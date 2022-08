Polski rząd wspiera inicjatywy ograniczające Rosjanom dostęp do wiz turystycznych

Rząd polski jest za szerokim zakazem wydawania wiz dla Rosjan, szerszym niż obejmujący tylko wizy turystyczne; osoby represjonowane przez reżim Putina mogą się zawsze ubiegać o azyl polityczny - powiedział w środę rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu został zapytany na konferencji prasowej czy Polska dołączy go grupy państw, które nie będą wydawać wiz turystycznych Rosjanom.

"Wiz turystycznych dla Rosjan nie wydajemy już od jakiegoś czasu, więc nie musimy dołączać do żadnego sojuszu w sprawie wiz turystycznych" - odpowiedział. Natomiast - dodał - "jest dyskusja o tym, by ten zakaz obejmował szersze działania, bo wiemy o tym, że są jeszcze inne wizy niż turystyczne".

"Polska jest za tym, żeby generalnie ten zakaz był szeroki. Nie przekonują nas argumenty takich osób jak posłowie PO, Radosław Sikorski czy inne osoby, które są przeciwko temu rozwiązaniu (twierdząc), że to byłoby jakąś krzywdą dla obywateli rosyjskich i dotykałoby zwykłych Rosjan" - powiedział rzecznik.

Potrzebujący Rosjanie mogą ubiegać się o azyl w Unii Europejskiej

Dodał, że "jeżeli są tam osoby, które są przeciwko reżimowi i taka krzywda mogłaby im się dziać, to zawsze mogą się ubiegać w Unii Europejskiej o azyl". Zaznaczył, że "osoby, które są ofiarami działań politycznych, objęte są zupełnie inną procedurą" - powiedział.

"Panie pośle Sikorski, niech się pan tak nie martwi o tych, którzy nie mogą przyjechać na wakacje do Grecji z Rosji, tylko niech się pan bardziej martwi o to, co się dzieje na Ukrainie" - dodał rzecznik rządu.

Były szef MSZ i MON, europoseł PO Radosław Sikorski napisał w sobotę na Twitterze, że jest "przeciwko totalnemu zakazowi wydawania wiz Rosjanom ponieważ: odpowiedzialność zbiorowa jest nieetyczna i kontrproduktywna; antyputinowscy Rosjanie usłyszą, że mamy ich w nosie; Putin dostanie argument, że to rusofobia". Jego zdaniem "formularze wizowe powinny być rozszerzone o historię zatrudnienia oraz o deklaracje nieodnoszenia korzyści z autorytarnego reżimu oraz agresji na Ukrainę". Sikorski zaproponował też, "w przypadku kłamstwa, wykluczenie ze strefy Schengen na 10 lat". Według niego "urzędnicy konsularni mogliby sprawdzać aktywność kandydatów do wjazdu w mediach społecznościowych".

Kontrowersje w sprawie polityki wizowej wobec Rosjan

Szef PO Donald Tusk ocenił w niedzielę, że "zakazanie wszystkim Rosjanom wyjazdu do naszych krajów europejskich byłoby jakąś formą odpowiedzialności zbiorowej" oraz zaapelował o bardziej precyzyjną akcję wizową, która nie skrzywdzi nielicznych Rosjan będących w opozycji do rządu, a którzy mogliby chcieć uciec z kraju w obawie przed represjami.

"Jestem zaskoczony, że były szef polskiej dyplomacji mówi o postulacie, który w istocie nie pada, bo ani Polska, ani żaden z krajów bałtyckich nie opowiadają się za totalnym zakazem wydawania wiz. To byłoby nieracjonalne. Wizy humanitarne, czy wizy w szczególnych przypadkach, będą mogły być wydawane i powinny móc być wydawane" - skomentował wpisy Sikorskiego wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk. Dodał, że "nie powinny móc być wydawane klasyczne wizy turystyczne".

