegrał zanim zaczął.

Amica, inwestując w nowoczesną produkcję i logistykę (m.in. wielopoziomowy zautomatyzowany magazyn wyrobów gotowych) postawiła zdecydowanie na wykorzystanie danych i technologii cyfrowych dla tworzenia symulacji, budowania różnych scenariuszy rozwoju sytuacji rynkowej i podejmowania na tej podstawie decyzji biznesowych.

W ten sposób możemy w trakcie rozmowy zarządu firmy obserwować, jak zmienia się biznesowa odpowiedź pod wpływem zmieniających się symulowanych parametrów – opisywał przedstawiciel Amiki. - Trzecia rewolucja przemysłowa to działanie, czwarta to podejmowanie decyzji - dodał Maciej Zieliński.

Cyfryzacja krok po kroku. Nie musimy za wszelką cenę gonić liderów

- Staramy się szukać rozwiązań na różnych rynkach krajowych, bo te rynki są różne i różne są potrzeby firm - podkreśliła Aleksandra Banaś, prezes zarządu ifm electronic. - Widzimy, że firmy chcą wdrażać technologie, realizują projekty, a potem nie korzystają ze stworzonych możliwości. Dlatego robimy to krok po kroku, ewolucyjnie, na zasadzie proof of concept, a kiedy rozwiązanie się sprawdza, idziemy dalej.

Amica jako firma ze 100-procentowo polskim kapitałem „inwestuje to, co zarobi”, jak to ujął Stobiński.

- Jedna trzecia środków przeznaczana jest na projekty cyfrowe, a zaczynamy od tego, co daje nam największą wartość dodaną i przynosi długoterminowe efekty, czyli wspierania procesów decyzyjnych - przypomniał menedżer Amiki. - Konsekwencje decyzji złych, negatywnie zweryfikowanych przez późniejsze nieprzewidziane zmiany otoczenia, bywają bardzo wysokie…

Przychodzi biznes na uczelnię… Kształcenie kadr dla nowoczesnego przemysłu to prawdziwe wyzwanie

To ludzie, a nie roboty decydują o skuteczności procesów digitalizacji - taka mogłaby brzmieć konkluzja części debaty poświęconej kompetencjom dla cyfrowej transformacji. Deficyt kompetencji w tej dziedzinie to stały problem polskiej gospodarki.

- Od wielu lat przychodzą firmy i pytają o specjalistów, a my na to odpowiadamy uruchamiając specjalistyczne programy z zachowaniem uniwersalności. Problemy wynikają z tempa zmian - zauważyła Timofiejczuk.

Politechnika Śląska stale dostosowuje ofertę studiów podyplomowych uzgadniając programy z biznesem. Problemem bywa przekonanie młodych ludzi do podjęcia nauki, by uzyskać kwalifikacje np. hutnika z wszechstronnymi umiejętnościami informatycznymi. A takich pracowników potrzebuje nowoczesny przemysł.

- Potrzebujemy nowych kompetencji, w tym tych „miękkich” - dodała Timofiejczuk. - Tymczasem młodzi ludzie kończą edukację wyższą na pierwszym stopniu, podczas, gdy umiejętności znalezienia swojego miejsca w organizacji kształtują się na drugim etapie.

Jak podkreśliła przedstawicielka Politechniki Śląskiej, w uczelni zmienia się model podejścia do studenta - wraz ze zmianami w świadomości i działaniu organizacji i firm. Coraz częściej to student wybiera ścieżki edukacji, zmienia je reagując na nowe potrzeby pracodawców, szybki rozwój technologii czy odkrywają własne nowe zainteresowania.

Coraz częściej będziemy się uczyć w pracy - uzupełniła Banaś. - Młodzi ludzie nie chcą pracować „na produkcji”. Wkrótce większość załogi będzie wspierała produkcję nie uczestniczą bezpośrednio w wytwarzaniu. Te proporcje już zmieniają się w zakładach – zauważyła przedstawicielka ifm electronic.

Jak zauważył w konkluzjach debaty Maciej Zieliński, prezes Siemens Polska, idea Przemysłu 4.0 ewoluuje.

Na początku, gdy pojawiła się koncepcja Industrie 4.0 dotyczyła ona przede wszystkim Internetu Rzeczy, komunikacji maszyn. Teraz widzimy potencjał przemysłowego metaversum - odzwierciedlania w wirtualnej rzeczywistości procesów produkcji po to, by ją doskonalić, by szkolić, serwisować, przewidywać. Cyfryzacja to podróż bez końca.

