Polski rząd gotowy do zamknięcia konfliktu z KE

Jesteśmy otwarci na to, żeby ten front pewnego konfliktu z Komisją Europejską zamknąć, ale tu musi być wola po obu stronach - mówi Piotr Müller, rzecznik rządu.

Podkreślił, że trzeba brać pod uwagę "kryzys geopolityczny, wojnę za naszą wschodnią granicą, kryzys finansowy, który w tej chwili widzimy na rynkach, kryzys inflacyjny".

Müller odniósł się też do kwestii naliczania przez Trybunał Sprawiedliwości UE kar Polsce za Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Poinformował, że Polska wystąpiła z wnioskiem o wstrzymanie naliczania tych kar.

Piotr Müller w rozmowie z PAP.PL pytany był m.in. czy możliwy jest reset w relacjach z KE.

- My jesteśmy otwarci na to, żeby ten front, który jest zupełnie niepotrzebny, pewnego konfliktu z Komisją Europejską zamknąć, ale tu musi być wola po obu stronach - odpowiedział.

Czasami - mówił - jest tak, że "gdy my próbujemy się porozumieć, inne osoby zaburzają to porozumienie".

Zbyt radykalnie podejście do niektórych kwestii

- Nawet u nas, w naszym obozie politycznym, są osoby, które też - moim zdaniem - zbyt radykalnie podchodzą do niektórych kwestii i nie patrzę na przykład na to, że sytuacja geopolityczna, ekonomiczna, finansowa jest dużo bardziej skomplikowana - powiedział rzecznik rządu.

Według niego, "jeżeli ktoś patrzy tylko na spór z Brukselą, to oczywiście można się zastanawiać czy reagować w taki, czy inny sposób".

- Polityka polega na tym żeby patrzeć w sposób horyzontalny na wszystkie wydarzenia, które się dzieją równoległe - dodał Müller.

Na uwagę, że to politycy Solidarnej Polski mówią, by się nie cofać przez Brukselą, Müller odparł, że Polacy "oczekują skuteczności przede wszystkim" i tego, że "w sytuacji, takiej jaką mamy w tej chwili, czyli wysokiej inflacji, będą mieli odpowiednio wysokie zarobki, że będą inwestycje w Polsce, że sytuacja w naszym kraju będzie na tyle bezpieczna na ile pozwalają warunki geopolityczne, czyli że będzie można uzbroić armię".

Trzeba patrzeć na wszystko co się dzieje dookoła

- Jeżeli ktoś patrzy tylko na wycinek funkcjonowania Polski, czy funkcjonowania życia politycznego, to łatwo mu jest głosić takie ogólnikowe, twarde hasła, a dużo trudniej jest, gdy trzeba patrzeć na wszystko co się dzieje dookoła i patrzeć na bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne kraju - powiedział rzecznik rządu.

Pytany, czy rząd jest w stanie zrobić krok w tył, Müller odpowiedział, że nie chodzi o to, ale "o to, by szukać pól, w których można zamykać spory".

- Polacy nie chcą sporów. Jeśli ktoś mówi, że Polacy chcą sporów z UE, to mam wrażenie, że wpisuje się w kilkuprocentową grupę osób, które lubią kiedy jest konflikt. My nie lubimy konfliktów, trzeba je zamykać, tym bardziej w sytuacji, którą mamy w tej chwili - mówił.

TSUE latem 2021 r. zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów odnoszących się do uprawnień ówczesnej Izby Dyscyplinarnej SN w kwestiach m.in. uchylania immunitetów sędziowskich. W związku z niewykonaniem tego postanowienia w końcu października zeszłego roku TSUE zobowiązał Polskę do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej kary w wysokości 1 mln euro dziennie.

Ponadto rzecznik rządu zapowiedział, że wniosek o wypłatę pierwszych środków na Krajowy Plan Odbudowy powinien zostać złożony w ciągu najbliższych tygodni.