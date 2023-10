Polski przemysł motoryzacyjny jest gotowy na transformację, ale jest jeden ogromny problem

Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, w rozmowie z WNP.PL tłumaczy, że innowacyjność branży motoryzacyjnej polega na jej przechodzeniu na zeroemisyjność.





W branży motoryzacyjnej dominuje dziś jedno słowo: transformacja. – To przechodzenie do produkcji pojazdów zeroemisyjnych, ale także do produkowania tych pojazdów w sposób zeroemisyjny – uważa Jakub Faryś, szef Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Zobacz rozmowę z Jakubem Farysiem, prezesem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego:

Transformację wymusza trwająca już rewolucja w motoryzacji – przechodzenia na napęd elektryczny lub wodorowy. Dzięki temu wdrożenia z zakresu Przemysłu 4.0 sprawiają, że branża automotive dziś przoduje w zakresie wdrożeń technologicznych w produkcji.

- My jesteśmy bardzo innowacyjni, m.in. na skutek przechodzenia na zeroemisyjność. Mamy też ogromną konkurencję, bo samochód jest najbardziej skomplikowanym dobrem, które kupowane jest masowo. Przecież na świecie corocznie rejestrowanych jest po raz pierwszy 80-90 milionów samochodów, co pokazuje skalę działalności i poziom rywalizacji. Bardzo dużo pieniędzy inwestujemy w to, żeby ta produkcja była jeszcze lepsza, jeszcze tańsza robotyzacja – uważa prezes PZPM.

Jak wyjaśnia prezes Związku, dziś dwie trzecie nowo rejestrowanych samochodów, czyli około miliona pojazdów, to samochody używane, których średnia cena wynosi 25-28 tys. zł.

- Tu widać, jak duże wyzwanie stoi przed nami, żebyśmy nie stanęli jako kraj wobec wykluczenia komunikacyjnego. Polski przemysł motoryzacyjny jest gotowy na tę transformację, wielkim ryzykiem, przez które w Polsce być może nie będzie tyle inwestycji, ile było do tej pory, jest jednak energia – tłumaczy.

- Bardzo ważne są dwa obszary. Przede wszystkim produkowanie zeroemisyjne i to jest wielkie wyzwanie dla Polski. Mamy świetną kadrę i jeszcze stosunkowo niezbyt wysokie koszty produkcji. Niebywale ważne jest też, żebyśmy mieli zieloną, tanią i stabilnie dostarczaną energię – mówi prezes Faryś.